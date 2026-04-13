Ketegangan AS-Iran Memanas: Blokade dan Krisis Selat Hormuz Guncang Pasar Minyak

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah kegagalan perundingan damai, memicu ancaman blokade terhadap pelabuhan Iran oleh AS dan memperburuk krisis di Selat Hormuz. Hal ini menyebabkan lonjakan harga minyak global dan mengganggu lalu lintas kapal, mendorong negara-negara Teluk untuk mencari jalur alternatif. Situasi ini diperkirakan akan berlanjut karena kedua negara menunjukkan sikap yang keras dan upaya diplomasi yang minim.

Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas setelah kegagalan perundingan damai, memicu ancaman blokade dan memperparah krisis di Selat Hormuz , jalur vital energi dunia. Washington berencana memblokade pelabuhan Iran , sementara Teheran memperingatkan konsekuensi serius jika ada intervensi militer di kawasan tersebut. Kondisi ini langsung mengguncang pasar minyak global dan lalu lintas kapal di Selat Hormuz semakin tertekan.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana blokade terhadap pelabuhan Iran sebagai langkah strategis untuk menekan ekonomi Teheran, khususnya sektor energi. Trump menyebut operasi ini akan didukung oleh sejumlah negara lain, meskipun tidak merinci pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan menghentikan penjualan minyak Iran ke pasar global. 'Blokade ini akan sangat efektif,' kata Trump, menggarisbawahi respons atas kegagalan diplomasi terbaru antara kedua negara. Pengumuman blokade tersebut langsung mengguncang pasar energi global. Harga minyak mentah melonjak tajam pada awal perdagangan, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap gangguan pasokan dari Timur Tengah. Minyak mentah AS tercatat naik 8% menjadi US$104,24 per barel, sementara minyak Brent naik 7% menjadi US$102,29 per barel. Lonjakan ini memperpanjang volatilitas harga sejak konflik memanas, dengan harga Brent sempat mencapai US$119 sebelum terkoreksi. Pada Jumat lalu, menjelang upaya perundingan, harga Brent sempat turun, namun sentimen pasar kembali berbalik tajam setelah rencana blokade diumumkan, menunjukkan sensitivitas pasar terhadap perkembangan geopolitik. Situasi di Selat Hormuz semakin tegang setelah Iran menegaskan tidak ada kapal militer AS yang berhasil melintas dan mengancam tindakan terhadap upaya pelanggaran di jalur strategis tersebut. Bagi negara-negara Teluk yang tergabung dalam GCC, kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena Selat Hormuz adalah jalur utama distribusi minyak mereka. Data terbaru menunjukkan penurunan drastis lalu lintas kapal, dengan hanya tiga kapal yang berhasil melintas dalam 24 jam terakhir, jauh di bawah kondisi normal. Negara-negara Teluk mulai mencari jalur alternatif sebagai langkah mitigasi, dengan Qatar melonggarkan pembatasan maritim dan Arab Saudi memperbaiki pipa East-West serta menyiapkan ladang minyak Manifa. Upaya diplomasi antara AS dan Iran diperkirakan tidak akan menghasilkan kesepakatan dalam waktu dekat. Mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, mengingatkan bahwa proses negosiasi membutuhkan waktu panjang dan kerja teknis yang kompleks, mengacu pada pengalaman kesepakatan JCPOA sebelumnya. Dari pihak Iran, akademisi Universitas Teheran, Zohreh Kharazmi, menegaskan kesiapan negara untuk menghadapi konflik berkepanjangan demi mempertahankan kedaulatan, khususnya di Selat Hormuz, dengan menunjukkan pendekatan selektif terhadap kapal asing berdasarkan kerja sama dengan Teheran





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AS Iran Selat Hormuz Blokade Harga Minyak

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »