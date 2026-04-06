Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Krisis: Ancaman Geopolitik, Problem Struktural, dan Langkah Strategis

Artikel ini menganalisis kerentanan ketahanan energi Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan AS. Mengidentifikasi tantangan utama seperti ketergantungan impor minyak, cadangan BBM yang minim, serta problem struktural dalam sektor energi. Menawarkan solusi strategis, termasuk pengembangan infrastruktur gas, percepatan transisi energi terbarukan, dan diversifikasi sumber energi.

Artikel Opini Ketegangan Iran-AS: Ancaman Bagi Ketahanan Energi Indonesia dan Langkah-langkah Strategis\Konflik yang memanas antara Iran dan Amerika Serikat dalam beberapa minggu terakhir telah mengingatkan Indonesia akan kerentanan posisi energi nasionalnya. Ketergantungan pada impor minyak yang signifikan dan cadangan bahan bakar minyak (BBM) yang terbatas membuat Indonesia sangat rentan terhadap guncangan geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia.

Setiap hari, Indonesia harus mengimpor lebih dari 1 juta barel minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Produksi minyak domestik tidak mampu memenuhi setengah dari kebutuhan tersebut. Ditambah lagi, cadangan BBM nasional hanya mampu bertahan sekitar 20 hari, jauh di bawah standar keamanan yang ditetapkan oleh negara-negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan yang telah menyiapkan cadangan untuk lebih dari 200 hari. Ketergantungan pada impor dan cadangan yang minim ini menciptakan risiko besar terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan energi Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 381,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi, yang mencakup BBM, LPG 3 kg, dan listrik, dengan asumsi harga minyak sebesar 70 dolar AS per barel. Namun, setiap kenaikan harga minyak di atas asumsi tersebut akan memberikan dampak signifikan pada anggaran negara. Setiap kenaikan 1 dolar AS di atas asumsi tersebut akan menambah beban negara sebesar Rp 6,8 triliun. Apabila harga minyak dunia menembus angka 100 dolar AS hingga 120 dolar AS per barel, tambahan beban negara dapat mencapai ratusan triliun rupiah. Hal ini akan memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah darurat, seperti berutang, pemotongan belanja, atau menaikkan harga BBM yang pada akhirnya akan memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Situasi ini semakin diperparah dengan adanya program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah menguras ruang fiskal negara. Guncangan fiskal yang disebabkan oleh fluktuasi harga energi global, khususnya dari Selat Hormuz, menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan program pembangunan nasional.\Di balik masalah krusial ini, terdapat beberapa problem struktural yang telah melemahkan ketahanan energi Indonesia selama bertahun-tahun. Produksi minyak nasional mengalami penurunan rata-rata 3 persen per tahun dari tahun 2014 hingga 2024. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya eksplorasi dan investasi di sektor hulu migas. Dari total 128 cekungan migas nasional, sekitar 58 persen belum pernah dieksplorasi secara intensif. Investasi dalam kegiatan eksplorasi hanya menyerap 6,9 persen dari total investasi hulu migas, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang mencatatkan angka 20-28 persen. Sebagian besar investasi di sektor hulu migas Indonesia justru digunakan untuk mempertahankan sumur-sumur tua yang produktivitasnya terus merosot. Selain masalah investasi, hambatan birokrasi yang berlapis juga menjadi penghalang utama bagi masuknya investasi di sektor energi. Proses perizinan yang panjang dan kompleks, yang melibatkan 140 proses perizinan di 17 kementerian, memakan waktu antara tiga hingga 24 bulan. Bandingkan dengan Malaysia yang memiliki sistem perizinan yang lebih efisien dan terpusat. Hal ini membuat Indonesia kurang menarik bagi investor, seperti yang tercermin dalam laporan IHS Markit 2025 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-9 dari 14 negara Asia Pasifik dalam daya tarik investasi hulu migas, kalah dari Malaysia yang telah berhasil mereformasi skema kontraknya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak melalui peresmian Kilang Balikpapan memang patut diapresiasi. Kilang ini, yang dibangun dengan investasi sebesar 7,4 miliar dolar AS, menambah kapasitas pengolahan hingga 100.000 barel per hari. Namun, tambahan kapasitas ini belum cukup signifikan jika dibandingkan dengan skala kebutuhan konsumsi bensin nasional yang mencapai 38 juta kiloliter per tahun. Selain itu, sebagian minyak mentah Indonesia tidak sesuai dengan spesifikasi kilang yang ada, sehingga harus diekspor dan diganti dengan impor BBM olahan dengan biaya logistik tambahan. Kerentanan yang sama juga terjadi pada sektor gas. Indonesia, meskipun menjadi eksportir LNG besar, masih harus mengimpor LPG dalam jumlah yang signifikan.\Ketergantungan Indonesia pada impor LPG disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk infrastruktur distribusi energi rumah tangga yang sejak awal dibangun berbasis tabung LPG, bukan jaringan pipa gas kota. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Pengembangan jaringan gas kota secara masif perlu menjadi prioritas utama. Hingga akhir 2024, jaringan gas kota baru menjangkau sekitar 900.000 rumah tangga dari 71 juta rumah tangga di seluruh Indonesia atau kurang dari 1,5 persen. Pembangunan infrastruktur gas yang lebih luas akan mengurangi ketergantungan pada impor LPG, menekan biaya subsidi yang mencapai hampir Rp 88 triliun per tahun, serta mendorong daya saing industri manufaktur melalui penyediaan bahan bakar dan bahan baku yang lebih murah. Potensi investasi dalam infrastruktur gas juga sangat menjanjikan dan strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah juga telah mengambil beberapa langkah positif, seperti program biodiesel B35 yang kini ditingkatkan menjadi B40 dan ditargetkan naik ke B50. Program ini berhasil menghemat devisa sebesar 7,78 miliar dolar AS dan menjadi substitusi BBM yang paling konkret. Namun, program ini masih sangat bergantung pada kelapa sawit, yang rentan terhadap fluktuasi harga dan persaingan lahan untuk kebutuhan pangan dan energi. Untuk mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan, pemerintah juga harus mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Bauran energi terbarukan baru mencapai 16 persen, jauh dari target awal 23 persen yang kemudian diturunkan oleh pemerintah. Padahal, biaya energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terus menurun dan kini bahkan lebih murah dibandingkan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam transisi energi terbarukan, seperti sifat intermiten dari PLTS dan kebutuhan penyimpanan energi skala besar, potensi panas bumi yang bisa beroperasi 24 jam perlu dimaksimalkan. Selain itu, pemerintah perlu mengatasi masalah kontrak jangka panjang PLN dengan PLTU lama yang masih harus dibayar meskipun tidak beroperasi penuh. Pemerintah juga perlu mengevaluasi kembali kebijakan terkait harga energi, termasuk kewajiban pasok domestik (DMO) yang menekan harga EBT dan membuatnya tampak kurang kompetitif. Peningkatan penggunaan kendaraan listrik (EV) juga diharapkan dapat mengurangi konsumsi BBM di Indonesia





