Kesiapan Akhir Pemberangkatan 9.200 Jemaah Calon Haji Banten Tahun 2026

Persiapan keberangkatan 9.200 calon haji asal Banten telah mencapai tahap akhir, dengan Grand El-Hajj Asrama Haji Banten siap menjadi embarkasi utama bagi 24 kloter jemaah.

Persiapan matang untuk menyambut keberangkatan jemaah calon haji asal Provinsi Banten tahun 2026 kini telah memasuki fase final. Fasilitas Grand El-Hajj Asrama Haji Banten yang terletak di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, telah dipastikan dalam kondisi prima untuk melayani ribuan tamu Allah sebelum bertolak ke Tanah Suci. Sebanyak 9.

200 calon jemaah haji yang berasal dari delapan kabupaten dan kota di seluruh wilayah Banten dijadwalkan akan menjalani proses pemberangkatan melalui embarkasi tersebut. Pemerintah daerah bersama pihak pengelola asrama haji telah melakukan koordinasi intensif untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur, baik ruang istirahat, fasilitas kesehatan, hingga alur administrasi, dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kenyamanan maksimal bagi para lansia serta jemaah lainnya. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Grand El-Hajj Asrama Haji Banten, Ahmad Muwafiq, menjelaskan secara rinci bahwa ribuan jemaah tersebut akan dikelompokkan ke dalam 24 kelompok terbang (kloter). Proses masuk asrama bagi para jemaah akan dimulai secara bertahap pada 21 April hingga berakhir pada 18 Mei 2026. Menurut Ahmad, kesiapan operasional saat ini sudah menyentuh angka 99,9 persen. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketepatan waktu serta mitigasi kendala teknis yang mungkin terjadi di lapangan, mengingat tingginya mobilitas jemaah di Asrama Haji Cipondoh yang kini menjadi pusat perhatian nasional dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Adapun agenda keberangkatan kloter pertama yang berasal dari Kota Tangerang dengan jumlah 393 orang menjadi momentum pembuka yang krusial. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, jemaah kloter pertama diwajibkan memasuki area asrama pada 21 April pukul 18.55 WIB untuk menjalani pengecekan dokumen akhir dan manasik singkat. Setelah itu, mereka dijadwalkan terbang menuju Arab Saudi pada 22 April tepat pukul 12.20 WIB. Menariknya, proses pelepasan secara seremonial direncanakan akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 14.20 WIB. Kehadiran kepala negara diharapkan menjadi penyemangat bagi para jemaah yang akan menjalankan ibadah haji tahun ini, sekaligus sebagai simbol perhatian pemerintah terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia yang semakin hari terus ditingkatkan standarnya demi kenyamanan dan kekhusyukan beribadah





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haji 2026 Asrama Haji Banten Embarkasi Haji Provinsi Banten Kemenag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

InJourney pastikan kesiapan layanan di 19 Bandara pemberangkatan hajiPT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memastikan kesiapan layanan di 19 bandara keberangkatan 205.333 calon jamaah haji dari tanah air ke Tanah Suci ...

Read more »

Kloter Pertama Berangkat 22 April, Menhub Tinjau Kesiapan Bandara Soetta Layani Jamaah HajiMenhub menuturkan peninjauan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi udara menjelang penyelenggaraan Angkutan Haji 2026

Read more »

Satgas Gagalkan WNI yang Berangkat Pakai Visa Non Haji dari Bandara SoettaSatgas Haji menggagalkan delapan WNI berangkat pakai visa non-haji di Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten.

Read more »

Kesiapan pemberangkatan haji NTB sudah 100 persenKantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh persiapan pemberangkatan jamaah calon haji Embarkasi Lombok ke ...

Read more »

Satgas Haji Gagalkan Keberangkatan Delapan Calon Jamaah Haji WNI: Gunakan Visa Non-HajiBerita Satgas Haji Gagalkan Keberangkatan Delapan Calon Jamaah Haji WNI: Gunakan Visa Non-Haji terbaru hari ini 2026-04-20 20:28:08 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Kesiapan Menyeluruh Berbagai Asrama Haji di Indonesia Sambut Jemaah Tahun 2026Berbagai UPT Asrama Haji di seluruh Indonesia mulai melakukan persiapan fasilitas dan sarana prasarana untuk menyambut kedatangan belasan ribu jemaah calon haji musim 2026 demi kenyamanan maksimal.

Read more »