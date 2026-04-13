Ketegangan Meningkat: AS Ancam China dengan Tarif Impor Terkait Dukungan ke Iran

Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap China terkait dugaan dukungan terhadap Iran di tengah konflik Timur Tengah. Presiden Trump mengancam akan mengenakan tarif impor tambahan, sementara China membantah tuduhan tersebut dan menekankan komitmennya terhadap deeskalasi.

WASHINGTON DC, SENIN — Di tengah eskalasi perang di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz, China menjadi salah satu negara yang relatif tidak terlalu terdampak langsung. Amerika Serikat (AS) kini tengah menyelidiki kemungkinan keterlibatan China dalam konflik tersebut. Pada Senin (13/4/2026), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, merespons tuduhan bahwa Beijing mengirimkan senjata ke Teheran. Ia dengan tegas menyatakan bahwa China mengawasi ketat ekspor senjata sesuai dengan hukum nasional dan internasional.

Pada hari Minggu sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump, mengancam akan memberlakukan tarif bea masuk tambahan terhadap China atau negara lain yang terbukti memasok senjata ke Iran. Trump mengindikasikan tarif sebesar 50 persen, yang disebutnya sebagai jumlah yang mengejutkan. Ancaman ini menjadi yang pertama kali dilontarkan Trump secara terbuka terhadap China sejak ia menjabat, dan muncul menjelang rencana lawatan Trump ke China. Lawatan tersebut, yang sedianya dijadwalkan pada pekan sebelumnya, ditunda hingga Mei 2026 seiring dengan meningkatnya ketegangan di tengah serangan AS-Israel terhadap Iran. Agenda lawatan yang akan dibahas meliputi isu-isu ekonomi dan geopolitik.

Langkah Trump ini, dengan menyebut nama China secara eksplisit, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pertaruhan ekonomi global. Hubungan AS-China telah lama diwarnai oleh ketegangan, terutama melalui perang tarif. Sementara itu, perang AS-Israel terhadap Iran telah menyebabkan penutupan Selat Hormuz, yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Ancaman tarif dari Trump berpotensi memberikan konsekuensi besar bagi hubungan AS-China, rantai pasokan global, dan upaya diplomatik untuk mencegah eskalasi perang.

Trump menduga bahwa China mungkin memberikan dukungan terbatas kepada Iran pada tahap awal konflik, namun ia menyatakan keyakinannya bahwa China tidak akan mengulangi tindakan tersebut. China sendiri telah membantah tuduhan dari AS dan negara-negara Eropa terkait keterlibatannya dalam konflik Iran. Kedutaan Besar China di Washington DC telah menegaskan bahwa Beijing secara konsisten menyerukan deeskalasi konflik di Timur Tengah. Seorang juru bicara Kedutaan Besar China di Washington kepada CNN menegaskan bahwa China tidak pernah menyediakan senjata kepada pihak mana pun dalam konflik tersebut.

China memiliki hubungan ekonomi dan diplomatik yang telah terjalin lama dengan Iran. Meskipun ada upaya dari AS untuk mengisolasi Teheran, Beijing menjalin kemitraan strategis komprehensif dengan Iran sejak tahun 2021. China merupakan pembeli utama minyak Iran serta mitra penting dalam proyek infrastruktur. Namun, hubungan ini tampaknya lebih terbatas pada bidang ekonomi. James Char, seorang asisten profesor di Program China, Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, berpendapat bahwa Beijing lebih cenderung memberikan dukungan retoris kepada Teheran selama perang dibandingkan mengirim bantuan militer.

Char menjelaskan bahwa kebijakan 'non-intervensi' tradisional Beijing berarti mereka akan tetap berhati-hati dalam masalah keamanan di Timur Tengah, meskipun kedua negara telah menjalin kemitraan strategis komprehensif. Sikap hati-hati ini juga disebabkan oleh relasi asimetris antara China dan Iran. Beijing memiliki kemandirian dalam hal keamanan energi. Selain itu, Iran lebih bergantung pada China dibandingkan sebaliknya. Sekitar 80 persen ekspor minyak Iran ditujukan ke China, sementara hanya 10 persen impor China berasal dari Iran. Char menyatakan bahwa Iran penting bagi Beijing, tetapi tidak sampai pada titik di mana China akan mengubah kebijakan luar negerinya di Timur Tengah. Dalam skenario perubahan rezim di Iran, China mungkin akan kehilangan pemasok, tetapi tidak akan mengorbankan fondasi perhitungan energi keseluruhannya.

Zongyuan Zoe Liu, peneliti dari Institut Politik Global dari Sekolah Urusan Internasional dan Publik, Universitas Columbia, menambahkan bahwa respons tenang China terhadap perang Iran bukan merupakan indikasi ketidakpedulian atau pencarian keuntungan oportunistik. Sebaliknya, langkah tersebut diambil untuk mengelola risiko, menjaga stabilitas eksternal untuk perdagangan dan arus modal, serta melindungi kepentingan nasional. Liu menekankan bahwa di dunia yang semakin rentan terhadap gangguan daripada perencanaan, ancaman terbesar bagi ambisi China mungkin bukan kekuatan AS, tetapi ketidakstabilan AS. Para pemimpin China memandang AS sebagai kekuatan yang sedang menurun tetapi menjadi lebih berbahaya, bukan kurang berbahaya, karena mengandalkan kekuatan militer.

Di tengah perang di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz, sementara beberapa negara Asia Timur yang mengimpor minyak sibuk mencari solusi untuk mengatasi potensi kekurangan pasokan, China justru menunjukkan sikap yang relatif tenang. Padahal, China adalah salah satu pusat manufaktur dunia yang mengimpor sekitar separuh pasokan minyak mentah dan kondensatnya dari negara-negara Teluk. Char menjelaskan bahwa ada tiga faktor kunci dalam strategi keamanan energi Beijing. Pertama, China telah memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Beberapa analis memperkirakan cadangan ini mencapai sekitar 1,2 miliar hingga 1,3 miliar barel, yang terbagi antara cadangan strategis dan komersial. Cadangan ini diperkirakan dapat bertahan hingga 100 hari.





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AS-China Iran Konflik Timur Tengah Tarif Impor Ekonomi Global

United States Latest News, United States Headlines

