Ketegangan Diplomatik Israel dan Pakistan: Saling Tuduh Kampanye Disinformasi dan Pelanggaran HAM Berat

Konflik diplomatik antara Israel dan Pakistan memanas setelah Benjamin Netanyahu menuduh Islamabad melakukan kampanye anti-Israel, yang kemudian dibalas dengan pengungkapan dugaan penyiksaan massal di penjara Israel.

Hubungan diplomatik antara Israel dan Pakistan mengalami ketegangan hebat pada awal pekan ini setelah Perdana Menteri Israel , Benjamin Netanyahu , melontarkan tuduhan serius terhadap pemerintah Pakistan .

Netanyahu mengklaim bahwa Islamabad telah menjalankan sebuah kampanye anti-Israel yang terkoordinasi dengan tujuan utama untuk merusak hubungan strategis antara Amerika Serikat dan Israel. Tidak hanya itu, Netanyahu juga menuduh Pakistan memberikan perlindungan kepada pesawat militer Iran guna mengamankan armada tersebut dari potensi serangan yang mungkin dilancarkan oleh koalisi Amerika Serikat dan Israel. Tuduhan ini menciptakan gelombang kemarahan di tingkat diplomatik dan memicu reaksi keras dari otoritas keamanan Pakistan.

Menanggapi serangan verbal tersebut, Menteri Pertahanan Pakistan, Asif, memberikan reaksi yang sangat keras dengan mengecam tindakan Benjamin Netanyahu. Asif menuduh Netanyahu telah mengabaikan nilai kemanusiaan dengan melindungi serta mempromosikan tindakan keji, termasuk dugaan pemerkosaan terhadap tahanan Palestina di berbagai penjara Israel.

Melalui unggahan di akun media sosial X, Asif menyebut Netanyahu sebagai sosok yang tidak memiliki nurani dan menyatakan bahwa kepala umat manusia tertunduk malu melihat perilaku pemimpin Israel yang membiarkan tentara serta penjaga penjara melakukan kekerasan brutal terhadap perempuan, laki-laki, hingga anak-anak Palestina. Pernyataan ini menjadi bentuk perlawanan Pakistan terhadap narasi yang dibangun oleh Israel di panggung internasional.

Klaim mengenai kondisi mengerikan di dalam penjara Israel ini diperkuat oleh laporan dari Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967. Dalam laporannya yang dirilis pada bulan Maret, Albanese mengungkapkan bahwa penyiksaan terhadap tahanan telah digunakan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai bentuk pembalasan kolektif. Laporan tersebut merinci berbagai bentuk pelanggaran berat, mulai dari pemukulan brutal, kekerasan seksual, pemerkosaan, hingga perlakuan buruk yang berujung pada kematian.

Selain itu, terdapat laporan mengenai kelaparan yang disengaja dan perampasan hak-hak dasar manusia yang paling fundamental, yang meninggalkan luka fisik dan psikologis mendalam bagi puluhan ribu warga Palestina. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah tahanan Palestina di penjara Israel telah mencapai lebih dari 9.300 orang, di mana sekitar 350 di antaranya adalah anak-anak. Laporan mengenai pelecehan seksual di lembaga pemasyarakatan Israel telah muncul berulang kali selama beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan adanya pola pelanggaran sistematis.

Di saat yang sama, citra Israel di mata dunia, khususnya di Amerika Serikat, dilaporkan mengalami penurunan yang signifikan. Sebuah jajak pendapat terbaru mengungkapkan bahwa enam dari sepuluh warga Amerika memiliki pandangan yang sangat buruk atau agak tidak baik terhadap rezim pendudukan Israel. Angka ini menunjukkan peningkatan sentimen negatif yang cukup tajam jika dibandingkan dengan data tahun 2022 dan 2025. Benjamin Netanyahu mencoba membela diri dengan menyalahkan peran media sosial atas rusaknya citra Israel.

Ia mengklaim bahwa penurunan dukungan di Amerika Serikat adalah hasil dari kampanye disinformasi yang terorganisir secara geometris di berbagai platform digital. Netanyahu merasa bahwa narasi yang berkembang di media sosial telah mendistorsi fakta dan menciptakan persepsi negatif yang tidak adil terhadap negaranya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, di mana Israel kini disebut sebagai salah satu negara yang paling dibenci di dunia menurut hasil jajak pendapat global terbaru yang dirilis oleh Nira Data.

Hal ini mencerminkan adanya krisis legitimasi moral yang dihadapi oleh pemerintahan Israel di tengah konflik yang terus berkepanjangan dan laporan pelanggaran HAM yang semakin terbuka ke publik dunia





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Pakistan Hak Asasi Manusia Benjamin Netanyahu Konflik Palestina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

10 Rekomendasi Drama China Thriller Romantis, Kisah Cinta Penuh Ketegangan Bikin Deg-deganSimak 10 rekomendasi drama China thriller romantis terbaik yang memadukan ketegangan misteri dengan kisah cinta mendalam.

Read more »

SMAN 1 Pontianak Siswi, Ocha, Hadapi Ketegangan di Panggung Lomba, Kini Hadir di JakartaSebelumnya, Ocha mengalami ketegangan di panggung lomba LCC Empat Pilar, saat mewakili sekolahnya di babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Ia mendapatkan poin minus 5 dari dewan juri, yang memicu simpati publik dan warganet. Kini, Ocha hadir di Jakarta untuk bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, setelah mendapat undangan dari Imbas Polemik Juri LCC Empat Pilar MPR RI di Kalbar.

Read more »

Pertemuan Strategis Donald Trump dan Xi Jinping di Beijing untuk Meredam Ketegangan GlobalPresiden AS Donald Trump mengunjungi Beijing guna memperkuat hubungan diplomatik dengan Presiden China Xi Jinping, membahas isu krusial seperti perdagangan, Iran, dan kedaulatan Taiwan.

Read more »

RI-Rusia soroti ketegangan Timur Tengah akibat aksi militer AS-IsraelIndonesia dan Rusia menyoroti perlunya mengatasi ketegangan akibat aksi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran guna memulihkan stabilitas kawasan ...

Read more »