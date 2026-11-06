Ketahanan Energi ASEAN Hadapi Defisit Produksi dan Ketergantungan Impor

Pertamina Energy Institute memperingatkan penurunan produksi minyak Asia Tenggara hingga 1,6 juta barel per hari pada 2031, sementara permintaan melonjak. Ketahanan sistem energi dan diversifikasi menjadi kunci utama untuk menghadapi ketidakpastian pasokan global.

Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga ketahanan energi regional menyusul proyeksi penurunan produksi minyak mentah di Asia Tenggara secara drastis. Pertamina Energy Institute melalui Program Advisory, Sri Konsep Harum Wicaksono, menyampaikan peringatan keras bahwa defisit pasokan internal kawasan tidak lagi dapat diimbangi oleh cadangan strategis semata. Data terbaru menunjukkan jurang yang semakin lebar antara kebutuhan konsumen dan kemampuan produksi domestik di negara-negara anggota ASEAN.

Proyeksi Defisit Produksi Dan Lonjakan Permintaan Energi

Kesenjangan pasokan energi di kawasan Asia Tenggara diproyeksikan melebar secara ekstrem dalam satu dekade ke depan, menciptakan tekanan struktural yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengacu pada data resmi International Energy Agency yang dipaparkan dalam sesi pertama 2nd East Asia Media Caucus di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), produksi minyak Asia Tenggara tercatat berada di angka 2,5 juta barel per hari pada tahun 2015.

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Angka tersebut mengalami penurunan konsistens menjadi 1,8 juta barel per hari pada tahun 2025 dan diproyeksikan terus menyusut menjadi 1,6 juta barel per hari pada tahun 2031. Di sisi yang berlawanan, permintaan minyak mentah kawasan justru melonjak tajam dari sekitar 5 juta barel per hari pada tahun 2024 menjadi 6,2 juta barel per hari pada tahun 2035. Sri Konsep menegaskan bahwa investasi hulu migas dan optimalisasi lapangan yang sudah beroperasi mutlak diperlukan untuk menutup celah defisit ini.

Ketergantungan Impor Timur Tengah Dan Dampak Riil Ekonomi

Ketahanan energi regional semakin rentan karena sekitar 45 persen pasokan produk minyak di Asia Tenggara berkaitan langsung dengan minyak mentah Timur Tengah. Ketergantungan ini mencakup proses pengolahan di kilang domestik maupun perdagangan tidak langsung yang sangat sensitif terhadap gejolak geopolitik di kawasan penghasil minyak terbesar dunia.

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Apabila terjadi gangguan pasokan atau krisis di Timur Tengah, dampaknya akan langsung merambat ke ketersediaan energi di seluruh Asia Tenggara dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dampak riil ini tidak hanya berhenti pada sektor penyediaan bahan bakar, tetapi akan meningkatkan biaya transportasi secara signifikan dan menekan margin keuntungan industri manufaktur hingga akhirnya diterjemahkan menjadi kenaikan harga barang bagi konsumen akhir.

Paradigma Cadangan Energi Versus Infrastruktur Tangguh

Strategi lama yang hanya berfokus pada penumpukan stok cadangan minyak dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi volatilitas pasar energi global yang semakin tinggi. Sri Konsep menyampaikan pesan kunci bahwa cadangan minyak semata-mata hanya membeli waktu, namun sistem energi yang tangguhlah yang membuat waktu berharga tersebut dapat digunakan secara optimal untuk bertahan dari guncangan krisis.

Ketahanan energi yang sesungguhnya harus dibangun melalui pendekatan holistik yang mencakup peningkatan pasokan domestik, diversifikasi sumber perdagangan energi, serta penguatan kesiapan infrastruktur fisik. Langkah-langkah ini harus dilengkapi dengan mekanisme tanggap darurat yang jelas agar setiap aspek rantai pasok dapat bekerja sinergis saat tekanan eksternal terjadi, bukan sekadar mengandalkan stok cadangan yang mengendap.

Kapasitas Kilang Dan Koordinasi Lintas Negara ASEAN

Struktur infrastruktur pengolahan minyak di Asia Tenggara menunjukkan konsentrasi yang sangat tidak merata dengan sekitar 86 persen kapasitas kilang terkonsentrasi di Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Meski kapasitas penyimpanan dan pengolahan tercatat besar, hal tersebut tidak serta merta menjamin ketersediaan pasokan saat keadaan darurat karena minyak mentah pengganti harus memenuhi spesifikasi teknis spesifik kilang masing-masing negara.

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Keberhasilan sistem darurat bergantung pada aksesibilitas tangki, pelabuhan, dan jalur distribusi yang lancar, serta kejelasan hukum mengenai kepemilikan stok dan mekanisme pelepasan cadangan. Melalui ASEAN Petroleum Security Agreement dan Coordinated Emergency Response Mechanism, negara-negara ASEAN diharapkan dapat meningkatkan koordinasi melalui simulasi bersama untuk menguji kesiapan pengambilan keputusan dan pengiriman energi lintas batas negara.