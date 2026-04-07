Ketegangan AS-Iran: Kapal Tanker Qatar Ubah Haluan, Harga Minyak Melonjak, IHSG Fluktuatif

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu perubahan haluan kapal tanker Qatar, kenaikan harga minyak dunia, dan fluktuasi di pasar modal Indonesia. Perang Timur Tengah dan El Nino Godzilla juga menjadi perhatian.

Dua kapal tanker milik Qatar mengubah haluan mereka saat mendekati Selat Hormuz , dan memutuskan untuk mengalihkan tujuan mereka ke Pakistan. Perubahan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, terutama antara Amerika Serikat dan Iran, yang memicu kekhawatiran akan gangguan pasokan energi global. Analis Phintraco Sekuritas mencatat bahwa Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) sempat mengalami fluktuasi di tengah ketidakpastian ini.

Sementara itu, Iran mengklaim bahwa sistem kelistrikan mereka tangguh menghadapi potensi serangan dari Amerika Serikat. Di pasar modal, transaksi tercatat mencapai Rp 13,44 triliun dengan volume transaksi sebesar Rp 25,33 miliar. Jumlah transaksi perdagangan yang dilakukan investor mencapai 1,72 juta. IHSG sempat dibuka menghijau mengikuti pergerakan Wall Street dan bursa Asia, namun kemudian berbalik arah seiring dengan koreksi di beberapa sektor. Sektor industri mengalami pelemahan terbesar, sementara sektor infrastruktur memimpin lonjakan. Analis Phintraco Sekuritas juga menyoroti bahwa indikator teknikal Stochastic RSI mendekati area overbought, meskipun pembentukan histogram positif MACD masih berlanjut.\Dari dalam negeri, perhatian tertuju pada upaya Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membenahi infrastruktur perdagangan guna meningkatkan kualitas transaksi di pasar modal. BEI optimis evaluasi terhadap sistem perdagangan dengan skema Full Call Auction (FCA) akan selesai pada kuartal II-2026. Beberapa emiten di jajaran LQ45 berhasil mencatatkan kenaikan harga di tengah penurunan IHSG. Ketegangan antara AS dan Iran, serta ancaman penutupan Selat Hormuz, mendorong harga minyak dunia naik hingga mencapai US$113 per barel, memicu kekhawatiran akan volatilitas pasar energi global. Produsen tahu mengaku mengalami penurunan keuntungan akibat kenaikan harga bahan baku dan energi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai media sosial sebagai peluang sekaligus risiko bagi perbankan, menekankan pentingnya pengelolaan komunikasi digital yang aman dan transparan. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menekankan potensi besar Indonesia untuk mencapai kemandirian energi melalui pengembangan bahan bakar nabati. Singapura telah menyiapkan bantuan untuk warganya dan sektor-sektor yang terdampak krisis energi global, termasuk subsidi listrik dan percepatan pasokan energi alternatif. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan mencapai 3-5 persen dari anggaran Rp 335 triliun. Akuisisi PNM bertujuan untuk membangun ekosistem pengembangan UMKM yang terintegrasi. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, melaporkan bahwa cadangan pangan Indonesia dalam kondisi aman di tengah kondisi perang di Timur Tengah dan ancaman siklus El Nino Godzilla. IHSG diperkirakan akan melanjutkan tren koreksi pada sesi perdagangan berikutnya.\Pergeseran tujuan kapal tanker Qatar ke Pakistan menjadi bukti nyata dampak langsung dari ketegangan geopolitik terhadap sektor energi. Kenaikan harga minyak dunia, yang dipicu oleh ancaman di Selat Hormuz, berpotensi memberikan tekanan lebih lanjut pada inflasi global dan memengaruhi kebijakan moneter di berbagai negara. Situasi ini juga akan berdampak pada kinerja emiten di sektor energi, transportasi, dan manufaktur. Selain itu, kondisi pasar modal domestik juga akan sangat dipengaruhi oleh sentimen global dan perkembangan geopolitik. Pembenahan infrastruktur perdagangan oleh BEI bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas pasar. Peran pemerintah dalam merespons krisis energi, termasuk melalui kebijakan subsidi dan pengembangan energi alternatif, akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu, cadangan pangan Indonesia yang aman memberikan jaminan ketahanan pangan di tengah situasi global yang tidak menentu. Pemerintah perlu terus memantau perkembangan geopolitik dan mengambil langkah-langkah antisipatif untuk melindungi perekonomian nasional. Perhatian terhadap sektor UMKM juga penting, karena mereka rentan terhadap dampak krisis dan membutuhkan dukungan untuk bertahan dan berkembang. Update harga tiket pesawat dan kebijakan fuel surcharge juga akan memengaruhi daya beli masyarakat dan sektor pariwisata. Pembinaan atlet juga penting untuk prestasi olahraga nasional





