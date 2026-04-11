Ketegangan Meningkat: AS Tegur Vatikan Terkait Kritik Kebijakan Militer, Pertemuan Iran-AS di Tengah Ancaman

Hubungan AS-Vatikan memburuk akibat kritik terhadap kebijakan militer, sementara negosiasi Iran-AS diwarnai ketegangan dan ancaman. Beberapa perkembangan terkait perang di Timur Tengah juga disoroti.

Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan, Elbridge Colby, dilaporkan memanggil Kardinal Christophe Pierre, perwakilan Vatikan di AS, ke pertemuan tertutup di Pentagon. Pertemuan tersebut, yang menurut laporan berlangsung tegang, disebut diwarnai dengan teguran keras. Colby diduga menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki kekuatan militer untuk melakukan apa pun yang diinginkan di dunia, dan Gereja Katolik sebaiknya berada di pihak mereka.

Pernyataan ini mencerminkan ketegangan yang meningkat antara pemerintahan AS dan Vatikan. Dalam pertemuan tersebut, seorang pejabat AS bahkan menyinggung masa Kepausan Avignon pada abad ke-14, ketika monarki Prancis berhasil menekan Gereja Katolik. Saat itu, Paus Bonifasius VIII diserang hingga jatuh dan meninggal, dan pusat kepausan dipindahkan dari Roma ke Avignon di wilayah Prancis. Sabtu, 11 April 2026, pemerintahan Donald Trump diketahui tidak senang dengan kritik Paus terhadap kebijakan militer mereka. Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan pejabat Pentagon lainnya tersinggung oleh bagian pidato Paus pada 9 Januari, ketika ia mengatakan bahwa diplomasi berbasis dialog mulai tergantikan oleh pendekatan yang mengandalkan kekuatan, serta bahwa perang kembali dianggap wajar dan semangat untuk berperang semakin meluas. Pernyataan Paus tersebut secara luas dianggap sebagai kritik terhadap pemerintahan Donald Trump periode kedua, yang pada saat itu melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, menculik pemimpin Venezuela Nicolás Maduro, mendorong pembubaran NATO, serta melontarkan ancaman terhadap sekutu-sekutunya. Pendekatan yang dianggap sebagai bentuk tekanan terang-terangan ini disebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan AS dan Gereja Katolik. Tidak ada catatan publik sebelumnya tentang pertemuan antara pejabat Vatikan dan Pentagon, apalagi yang bernuansa ancaman seperti ini. Ketegangan juga belum mereda hingga Februari, ketika Vatikan menolak undangan Gedung Putih untuk menghadiri perayaan 250 tahun kemerdekaan AS pada bulan Juli. Sebagai gantinya, Paus memilih mengunjungi Lampedusa, sebuah pulau kecil antara Tunisia dan Sisilia yang sering menjadi tempat mendaratnya para migran dari Afrika Utara. Selain itu, berita menyebutkan beberapa perkembangan lain. Delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf tiba di Islamabad, Pakistan pada Jumat malam, 10 April waktu setempat untuk negosiasi. Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan akan menggelar negosiasi pasca gencatan senjata selama dua pekan. Negosiasi ini disebut bisa berjalan asalkan dua syarat terpenuhi. Di sisi lain, unggahan Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif di X yang menyebut Israel 'jahat' dan 'kutukan bagi umat manusia' tampaknya telah dihapus menjelang pertemuan AS-Iran. Sementara itu, Mojtaba Khamenei, kembali menyampaikan pernyataan resmi terkait situasi perang saat ini dan berjanji akan membalas dendam atas kematian ayahnya, Ali Khamenei. Pemimpin baru Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei juga menyerukan keterlibatan publik yang berkelanjutan dalam perjuangan melawan agresi AS dan Israel. Pakistan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di Islamabad menjelang perundingan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai gencatan senjata. Berita lain meliputi pernyataan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, soal kasus dugaan pemerasan terhadap dirinya oleh oknum yang mengaku sebagai utusan pimpinan KPK. Seskab Teddy menjelaskan dampak perang di Timur Tengah terhadap berbagai negara, termasuk kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun menekankan upaya Indonesia untuk menjaga daya beli warga. Selain itu, ada beberapa berita ringan seperti forum anti korupsi yang digelar Umsura, kegiatan PDI Perjuangan Batang dalam rangka HUT ke-60 Kabupaten Batang, serta upaya Pemprov Sumut dalam memprioritaskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yang digagas Gubernur Sumut, Bobby Nasution





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

China Jadi Tuan Rumah Pertemuan Trilateral Informal dengan Afghanistan dan Pakistan di Tengah Ketegangan PerbatasanChina menjadi fasilitator pertemuan informal antara Afghanistan dan Pakistan untuk meredakan ketegangan perbatasan. Pertemuan di Urumqi membahas cara menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang lebih baik.

Istana Dukung Gencatan Senjata AS–Iran: Prabowo Selalu Upayakan Redam Ketegangan GlobalGencatan senjata ini menjadi salah satu upaya menurunkan eskalasi konflik di Timur Tengah.

Korea Utara Uji Coba Rudal Jelajah Strategis dan Rudal Balistik di Tengah Meningkatnya KeteganganKorea Utara kembali menguji coba berbagai jenis rudal, termasuk rudal jelajah strategis laut-ke-permukaan dan rudal balistik jarak pendek, di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea. Uji coba ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas militer dan menegaskan posisi Korea Utara di panggung internasional.

Iran Tetapkan Rute Alternatif dan Kirim Pesan Kode Morse di Tengah KeteganganIran mengambil langkah strategis dengan menetapkan rute alternatif kapal melalui Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan. Kedutaan Iran di Indonesia dan Pakistan menggunakan kode Morse di media sosial yang mengisyaratkan pesan dukungan dan peringatan terkait situasi konflik.

Kode Morse Misterius Kedubes Iran di RI: Pesan Rahasia di Tengah Konflik dan Ketegangan Global?Kedutaan Besar Iran di Indonesia mengunggah kode Morse misterius di X, memicu spekulasi di tengah ketegangan terkait konflik Israel-Lebanon dan gencatan senjata. Unggahan tersebut muncul bersamaan dengan pernyataan Iran tentang rute alternatif di Selat Hormuz dan ancaman terhadap serangan ke Hezbollah. Berita lainnya meliputi pembatasan wilayah udara China, laporan kebahagiaan dunia, serta perkembangan di dalam negeri.

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan Kunci AS-Iran di Tengah KeteganganPakistan akan menjadi tempat pertemuan penting antara pejabat tinggi AS dan Iran untuk membahas penyelesaian konflik, di tengah upaya gencatan senjata yang rapuh dan meningkatnya ketegangan regional. Pertemuan diharapkan menghasilkan solusi damai.

