Dr. Arie Saminarto dan Dr. Raymond Posuma menjelaskan bahwa kesiapan kembali berolahraga memerlukan evaluasi otot dan sendi, bukan sekadar hilangnya nyeri. Pusat Orthopedik dan Olahraga Bethsaida Hospital Gading Serpong menyediakan layanan komprehensif termasuk MRI 3 Tesla.

Hilangnya rasa nyeri pada tubuh setelah mengalami cedera olahraga sering kali disalahartikan sebagai tanda bahwa individu tersebut sudah siap kembali melakukan aktivitas fisik berat. Kenyataannya, kemampuan untuk bebas dari rasa sakit hanyalah satu bagian kecil dari proses penyembuhan yang kompleks. Kesiapan fisik yang sesungguhnya memerlukan pemulihan menyeluruh pada kekuatan otot, stabilitas sendi, dan koordinasi gerak yang belum tentu pulih secara bersamaan dengan hilangnya nyeri.

Proses Return To Sport yang Terintegrasi

Dr. Arie Saminarto Sutopo menegaskan bahwa kesiapan untuk berolahraga kembali menuntut proses pemulihan yang komprehensif pada jaringan otot dan persendian. Hal ini tidak dapat hanya dinilai dari subjektifitas pasien yang merasa lebih nyaman. Bethsaida Hospital Gading Serpong telah menyiapkan layanan terintegrasi melalui Orthopedic & Sport Center mereka untuk menangani setiap aspek pemulihan ini secara sistematis.

Also read Peluang Debut Matheus Lagoa vs Java United Setelah Pulih dari Cedera

Layanan tersebut mencakup rangkaian lengkap mulai dari diagnosis awal, penanganan medis, rehabilitasi fisik, hingga evaluasi akhir kesiapan pasien. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap pasien, baik itu atlet profesional maupun individu yang aktif secara rekreasional, mendapatkan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan unik tubuh mereka. Proses ini dirancang untuk meminimalkan risiko cedera berulang yang sering terjadi akibat keputusan yang terlalu cepat.

Perbedaan Aktivitas Harian dan Tuntutan Olahraga

Dr. Raymond Posuma, Sp.KFR, MS (K), FIPM (USG) sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, memberikan penekanan penting bahwa kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari tidak menjamin kesiapan tubuh untuk gerakan intensif. Pasien mungkin sudah mampu berjalan atau naik turun tangga tanpa merasakan nyeri, namun hal itu tidak berarti mereka siap untuk berlari, melompat, atau melakukan gerakan mendadak yang memerlukan stabilitas tinggi.

Advertisement

Evaluasi fungsi gerak dilakukan secara spesifik untuk memastikan kekuatan otot, keseimbangan, dan kontrol gerak sudah memadai sebelum pasien diperbolehkan kembali ke lapangan. Jika selama proses latihan rehabilitasi masih muncul gejala nyeri, bengkak, atau rasa tidak stabil, kondisi tersebut harus segera dievaluasi ulang. Langkah ini diambil untuk mencegah memperberat cedera yang sudah ada dan memastikan pemulihan berjalan sesuai jalur yang benar.

Evaluasi Fisik dan Pendekatan Individual

Setiap jenis cedera memiliki tingkat keparahan dan pola pemulihan yang berbeda, sehingga waktu dan tahapan kembali berolahraga harus disesuaikan dengan kondisi individu. Proses dimulai dengan pemeriksaan mendalam untuk menentukan jenis dan tingkat keparahan cedera, yang dapat dibantu oleh pemeriksaan penunjang seperti USG muskuloskeletal atau MRI 3 Tesla. Hasil pemeriksaan ini akan menentukan apakah penanganan yang dibutuhkan adalah terapi tanpa operasi maupun tindakan bedah.

Pasien kemudian menjalani rehabilitasi untuk memulihkan kemampuan gerak tubuh secara bertahap. Dokter akan mengevaluasi kekuatan otot, keseimbangan, kelincahan, serta kemampuan melakukan gerakan spesifik yang sesuai dengan jenis olahraga yang akan digeluti. Program rehabilitasi dimulai dari intensitas ringan dan secara bertahap ditingkatkan hingga ke aktivitas normal sesuai dengan hasil evaluasi terakhir. Kepercayaan diri pasien juga menjadi faktor krusial yang diperhatikan dalam proses ini.

Fasilitas Modern dan Dukungan Medis

Orthopedic & Sport Center Bethsaida Hospital Gading Serpong melengkapi proses pemulihan dengan fasilitas diagnostik modern seperti MRI 3 Tesla dan CT Scan 512 Slice. Fasilitas ini memungkinkan diagnosis yang akurat terhadap cedera pada otot, tendon, ligamen, tulang, maupun persendian. Kondisi seperti cedera ligamen lutut, robekan otot, keseleo pergelangan kaki, serta gangguan tendon akibat aktivitas berulang memerlukan perhatian khusus dan evaluasi dini.

Advertisement

dr. Margareth Aryani Santoso, MARS, Direktur Bethsaida Hospital Gading Serpong, menyatakan bahwa kembali ke lapangan dengan nyaman dan percaya diri adalah bagian penting dari keberhasilan pemulihan. Melalui kerja sama berbagai disiplin medis, setiap tahapan penanganan diarahkan untuk membantu pasien memulihkan kemampuan geraknya sesuai kebutuhan aktivitas masing-masing. Pemanasan yang tepat, teknik gerakan yang benar, dan peningkatan intensitas latihan secara bertahap adalah kunci untuk mengurangi risiko cedera berulang dan memastikan kesiapan fisik yang optimal.