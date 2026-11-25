METI menekankan bahwa ketersediaan lahan dan kesiapan industri manufaktur adalah kunci utama percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya target 100 GWp di Indonesia.

Kesiapan lahan dan industri manufaktur menjadi faktor penentu utama dalam percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI menilai bahwa optimalisasi lahan yang belum utilized serta kesiapan rantai pasok industri adalah kunci untuk mewujudkan target nasional. Target ambisius tersebut mencakup pengembangan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya sebesar seratus gigawatt peak guna mendukung swasembada energi.

Kesiapan Lahan Menjadi Prioritas Utama

Norman Ginting sebagai Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia menegaskan bahwa pemanfaatan lahan idle atau kosong harus didorong secara maksimal. Langkah ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas seratus gigawatt peak. Fokus pada ketersediaan lahan yang siap bangun akan mempercepat realisasi proyek energi bersih di seluruh wilayah Indonesia.

Also read Harga Tepung Melonjak 100 Persen Hingga Cabai Rawit Tembus Rp130 Ribu

Program ini tidak hanya menuntut ketersediaan fisik lahan, tetapi juga kesiapan industri pendukung yang komprehensif. Norman menjelaskan bahwa industri manufaktur panel surya, struktur penyangga, perangkat kelistrikan, serta sistem penyimpanan energi berbasis baterai harus siap secara simultan. Kesiapan seluruh elemen rantai pasok ini akan menentukan kecepatan dan efektivitas pembangunan pembangkit listrik tenaga surya secara masif di Tanah Air.

Target Realisasi Proyek pada 2027

Norman Ginting menargetkan minimal tiga puluh persen dari rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga surya seratus gigawatt peak memasuki tahap pelaksanaan persiapan pada tahun 2027. Tahap persiapan ini mencakup perencanaan proyek, penyiapan lahan, dan proses pengadaan oleh PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Proses ini juga mencakup tender lahan dan aktivitas industri lainnya yang telah terencana dengan matang sebelum konstruksi dimulai.

Advertisement

Penyesuaian Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL dari PT PLN juga menjadi hal krusial yang harus segera dilakukan. Norman menyatakan bahwa RUPTL perlu diubah untuk mengakomodasi pengembangan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya sesuai target pemerintah. Penyesuaian regulasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap langkah pengembangan energi surya sejalan dengan visi kemandirian energi nasional yang jangka panjang.

Implikasi Investasi dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI berkomitmen untuk memfasilitasi kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam ekosistem energi terbarukan. Organisasi ini siap menyampaikan masukan strategis kepada pemerintah terkait pemberian insentif, penyediaan lahan, dan efisiensi perizinan. METI juga berperan sebagai jembatan antara pengembang energi terbarukan dengan sektor perbankan untuk memastikan kelayakan investasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan data yang dihimpun METI pada November 2026, program pembangkit listrik tenaga surya seratus gigawatt peak hingga 2029 memerlukan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Besarnya angka investasi ini juga mencakup dukungan sistem penyimpanan energi berbasis baterai berkapasitas 154 gigawatt hour. Angka ini mencerminkan skala raksasa yang dibutuhkan untuk menopang transisi energi nasional secara menyeluruh.

Capaian saat ini menunjukkan bahwa masih ada ruang pengembangan yang sangat luas untuk mencapai sasaran pemerintah. Institute for Essential Services Reform atau IESR mencatat pada 19 November 2026 bahwa kapasitas pembangkit listrik tenaga surya terpasang di Indonesia baru mencapai 1,59 GWp. Angka ini menjadi dasar bahwa potensi pertumbuhan energi surya masih sangat potensial untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Advertisement

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya seratus gigawatt peak pada 25 Agustus 2026. Peluncuran resmi tersebut dilakukan di Jembrana, Bali sebagai simbol komitmen penguatan kemandirian energi nasional. Langkah ini menandai awal dari era baru di mana energi surya akan menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Indonesia di masa depan.