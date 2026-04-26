Ketegangan AS-Iran di Jalur Pelayaran Memanas, Pelaut Ditahan dan Insiden Penembakan di Gedung Putih

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di jalur pelayaran strategis dunia semakin memanas. Aksi saling menyita kapal komersial memicu kecaman internasional. Pelaut dari berbagai negara, termasuk Filipina dan Montenegro, ditahan. Sultan Oman berupaya memediasi konflik. Sementara itu, insiden penembakan di acara jamuan makan malam Gedung Putih menambah ketegangan politik AS. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjelaskan alasan tidak bertemu massa aksi. Kasus kekerasan di daycare Yogyakarta dan pelantikan pengurus PAN Kaltim juga menjadi sorotan. Selain itu, ada ulasan tentang teknologi terbaru dari Huawei dan Motorola serta acara kesiapsiagaan bencana di Medan.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di jalur pelayaran strategis dunia semakin memanas. Aksi saling menyita kapal komersial dalam sepekan terakhir memicu kecaman keras dari komunitas maritim internasional, yang menilai langkah tersebut melanggar prinsip kebebasan navigasi yang selama ini menjadi dasar hukum laut internasional.

Direktur Kelautan dari International Chamber of Shipping, John Stawpert, secara tegas menyebut tindakan kedua negara sebagai bentuk penghinaan terhadap kebebasan navigasi. Mereka adalah para pekerja yang tidak bersalah dan mereka harus diizinkan untuk menjalankan pekerjaan mereka tanpa takut, pada dasarnya, dipenjara, kata John Stawpert dikutip Al Jazeera. Militer AS dan Iran sama-sama mengumumkan penyitaan kapal dalam beberapa hari terakhir. Washington mengklaim telah menangkap kapal Majestic X yang disebut terkait Iran karena mengangkut minyak bersanksi di Samudra Hindia.

Sebelumnya, kapal lain bernama Tifani juga dicegat. Di sisi lain, Islamic Revolutionary Guard Corps atau Garda Revolusi Iran (IRGC) menyita dua kapal, yakni MSC Francesca berbendera Panama dan Epaminondas milik Yunani. Iran menuduh kapal tersebut beroperasi tanpa izin serta merusak sistem navigasi. Dampaknya langsung terasa pada awak kapal.

Sedikitnya 15 pelaut asal Filipina berada di dua kapal yang ditahan Iran. Pemerintah Filipina memastikan mereka dalam kondisi aman, meski tetap berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Sementara itu, empat awak asal Montenegro di kapal MSC Francesca juga dilaporkan dalam kondisi baik. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait kondisi awak kapal yang ditahan oleh pihak Amerika Serikat.

Sepertinya mereka tidak diperlakukan dengan buruk. Namun demikian, bukan itu intinya. Intinya adalah mereka seharusnya tidak ditahan sejak awal, kata Stawpert. Sultan Oman Haitham bin Tariq Al Said bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Muscat untuk membahas inisiatif mediator untuk menyelesaikan konflik regional.

Insiden penembakan terjadi dalam acara jamuan makan malam White House jadi sorotan publik. Lokasi acara itu diketahui sama dengan lokasi percobaan pembunuhan Reagan. Pelaku penembakan di acara jamuan makan malam Gedung Putih telah diamankan. Pelaku menyebut penembakan itu menargetkan pejabat pemerintahan Amerika Serikat.

Seorang pria diamankan usai insiden penembakan ke arah aparat keamanan dalam acara jamuan makan malam White House Correspondents’s Association. Seperti apa sosoknya? Trump menegaskan bahwa insiden penembakan dalam acara makan malan White House Correspondents' Association tidak akan membuatnya mundur dari perang Iran. Insiden dalam jamuan makan malam White House Correspondents’ mendadak mengerikan setelah terdengar bunyi suara tembakan.

Ini menjadi ketiga kalinya Trump diserang. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud ungkap empat alasan tak temui massa aksi 21 April, mulai dari fokus tuntutan ke DPRD hingga faktor keamanan di lapangan. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mendapat sorakan dari hadirin saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim. Seorang pria menjadi korban penyiraman diduga air keras oleh dua orang tak dikenal di kawasan Jalan Dharma Wanita V, RW 01 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha, Yogyakarta, memicu kemarahan para orang tua. Puluhan wali murid mendatangi Polresta Yogyakarta. Tumis kangkung pedas terasi bisa dibuat lebih gurih dan renyah dengan bawang merah, bumbu halus, terasi, api besar, dan waktu masak singkat.

Huawei sedang kembangkan MatePad Mini 2 dengan baterai lebih besar, chip Kirin generasi baru, dan kemungkinan dukungan NFC. Simak bocoran lengkapnya! Cari HP Motorola Terbaik 2026? Simak ulasan Motorola Edge 70 Pro, Razr 60 Ultra, hingga seri budget dengan fitur Moto AI dan baterai silicon-carbon terbaru!

Wakil Wali Kota Medan, H Zakiyuddin Harahap memimpin Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) tahun 2026 di Lapangan Avros, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan





