Ketegangan AS-Iran Meningkat: Trump Batalkan Negosiasi, Ancaman Krisis Energi Global

Pembatalan misi negosiasi oleh Donald Trump, kebuntuan diplomatik, dan peningkatan ketegangan di Selat Hormuz memicu kekhawatiran akan krisis energi global. Selain itu, berita mencakup insiden gugurnya prajurit TNI di Lebanon, kasus kekerasan terhadap anak di Yogyakarta, dan perkembangan lainnya di berbagai bidang.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus meningkat, diperparah dengan pembatalan misi negosiasi oleh mantan Presiden Donald Trump ke Pakistan. Trump membatalkan rencana pengiriman utusan khususnya, Jared Kushner dan Steve Witkoff, ke Islamabad untuk berunding dengan pihak-pihak terkait, termasuk mediator dari Pakistan.

Keputusan ini diambil karena Trump menilai negosiasi tersebut membuang-buang waktu dan energi, serta mengkritik ketidakjelasan kepemimpinan di Iran. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat memegang semua kartu dalam situasi ini dan Iran tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Kebuntuan diplomatik ini semakin terlihat dari kegagalan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, dalam perundingannya dengan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Iran menegaskan penolakan terhadap tuntutan sepihak dari Amerika Serikat.

Situasi ini diperburuk oleh tekanan berkelanjutan dari Washington melalui sanksi dan pembatasan ekspor minyak Iran. Sebagai respons, Teheran memperketat kontrol di Selat Hormuz, jalur vital yang mengangkut sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Tindakan ini menimbulkan ancaman serius terhadap pasokan energi global dan berpotensi memicu lonjakan harga minyak.

Konflik yang lebih luas dipicu oleh serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran pada akhir Februari lalu, yang kemudian dibalas oleh Iran dengan serangan ke sejumlah target, termasuk pangkalan militer AS dan sekutu-sekutunya di kawasan Teluk. Meskipun saat ini gencatan senjata tengah berlangsung, ketegangan masih sangat tinggi dan dampaknya mulai terasa secara global, termasuk lonjakan harga energi dan meningkatnya tekanan inflasi yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia.

Lebih dari 1.800 fasilitas kesehatan di wilayah konflik telah hancur atau rusak parah, termasuk rumah sakit, klinik, dan apotek. Selain itu, Iran telah menangkap dua kapal yang diduga terkait dengan Israel, semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Di sisi lain, insiden tragis menimpa Praka Rico Pramudia, seorang prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yang gugur akibat serangan proyektil. Ia sempat mendapatkan perawatan intensif di Beirut sebelum akhirnya meninggal dunia.

Sementara itu, Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran, Iran, telah kembali melayani sejumlah rute penerbangan internasional, termasuk ke Istanbul, Muscat, Oman, dan Madinah. Di dalam negeri, kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha, Yogyakarta, memicu kemarahan publik dan mendorong puluhan wali murid untuk mendatangi Polresta Yogyakarta. Korban kekerasan tersebut berusia antara nol hingga tiga bulan hingga balita di bawah usia dua tahun. Selain itu, Gubernur Kalimantan Timur juga kembali menjadi sorotan terkait pengadaan fasilitas mewah seperti kursi pijat.

Di dunia hiburan, meskipun ada Nintendo Switch 2 dan PC handheld canggih, Nintendo Switch original masih menjadi pilihan populer di tahun 2026 karena kesederhanaannya. Di dunia sepak bola, Madura United mengalami kekalahan di kandang sendiri, menghentikan tren kemenangan mereka dalam dua laga sebelumnya, sementara PSMS Medan bermain imbang melawan Adhyaksa FC. SD Bumimu Adiwerna Kabupaten Tegal juga menggelar AHA Moment, sebuah metode belajar kreatif yang mendorong siswa untuk berekspresi dan berkolaborasi





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Minyak Melesat Setelah Ketegangan di Selat Hormuz Meningkat, Brent Menyentuh Level SeginiHarga minyak Brent dan West Texas Intermediate (WTI) kompak naik 3% seiring meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz.

Read more »

Ketegangan Meningkat di Selat Hormuz: Trump Perintahkan Tembak Kapal IranPresiden AS Donald Trump memerintahkan militer AS untuk menembak kapal Iran di Selat Hormuz di tengah perpanjangan gencatan senjata, menyusul insiden saling serang dan blokade. Situasi ini berdampak pada harga bahan bakar di AS dan negosiasi yang dimediasi Pakistan menemui jalan buntu.

Read more »

Teknisi Angkatan Laut AS Diserang Monyet di Thailand, Ketegangan di Selat Hormuz MeningkatSeorang teknisi elektronik Angkatan Laut AS terpaksa menghentikan tugasnya setelah diserang monyet di Thailand. Sementara itu, Amerika Serikat meningkatkan upaya penyapuan ranjau di Selat Hormuz setelah Iran menempatkan ranjau berbahaya di perairan tersebut, yang mengancam pasokan minyak global.

Read more »

Netanyahu Berhasil Jalani Pengobatan Kanker Prostat, Ketegangan Global MeningkatPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinyatakan sembuh dari kanker prostat stadium awal. Sementara itu, ketegangan geopolitik terus meningkat dengan berbagai insiden dan pernyataan dari berbagai negara, termasuk Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Berita ini juga mencakup perkembangan di dalam negeri Indonesia dan dunia teknologi.

Read more »

Menlu Iran-2 Utusan Trump ke Islamabad Saat Menhan Israel Ancam IranMata dunia kini tertuju ke Islamabad, berharap negosiasi damai terjadi.

Read more »

Trump Terima Penghargaan FIFA di Tengah Ketegangan Iran dan AS Jelang Piala Dunia 2026Presiden AS Donald Trump menerima FIFA Peace Prize saat undian Piala Dunia 2026. AS izinkan Iran ikut, tapi dengan syarat ketat terkait IRGC. Iran minta pertandingan dipindah ke Meksiko karena alasan keamanan, tapi ditolak.

Read more »