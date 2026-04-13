Ketegangan AS-Iran Memanas: Trump Perintahkan Blokade Maritim Iran, Prabowo Kunjungi Rusia

Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah kegagalan negosiasi damai, mendorong Presiden Trump untuk memerintahkan blokade maritim terhadap Iran dan mencari dukungan dari negara lain. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Rusia.

Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas setelah kedua negara saling tuduh sebagai penyebab gagalnya upaya perdamaian. Situasi ini langsung direspons Presiden Donald Trump , dengan memerintahkan militer AngkatanKomando Pusat AS (CENTCOM) untuk memblokade semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran . Blokade akan dimulai pada Senin, 13 April 2026 pukul 10 pagi waktu setempat.

Namun, AS menegaskan tidak akan menghalangi kapal yang transit ke dan dari pelabuhan non-Iran. CENTCOM menyatakan bahwa blokade ini akan diberlakukan secara adil terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman. Pernyataan ini dikeluarkan dalam pernyataan resmi yang dikutip dari CNBC Internasional pada Senin, 13 April 2026. Di sisi lain, Wakil Presiden AS, JD Vance, yang memimpin delegasi AS, menyatakan bahwa penyebab negosiasi gagal adalah karena Iran tidak memberikan komitmen tegas untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Sebelumnya, Presiden Trump telah mengancam akan memblokade Selat Hormuz setelah kegagalan mencapai kesepakatan damai. Ia bahkan dilaporkan telah memerintahkan Angkatan Laut AS untuk menemukan dan mencegat kapal apa pun di perairan internasional yang membayar Iran untuk melintasi selat tersebut. Trump juga mengklaim bahwa Angkatan Laut AS, sebagai yang terbaik di dunia, akan memulai proses blokade terhadap semua kapal yang mencoba memasuki atau meninggalkan Selat Hormuz. Selain itu, ada laporan bahwa Trump sedang mempertimbangkan serangan terbatas terhadap Iran untuk memecah kebuntuan dalam perundingan damai, meskipun belum ada kepastian mengenai hal tersebut. Pada saat yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo-2 di Moskow, Federasi Rusia, pada Senin, 13 April 2026, untuk kunjungan kerja. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, memberikan peringatan keras sebagai respons atas ancaman blokade Selat Hormuz oleh Presiden Trump. Presiden Trump juga menyatakan bahwa negara-negara lain akan membantu AS dalam melakukan blokade angkatan laut terhadap Iran. Namun, Inggris telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam blokade tersebut. Trump juga melancarkan serangan terhadap Paus Leo XIV pada hari Minggu, 12 April 2026, dengan menyebutnya pemimpin lemah. Selain itu, Trump menyebut AS dan negara-negara lain akan mengirimkan kapal penyapu ranjau ke Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau yang ditinggalkan Iran. Sementara itu, di tengah perkembangan geopolitik yang memanas, terdapat insiden viral mengenai anggota TNI di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang kesurupan saat mengamankan seni Kuda Lumping, membuat aparat kepolisian dan warga kewalahan. Presiden Trump juga menegaskan kesiapan militer AS untuk menyelesaikan kekuatan Iran pada waktu yang tepat. Sebagai respons, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, juga menanggapi pernyataan Trump yang memerintahkan blokade Selat Hormuz. Iran menyalahkan tuntutan AS yang 'berlebihan' atas kegagalan negosiasi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian langsung menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin pada Minggu, 12 April 2026, setelah perundingan menemui jalan buntu. Di sisi lain, berita lain juga menyebutkan pengunduran diri Prabowo Subianto dari Ketua Umum IPSI setelah 34 tahun berkecimpung di bidang olahraga dan seni bela diri. Selain itu, berita ringan juga mengulas tentang makanan getuk khas Magelang yang tetap populer, serta inovasi Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Pussenarhanud) TNI AD dalam memperkuat Alutsista





