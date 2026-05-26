Kesiapan JTT Saat Idul Adha 1447 H: Antisipasi Kepadatan, Armada Layanan Darurat, dan Pemeliharaan Infrastruktur

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menyiapkan langkah komprehensif, termasuk optimasi gerbang tol, armada layanan darurat, pemantauan real‑time, dan kolaborasi dengan kepolisian, guna menjaga keamanan dan kenyamanan perjalanan pengguna tol selama periode libur Hari Raya Idul Adha 1447 H. Bersama perbaikan berkala di tol Jakarta‑Cikampek, JTT bertujuan mencegah kepadatan, mengurangi antrean, dan memfasilitasi mobilitas masyarakat di periode liburan panjang.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) telah menyiapkan strategi komprehensif guna menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan pengguna tol selama periode libur Hari Raya Idul Adha 1447 H. Rencana kesiapan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk meminimalkan potensi kepadatan dan gangguan lalu lintas di seluruh jaringan tol yang dilindungi.

Kegiatan persiapan mencakup optimalisasi operasional pelabuhan tol, peningkatan kesiagaan personel di lapangan, serta pemeliharaan dan pemantauan secara real‑time yang melibatkan teknologi canggih seperti kamera pengawas, sistem Dynamic Message Sign (DMS), dan koordinator lalu lintas. Selain itu, jajar armada layanan darurat juga dioperasikan 24 jam untuk menanggapi setiap kejadian darurat dengan cepat dan tepat.

Berbagai langkah yang disepakati mencakup kesiapan 30 gerbang tol, di mana 17 gerbang di arah palimanan dan 13 gerbang di arah Jakarta diatur agar dapat beroperasi secara situasional sesuai kondisi lalu lintas. Untuk mendukung kelancaran transaksi, gerbang tol akan dilengkapi dengan prosedur inspeksi cepat dan sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi, sehingga antrean dapat dipangkas dan pengguna tol dapat melintas tanpa hambatan. Koordinasi intensif dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait juga menjadi bagian penting tindakan preventif.

Penetapan penanganan kondisi darurat sangat fleksibel, menggunakan strategi rekayasa lalu lintas situasional bila diperlukan. Armada yang telah disiapkan terdiri atas 31 unit derek, 7 unit ambulans, 6 unit pemadam kebakaran (rescue), 17 unit patroli jalan raya (PJR), serta 19 unit Mobile Customer Service. Armada Mobile Customer Service bertugas memberikan bantuan langsung pada titik-titik rawan atau di jalan tol yang memerlukan penanganan segera.

Ria Marlinda Paallo, wakil ketua sekretaris korporat dan legal JTT, menegaskan pentingnya kesiapan operasional ini, mengingat kerap menunjukkan potensi lonjakan volume kendaraan selama liburan panjang. Menurut Marlinda, pelaksanaan tindakan pencegahan dan kesiapan operasional merupakan upaya menyeluruh dalam menanggapi tekanan lalu lintas yang intensif. Untuk memaksimalkan keterbukaan informasi, JTT mengintegrasikan CCTV dengan pusat pengendalian informasi, dimana seluruh data lalu lintas dienkripsi dan dikirim ke pusat kontrol.

Hubungan real‑time antara sistem CCTV, DMS, dan pusat kontrol memungkinkan identifikasi cepat terhadap masalah dan respons yang proaktif. Selain itu, informasi lalu lintas terkini dapat diakses melalui menelpon ke pusat panggilan 24 jam di 133, unduh aplikasi Travoy, atau ikuti akun media sosial resmi Jasa Marga Group. JTT juga mendorong pengguna tol untuk memeriksa kondisi kendaraan sebelum berangkat, memastikan saldo uang elektronik cukup, serta mengikuti rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.

Pesan ini diutus bagi semua pengendara agar mengurangi risiko kecelakaan dan memelihara lingkungan lalu lintas yang tenang sekaligus aman dengan tetap mempertahankan mobilitas tinggi selama hari raya Idul Adha. Dalam masa libur yang berjarak panjang, rangkaian perbaikan yang dilakukan JTT juga diselaraskan. Pada tanggal 13 Mei, JTT melaksanakan pemeliharaan berkala di ruas tol Jakarta-Cikampek, termasuk perbaikan di wilayah Karawang, untuk memastikan kualitas infrastruktur tetap prima. Hal ini dilakukan melalui kerja sama lintas departemen dan konsisten dengan standar keselamatan nasional.

JTT berkomitmen kuat menampung lonjakan mobilitas masyarakat di akhir tahun dan libur Imlek 2026, dengan memperdarikan perbaikan infrastruktur dan pencegahan kepadatan yang matang. Semua upaya ini merupakan bagian dari strategi JTT untuk terus meningkatkan layanan toll bagi pengguna, memenuhi harapan masyarakat, dan memastikan perjalanan penduduk Indonesia tetap aman, nyaman, dan lancar pada setiap jalinan mobilitas





