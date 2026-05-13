Kesimpulan Akhir Pekan Liga Utama Skotlandia Yang Memerdekakan

Pekan terakhir Liga Utama Skotlandia dipenuhi drama terekam. Celtic berhasil meraih kemenangan krusial setelah tendangan penalti kontroversial di masa tambahan waktu. Sementara itu, Hearts mempertahankan keunggulan satu poin mereka di puncak klasemen dan harus bergantung pada hasil imbang di laga terakhir untuk memastikan liga pertama mereka dalam 66 tahun.

Persaingan perebutan gelar Liga Utama Skotlandia mencapai puncaknya dengan aksi dramatis di akhir pekan terakhir . Celtic berhasil meraih kemenangan krusial di kandang Motherwell dengan tendangan penalti kontroversial di masa tambahan waktu, sehingga mereka tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen, Hearts .

Kedua rival ini bertarung di Glasgow pada Sabtu mendatang dalam laga penentuan yang menentukan siapa yang akan merebut gelar juara. Hearts mempertahankan keunggulan satu poin mereka di puncak klasemen setelah meraih kemenangan 3-0 melawan Falkirk di Tynecastle. Di sisi lain, Celtic lolos dari ketegangan dengan mengalahkan Motherwell 3-2, meskipun pertandingan tersebut penuh drama. Para pakar sepakat dalam kemarahan mereka atas keputusan penalti yang menguntungkan Celtic malam itu. pergunta politik liga utama skotlandia akan ditentukan pada Sabtu ini





