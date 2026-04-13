Ketegangan AS-Iran Meningkat: Perundingan Buntu, Pasar Saham Merosot, dan Dampak Global

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas setelah perundingan damai gagal mencapai kesepakatan. Eskalasi ini memicu kekhawatiran akan perang yang berkepanjangan, berdampak pada pasar keuangan global, dan meningkatkan harga minyak. Pemerintah Indonesia memastikan stabilitas harga energi di tengah krisis, sementara sektor lain juga mengalami perkembangan.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan akan melanjutkan serangan udara terhadap Iran. Keputusan ini diambil setelah perundingan damai antara kedua negara yang dilaksanakan di Islamabad mengalami kebuntuan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa konflik AS-Iran akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, memperburuk ketegangan geopolitik dan memberikan dampak signifikan pada perekonomian global. Sebelumnya, Trump telah menyetujui gencatan senjata selama dua minggu sebagai imbalan atas izin Teheran agar kapal-kapal dapat melewati Selat Hormuz. Namun, ancaman untuk membom setiap jembatan dan pembangkit listrik di Iran sebelumnya menjadi sinyal kuat bahwa AS bersedia mengambil tindakan militer yang lebih agresif jika diperlukan.

Ketegangan yang meningkat ini berdampak langsung pada pasar keuangan global. Bursa saham di berbagai negara mengalami koreksi signifikan. Indeks Kospi di Korea Selatan terkoreksi sebesar 1,83 persen, sementara indeks Kosdaq, yang mencerminkan saham-saham berkapitalisasi kecil, melemah lebih parah, yakni sebesar 1,43 persen. Di Amerika Serikat, indeks berjangka Dow Jones Industrial Average turun 517 poin atau 1,1 persen. Indeks berjangka S&P 500 kehilangan 1,1 persen, dan indeks berjangka Nasdaq 100 mencatat penurunan drastis sebesar 1,2 persen. Penurunan indeks-indeks ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap dampak perang terhadap pertumbuhan ekonomi global dan stabilitas pasar. Kenaikan harga minyak dunia sebagai respons langsung terhadap eskalasi konflik juga semakin memperburuk situasi ekonomi global. Hal ini menambah tekanan pada perekonomian di seluruh dunia, yang berpotensi menyebabkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan.

Di tengah situasi yang memanas, beberapa perkembangan penting juga terjadi. Perundingan damai antara AS dan Iran berakhir buntu tanpa kesepakatan pada dini hari Minggu, yang semakin memperparah kekhawatiran. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi di Indonesia meskipun terjadi krisis geopolitik. Di sisi lain, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta menyegel 29 unit kapal yacht karena diduga melanggar peraturan kepabeanan dan pajak. Dubes Iran untuk RI, Mohammad Boroujerdi, menyatakan bahwa kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz masih dalam negosiasi dengan otoritas Iran, menunjukkan bahwa ketegangan di kawasan belum reda sepenuhnya. Kabar baiknya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan tetap melanjutkan tren menguat pada sesi perdagangan di awal pekan, Senin, 13 April 2026, setelah sebelumnya melesat 2,07 persen menjadi 7.458,49. Selain itu, terdapat pula berita mengenai perkembangan di sektor properti dan industri teknologi, seperti pembongkaran bangunan liar di Tangerang dan rencana peluncuran produk baru dari Samsung





Perundingan Damai AS-Iran di Pakistan Terancam Batal: Iran Ajukan Prasyarat Gencatan Senjata dan Pembebasan AsetPerundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan di Pakistan menghadapi tantangan besar. Iran mengajukan prasyarat gencatan senjata di Lebanon dan pembebasan aset yang diblokir sebelum negosiasi dimulai. Wakil Presiden AS, JD Vance, memimpin delegasi AS dalam perundingan yang diharapkan dapat meredakan ketegangan, namun pernyataan dari kedua belah pihak menunjukkan kompleksitas yang tinggi.

Iran dan AS Memperpanjang Waktu Perundingan: Upaya Mencari Solusi Damai di Tengah KeteganganDelegasi tingkat tinggi dari Iran dan Amerika Serikat sepakat untuk memperpanjang waktu perundingan guna membahas isu-isu krusial dan menghindari eskalasi militer. Kehadiran tokoh kunci dari kedua belah pihak menunjukkan keseriusan dalam mencari solusi damai. Fokus utama perundingan adalah pembahasan mendalam terhadap sepuluh tuntutan dasar, dengan mempertimbangkan aspek militer, keamanan, dan ekonomi.

Perundingan AS-Iran Gagal Capai Kesepakatan: Pakistan Berupaya Mediasi, Ketegangan MeningkatPerundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, memicu kekhawatiran atas rapuhnya gencatan senjata. Pakistan berkomitmen untuk terus memfasilitasi dialog, sementara kedua belah pihak saling menyalahkan dan perbedaan pendapat mengenai isu nuklir dan Selat Hormuz masih menjadi tantangan utama.

Kemlu Iran: Perundingan Iran-AS berlangsung hingga 25 jamPerundingan Iran dan Amerika Serikat (AS) yang ditengahi Pakistan menyusul kedua negara menyepakati gencatan senjata baru-baru ini menjadi yang terlama tahun ...

Perundingan Damai Iran-AS di Pakistan Gagal, Iran Tegaskan Kendali Penuh Selat HormuzPerundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat di Pakistan pada 12 April 2026 berakhir tanpa kesepakatan. Penasihat senior Iran, Ali Akbar Velayati, menegaskan kendali penuh Iran atas Selat Hormuz setelah kegagalan negosiasi. Konflik yang terjadi telah menewaskan lebih dari 3.300 orang dan Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz, koridor vital pasokan energi dunia.

Perundingan AS-Iran Gagal Capai Kesepakatan, Ketegangan Nuklir dan Sanksi Jadi PenghalangPerundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama 21 jam di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Perbedaan pandangan mengenai isu nuklir, sanksi, dan tuntutan menjadi penyebab utama kebuntuan. Mantan Presiden AS, Donald Trump, menegaskan kesiapan militer AS, sementara Iran tetap mempertahankan haknya. Berita ini juga mencakup perkembangan di bidang ekonomi, sosial, teknologi, dan olahraga.

