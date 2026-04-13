Ketegangan Iran-AS Memanas: Kegagalan Perundingan Picu Ancaman dan Persiapan Perang

Negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat gagal mencapai kesepakatan di Islamabad, memicu ketegangan yang meningkat. Kedua belah pihak saling menyalahkan dan mengancam akan mengambil tindakan tegas. Selat Hormuz menjadi pusat perhatian karena ancaman blokade dan persiapan militer.

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah perundingan yang berlangsung selama 21 jam di Islamabad, akhir pekan lalu, mengalami kegagalan. Kegagalan ini memicu pernyataan keras dari kedua belah pihak, dengan masing-masing mengklaim bertanggung jawab atas kebuntuan tersebut. Situasi di kawasan Selat Hormuz semakin memanas, mengingat pentingnya jalur pelayaran ini bagi perdagangan global dan pasokan energi dunia.

Ketegangan ini juga memunculkan kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, dalam pernyataannya pada Minggu, 12 April waktu setempat, menegaskan bahwa rakyat Iran tidak akan pernah menyerah pada ancaman Amerika Serikat. Qalibaf menekankan bahwa bahasa ancaman tidak akan berhasil terhadap Iran, dengan mengutip pengalaman sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Iran telah menunjukkan ketahanan di bawah berbagai tekanan, baik militer, ekonomi, maupun politik. Ia secara langsung menyampaikan kepada Presiden AS, Donald Trump, bahwa Iran akan merespons sesuai dengan sikap yang dihadapi, baik konfrontasi maupun dialog. Qalibaf memperingatkan bahwa jika AS memilih perang, Iran akan melawan, dan jika AS memilih dialog, Iran akan merespons secara logis. Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman apa pun, bahkan siap memberikan pelajaran yang lebih besar jika AS kembali mengancam. Menurutnya, satu-satunya jalan bagi AS adalah membangun kembali kepercayaan dengan Iran, dengan mengakui dan menebus kesalahan di masa lalu. Qalibaf juga menyoroti dukungan rakyat Iran dalam aksi unjuk rasa, yang menurutnya memperkuat posisi Iran dalam perundingan. Delegasi Iran kembali ke Teheran setelah negosiasi intensif di Islamabad, dengan mengklaim bahwa mereka bersedia bernegosiasi setelah AS memberikan sinyal positif terkait syarat-syarat Iran. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa negara-negara lain akan membantu AS dalam melakukan blokade angkatan laut terhadap Iran di Selat Hormuz sebagai respons atas kegagalan perundingan. Pernyataan Trump ini memicu reaksi beragam, termasuk dari Inggris yang menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam blokade tersebut. CENTCOM (Komando Pusat Amerika Serikat) juga menyatakan kesiapan untuk memblokade semua akses lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Selain itu, Presiden Trump juga melontarkan kritik terhadap Paus Leo XIV dan menyatakan bahwa militer AS siap untuk menyelesaikan kekuatan Iran pada waktu yang dianggap tepat. Situasi ini diperparah dengan persiapan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk melanjutkan operasi militer melawan Iran, menunggu keputusan dari Presiden Trump.





