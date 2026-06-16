Ketegangan di Diskusi Pancasila: Mahasiswa Protes, Pejabat Dievakuasi

Situasi memanas saat mahasiswa memprotes tiga pejabat dalam diskusi Pancasila. Budiman Sudjatmiko dievakuasi, sementara Nusron Wahid dan Sudaryono berdialog sebelum pergi. Tidak ada korban. Selain itu, sejumlah kejadian kriminal dan ekonomi juga terjadi.

Situasi sempat memanas saat sejumlah mahasiswa naik ke atas panggung dan terlibat ketegangan dengan para pembicara dalam sebuah diskusi yang menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

Dalam insiden tersebut, Budiman Sudjatmiko harus dievakuasi oleh petugas keamanan kampus karena terus dikejar oleh massa mahasiswa. Sementara Nusron Wahid dan Sudaryono masih sempat berdialog dengan sejumlah mahasiswa sebelum akhirnya meninggalkan lokasi. Mahasiswa yang melakukan aksi menyatakan ketiga pejabat tersebut tidak pantas berbicara mengenai Pancasila dalam situasi yang mereka nilai tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dibahas dalam forum tersebut. Untuk menghindari eskalasi lebih lanjut, ketiga pejabat akhirnya dievakuasi dari lokasi menggunakan kendaraan kepolisian.

Tidak ada laporan mengenai korban maupun kerusakan akibat insiden tersebut. Kejadian ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan mengenai kebebasan berpendapat di lingkungan kampus. Para mahasiswa menuntut agar pejabat negara lebih konsisten dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan mereka. Sementara itu, pihak kampus menyatakan akan mengevaluasi prosedur keamanan untuk acara-acara serupa di masa mendatang.

Di sisi lain, sejumlah peristiwa kriminal terjadi di berbagai daerah. Seorang ibu muda berinisial ANA (24) ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kosnya di Jalan Manuruki Raya Lorong 1, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan tersebut. Di Purwakarta, seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kampung Karangsari, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta.

Sementara itu, seorang pemuda berinisial AI (27) diamankan polisi setelah diduga membakar rumah milik orang tuanya sendiri di Dukuh Kerasak, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di Jombang, Jawa Timur, seorang perempuan ditemukan tewas di kamar kosnya dan polisi menyelidiki dugaan penganiayaan. Kepolisian Sektor Jatiuwung, Tangerang, Banten, menangkap 13 anggota geng motor yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan dan perampasan terhadap seorang warga menggunakan senjata tajam.

Sementara itu, polisi juga berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap dua perempuan yang ditemukan tewas di sebuah rumah di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di Jakarta, Komnas PA menilai kasus perundungan yang menimpa seorang bocah berusia 6 tahun di kawasan Keramat Pulau, Senen, telah masuk ranah tindak pidana. Tiga bocah bersaudara ditemukan meninggal dunia setelah diduga tenggelam di sebuah penampungan air di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.

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Protes Mahasiswa Pancasila Evakuasi Pejabat Kriminalitas Ekonomi

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