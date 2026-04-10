Ketegangan Iran-AS: Ancaman Sanksi, Gencatan Senjata, dan Isu-isu Global

Berita ini merangkum perkembangan terbaru terkait ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, termasuk ancaman sanksi terhadap negara-negara NATO, gencatan senjata yang disepakati, dan tuduhan pelanggaran. Selain itu, berita ini juga mencakup isu-isu global lainnya seperti serangan drone, perkembangan di Israel dan Pakistan, serta perkembangan di Indonesia terkait kedutaan Iran dan kasus korupsi. Berita ini juga mencakup perkembangan internal Indonesia, termasuk rencana haji tanpa antrean, masalah gizi, kehilangan bayi di rumah sakit, pembangunan di Tangerang Selatan, dan Lomba Kompetensi Siswa di Jawa Timur. Juga, ada berita tentang persiapan industri maritim di Batang, Jawa Tengah.

Diplomat Iran menegaskan bahwa Iran mendukung diplomasi dan dialog, tetapi bukan yang membuka peluang bagi serangan baru terhadap wilayah Iran . Takht-Ravanchi menambahkan bahwa rencana 10 poin yang diajukan Iran akan menjadi dasar dalam pembicaraan perdamaian. Tindakan angkatan bersenjata Iran selama konflik telah memaksa AS dan Israel untuk meninjau kembali 'visi strategis' mereka terhadap Teheran.

Iran menyatakan telah menyepakati gencatan senjata bilateral selama dua pekan dengan AS, serta memastikan bahwa Iran juga setuju untuk membuka kembali Selat Hormuz. Iran membantah telah melancarkan serangan selama gencatan senjata, menyatakan bahwa itu adalah pekerjaan Israel dan AS. Pada Rabu, pesawat tempur dan artileri Israel menyerang puluhan permukiman di Lebanon selatan, termasuk di kota utama Tyre. Trump menyatakan bahwa penghentian serangan Israel ke Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan dengan Iran karena faktor kelompok Hizbullah. Namun demikian, Iran menilai hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang telah disepakati antara AS dan Iran. Kementerian Luar Negeri Iran juga menyatakan bahwa negosiasi untuk mengakhiri konflik AS-Iran bergantung pada komitmen terhadap kewajiban gencatan senjata di semua garda depan. Presiden Trump memperingatkan Iran agar tidak mengenakan bea masuk bagi kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz, dan menuduh Iran melakukan 'pekerjaan yang sangat buruk'. Selain itu, terdapat laporan tentang drone tak dikenal yang terlihat terbang di atas brankas emas Belanda dan kastil rumah Putri Beatrix pada November 2025, berdasarkan temuan surat kabar Algemeen Dagblad (AD). Ibu Negara Melania Trump pada hari Kamis, menyampaikan keterangan pers, membantah memiliki hubungan dengan mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Trump juga menyatakan kemarahannya atas langkah sejumlah negara sekutu di NATO yang membatasi akses AS ke pangkalan militer mereka, dan mempertimbangkan sanksi untuk negara-negara tersebut. Iran secara tegas membantah melakukan serangan drone dan rudal yang dilaporkan terhadap fasilitas di negara-negara di sepanjang Teluk Persia selama gencatan senjata. Kantor PM Israel, Benjamin Netanyahu, angkat bicara terkait pernyataan menhan Pakistan soal negaranya. Netanyahu menyebut pernyataan itu seruan hancurkan negaranya. Akun X milik Kedutaan Besar Iran di Indonesia mendadak menjadi sorotan warganet, karena mereka mengunggah pesan dalam bentuk kode Morse pada Selasa. KPK melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha rokok Khairul Umam alias Haji Her dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pemerintah sedang mengkaji skema penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean, dengan tetap memastikan perlindungan bagi jutaan calon haji yang telah lama menunggu. Komisi IX DPR RI akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menjelaskan pengadaan motor listrik Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Seorang ibu di Cimahi, Jawa Barat mengaku bayinya nyaris hilang di RSHS Bandung. Kelalaian petugas membuat bayi sempat berada di gendongan orang lain. Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memastikan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan tetap menjadi pilar utama dalam Rencana Kerja. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menutup Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Pendidikan Menengah (Dikmen) Jawa Timur ke-XXXIV tahun di SMKN 12 Surabaya. Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tengah bersiap mencatatkan namanya dalam peta industri maritim nasional. Tak hanya fokus pada penanganan rob melalui proyek tanggul laut, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah





