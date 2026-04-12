Ketegangan di Selat Hormuz: Iran Klaim Usir Kapal Perang AS, AS Bantah Klaim Tersebut

IRGC merilis video yang menunjukkan kapal perusak AS mundur dari Selat Hormuz, sementara AS membantah klaim tersebut. Ketegangan meningkat di tengah klaim saling bertentangan terkait operasi militer di jalur pelayaran vital.

Korps Garda Revolusi Iran ( IRGC ) telah merilis sebuah video yang diklaim menunjukkan kapal perusak milik Amerika Serikat (AS) mundur dari kawasan Selat Hormuz setelah menerima peringatan dari angkatan laut Iran . Dalam pernyataan resminya, IRGC juga menegaskan bahwa hanya kapal sipil yang diizinkan melintasi Selat Hormuz , dengan persyaratan tertentu.

Pernyataan ini jelas mempertegas posisi Iran yang mengklaim memiliki kendali penuh atas jalur pelayaran strategis tersebut, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan. Situasi ini menjadi semakin kompleks mengingat pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur utama transportasi energi global.\Di sisi lain, Komando Pusat militer Amerika Serikat (CENTCOM) memberikan pernyataan yang berbeda. CENTCOM mengklaim bahwa dua kapal perusak Angkatan Laut AS saat ini sedang beroperasi di Selat Hormuz, menjalankan misi pembersihan ranjau laut. Klaim ini memberikan gambaran aktivitas yang berbeda dari versi Iran. Pernyataan yang saling bertentangan ini terjadi di tengah peningkatan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, yang dipicu oleh berbagai isu, termasuk konflik bersenjata dan pengaruh regional. Kondisi ini telah berdampak signifikan pada stabilitas kawasan Timur Tengah. Dinamika politik dan militer yang terus berkembang ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi eskalasi konflik dan dampaknya terhadap kepentingan global.\Selat Hormuz, sebagai titik krusial dalam perdagangan global, memainkan peran vital dalam pengiriman minyak mentah dunia. Setiap perkembangan di kawasan ini memiliki potensi untuk secara langsung memengaruhi pasar energi global, termasuk harga minyak dunia dan stabilitas pasokan energi. Klaim dan sanggahan yang saling bertentangan antara Iran dan AS hanya memperkeruh suasana, meningkatkan ketidakpastian, dan menambah risiko gangguan di pasar energi. Situasi ini mengharuskan perhatian dan analisis cermat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, dan pelaku pasar. Perkembangan terbaru ini juga relevan dalam konteks perundingan antara AS dan Iran yang sebelumnya dilaporkan tanpa kesepakatan. Faktor-faktor lain seperti dugaan pengiriman senjata oleh China ke Iran melalui negara ketiga, serta isu-isu regional lainnya, juga turut memperumit situasi dan berkontribusi terhadap ketidakpastian yang meningkat





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran Tegaskan Sikap Perang: Tak Cari Perang, Tapi Pertahankan Hak, Selat Hormuz Jadi FokusPemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, menyampaikan pernyataan tegas terkait perang, menekankan persatuan, balasan terhadap serangan, dan fokus pada pengelolaan Selat Hormuz di tengah ketegangan dengan AS dan Israel. Perundingan damai dijadwalkan, sementara konflik di Lebanon terus berlanjut.

Read more »

Harga Minyak Turun di Bawah USD 100, Trump Desak Pembukaan Selat HormuzHarga minyak turun di bawah USD 100 di tengah ketegangan Selat Hormuz dan tekanan dari Donald Trump.

Read more »

Trump Klaim 2 Kapal Perusak AS Tiba di Selat Hormuz, Iran Bantah!Presiden AS Donald Trump sebut Kapal Perusak AS sudah tiba di Selat Hormuz

Read more »

Iran Siap Buka Akses Selat Hormuz untuk Kapal Jepang di Tengah Ketegangan AS-IsraelPemerintah Iran menawarkan akses Selat Hormuz bagi kapal-kapal Jepang di tengah ketegangan dengan AS dan Israel. Perundingan AS dan Iran di Pakistan selama 21 jam gagal mencapai kesepakatan, terutama karena ketidakjelasan sikap Donald Trump mengenai Selat Hormuz, yang menghambat negosiasi. Iran tetap pada pendiriannya, menganggap kendali Selat Hormuz sebagai kartu truf geopolitik.

Read more »

Trump Klaim Kemenangan Militer atas Iran, AS Siap Bersih-Bersih Ranjau di Selat HormuzPresiden AS Donald Trump mengklaim kemenangan militer atas Iran dan meremehkan negosiasi gencatan senjata. Militer AS juga bersiap untuk operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Sementara itu, delegasi Iran tiba di Pakistan dan menerima kunjungan pejabat AS.

Read more »

Bunyi Klaim AS soal 2 Kapal Perangnya Bersihkan Ranjau Selat HormuzAS mengeklaim dua kapal perangnya masuk Selat Hormuz untuk bersihkan ranjau, tapi kemudian buru-buru dibantah oleh Iran dan ketegangan pun meningkat.

Read more »