Ketegangan di Santiago Bernabeu: Kylian Mbappe dan Polemik Urutan Penyerang Real Madrid

Kylian Mbappe menghadapi tekanan berat setelah menerima cemoohan fans dan munculnya isu mengenai statusnya sebagai penyerang pilihan keempat di lini depan Real Madrid.

Pertandingan antara Real Madrid melawan Real Oviedo di Stadion Santiago Bernabeu seharusnya menjadi momen pembuktian bagi banyak pemain, namun suasana justru berubah menjadi tegang ketika Kylian Mbappe memasuki lapangan.

Pada menit ke-69, pemain bintang asal Prancis ini masuk menggantikan Gonzalo Garcia yang telah mencetak gol. Namun, alih-alih disambut dengan sorak sorai, kehadiran Mbappe justru memicu reaksi negatif berupa cemoohan atau boo dari para pendukung setia Los Blancos. Fenomena ini cukup mengejutkan mengingat status Mbappe sebagai salah satu pemain terbaik dunia yang diharapkan menjadi ujung tombak utama dalam setiap laga penting.

Meskipun telah menyatakan bahwa kondisi fisiknya berada pada level seratus persen setelah sempat absen dalam dua pertandingan krusial termasuk laga melawan Barcelona akibat cedera, Mbappe tampaknya masih harus berjuang keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan penuh dari para suporter di kandang sendiri. Ketegangan tidak hanya terjadi di tribun penonton, tetapi juga merambat ke hubungan internal antara pemain dan staf kepelatihan.

Muncul sebuah isu sensitif yang menyebutkan bahwa Mbappe kini dipandang sebagai penyerang pilihan keempat di skuad Madrid, berada di bawah bayang-bayang Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, dan Franco Mastantuono. Hal ini memicu reaksi dari Arbeloa selaku sosok yang memegang kendali taktik di lapangan. Arbeloa mengungkapkan rasa herannya terhadap persepsi yang berkembang tersebut dan menegaskan bahwa ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman komunikasi antara dirinya dan sang pemain.

Sebagai pelatih, Arbeloa memiliki otoritas penuh untuk menentukan siapa yang layak bermain sejak awal dan siapa yang harus menunggu di bangku cadangan. Ia mengakui telah berkomunikasi dengan Mbappe sebelum laga dimulai, namun interpretasi sang pemain terhadap instruksi tersebut tampaknya berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh pelatih. Jika melihat dari sisi statistik, sangat sulit untuk mengategorikan Mbappe sebagai pilihan keempat.

Musim ini, mantan penyerang Paris Saint-Germain tersebut menunjukkan produktivitas yang luar biasa dengan catatan 41 gol dalam 42 pertandingan di berbagai kompetisi. Angka ini membuktikan bahwa ketajamannya di depan gawang belum memudar meskipun ia harus berhadapan dengan dinamika internal tim yang kompleks. Sebagai perbandingan, pada musim perdananya di tahun 2024/2025, ia mengemas 44 gol dari 59 penampilan. Selisih tiga gol dengan jumlah pertandingan yang jauh lebih sedikit menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi pada musim saat ini.

Namun, sepak bola bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan juga tentang chemistry, taktik, dan kepuasan pendukung yang sangat kritis di Santiago Bernabeu yang selalu menuntut kesempurnaan dari setiap pemain bintang yang mereka miliki. Di sisi lain, posisi Real Madrid di klasemen liga kini menjadi sorotan utama. Kemenangan atas Oviedo berhasil membawa tim raksasa Spanyol ini mengoleksi total 80 poin, yang menempatkan mereka di posisi kedua.

Meskipun demikian, jarak dengan Barcelona yang berada di puncak klasemen sudah cukup lebar, yakni selisih 11 poin. Kondisi ini membuat Barcelona secara praktis sudah mengamankan gelar juara, sementara Madrid harus berjuang untuk tetap kompetitif dan memperbaiki koordinasi internal mereka. Konflik kecil antara Mbappe dan Arbeloa, serta tekanan dari penggemar, bisa menjadi distraksi besar jika tidak segera diselesaikan secara profesional.

Manajemen tim dituntut untuk mampu meredam gejolak ini agar performa kolektif tim tetap stabil dalam menghadapi sisa pertandingan musim ini dan menjaga martabat klub di mata dunia





