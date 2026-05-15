Kesepakatan Investasi Perfilman antara Pemprov DKI Jakarta dan Goldfinch International Ltd. di Cannes Film Festival

Penandatanganan nota kesepahaman antara PT Jakarta Experience Board dan Goldfinch International Ltd. di Jakarta Pavilion, Marché du Film. Pemprov DKI Jakarta menjajaki kerja sama investasi perfilman dengan Goldfinch International Ltd. saat menghadiri Cannes Film Festival ke-79 di Cannes, Prancis, pada Kamis 14 Mei 2026.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Jakarta Experience Board dan Goldfinch International Ltd. di Jakarta Pavilion, Marché du Film disaksikan Wagub DKI Jakarta, Rano Karno, bersama Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI, Ahmad Mahendra.

"Saya yakin penjajakan kerja sama ini akan membuka peluang baru untuk pengembangan industri film di Jakarta dan tentunya akan memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Kota Jakarta," kata Rano, dikutip dari PPID DKI Jakarta, Sabtu 16 Mei 2026. Kerja sama mencakup pertukaran informasi dan pengetahuan terkait ekosistem film, pengembangan talenta, pembangunan infrastruktur perfilman, hingga kajian kebijakan penerapan insentif industri film.

Agenda tersebut sejalan dengan program Filming in Jakarta yang dijalankan PT Jakarta Experience Board untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai lokasi produksi dan pusat pertumbuhan industri sinema. Chief Operating Officer Goldfinch International Ltd., Phill McKenzie, menilai Jakarta memiliki peluang besar menjadi hub film, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia. Ia menyebut pertumbuhan industri konten di Indonesia, khususnya Jakarta, menunjukkan perkembangan yang kuat





