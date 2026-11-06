Kesenjangan Skill Lulusan dan Dunia Kerja di Asia Pasifik

QS Higher Ed Summit 2026 membahas kebutuhan keterampilan di Asia Pasifik. Binus University menginisiasi diskusi tentang kesenjangan antara kompetensi mahasiswa dan kebutuhan industri yang berkembang.

Perguruan tinggi di kawasan Asia Pasifik menghadapi tantangan kritis untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis. Binus University bertindak sebagai penyelenggara utama dalam QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2026 yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 3 hingga 5 November 2026. Acara tingkat dunia ini menjadi wadah strategis untuk membahas bagaimana institusi pendidikan tinggi dapat memperkuat keterampilan teknis maupun nonteknis agar sesuai dengan standar industri era digital. Fokus utama pembicaraan adalah kesiapan lembaga pendidikan dalam mengembangkan kompetensi yang krusial bagi regenerasi tenaga kerja regional.

Mekanisme Pembelajaran dan Kritik Sistem Edukasi

Dalam diskusi pengantar yang menjadi sorotan utama, Vasanth Sreeram, mahasiswa dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, memaparkan pengalaman personalnya mengenai kekuatan pendidikan tinggi dalam mengubah nasib. Ia menceritakan latar belakang keluarganya di mana ayah tidak lulus sekolah dasar dan berprofesi sebagai pekerja konstruksi pendatang di Singapura. Vasanth mengkritik sistem pendidikan konvensional yang dinilai terlalu kompetitif, kaku, dan kurang ramah bagi mahasiswa neurodivergen yang memiliki gaya belajar mandiri. Pendekatan pendidikan yang hanya berorientasi pada pencapaian akademik dikhawatirkan dapat meredam potensi siswa yang sebenarnya dapat berkembang lebih optimal.

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Vasanth Sreeram menekankan bahwa pengembangan keterampilan mahasiswa akan berlangsung lebih efektif ketika mereka terlibat langsung dalam proyek wirausaha atau proyek kolaboratif lainnya. Dalam lingkungan proyek nyata, mahasiswa tidak hanya mendalami prinsip dasar dari berbagai disiplin ilmu, tetapi juga melihat mekanisme kerja di lapangan dan berinteraksi langsung dengan profesional di garda terdepan industri. Interaksi langsung ini diyakini mampu memberikan pembelajaran yang jauh lebih berdampak dibandingkan sekadar teori di kelas. Pendekatan praktis ini dianggap sebagai cara yang lebih efektif untuk memahami bagaimana sistem kehidupan nyata berperilaku dibandingkan metode pembelajaran pasif.

Menurut Vasanth Sreeram, terdapat urgensi bagi lebih banyak mahasiswa untuk keluar dari zona nyaman sistem pendidikan formal dan mengeksplorasi peluang di luar kampus. Dunia industri dan sosial menawarkan berbagai dinamika yang tidak sepenuhnya dapat dipandu oleh kurikulum sekolah atau kampus. Ketika mahasiswa berani mengeksplorasi diri dengan nilai intrinsik mereka sendiri, para dosen sering kali terkejut melihat kapasitas belajar yang tinggi, bahkan ketika mahasiswa mengalami kegagalan atau kesalahan dalam proses tersebut. Pengalaman gagal ini justru menjadi bagian integral dari pembelajaran yang membentuk ketangguhan mental dan kemampuan adaptasi.

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Posisi Pemimpin QS dan Tuntutan Ekosistem Industri

Jessica Turner, CEO QS Quacquarelli Symonds, menegaskan bahwa kesenjangan antara keterampilan yang dibangun di dalam kampus dan yang dibutuhkan di dunia kerja masih menjadi keluhan utama. Tuntutan terhadap keterampilan lulusan baru begitu tinggi, padahal mereka baru menyelesaikan studi. Jessica Turner menyatakan bahwa isu ini tidak dapat diselesaikan oleh perguruan tinggi secara tunggal, melainkan memerlukan dukungan ekosistem yang kohesif dari pemerintah dan industri. Kolaborasi tiga pilar ini menjadi syarat mutlak untuk menciptakan lulusan yang siap pakai dan relevan dengan kebutuhan pasar.

Menurut kajian QS, ekspansi angkatan kerja di seluruh Asia Pasifik pada tahun 2030 diproyeksikan terkonsentrasi pada sektor-sektor dengan pertumbuhan sangat tinggi. Sektor ekonomi utama yang mengalami lonjakan signifikan meliputi kesehatan, teknologi, pendidikan, hingga bisnis. Di kawasan Asia Timur dan Pasifik, pertumbuhan tenaga kerja diproyeksikan terkuat di sektor bisnis dengan volume mendekati 350 juta pekerja. Sementara itu, Asia Selatan diprediksi akan mengalami pertumbuhan terbesar di bidang infrastruktur dengan sekitar 350 juta pekerja baru. Angka-angka ini menunjukkan pergeseran struktural yang masif dalam komposisi pasar kerja regional.

Jessica Turner mengingatkan bahwa disrupsi yang didorong oleh kecerdasan buatan atau AI secara berkelanjutan akan membentuk ulang persyaratan keterampilan di berbagai sektor industri. Perubahan teknologi ini memaksa lembaga pendidikan tinggi untuk secara agresif menyelaraskan jalur pembelajaran dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Integrasi teknologi dalam kurikulum menjadi langkah penting untuk memastikan lulusan tidak tertinggal dalam kompetisi global. Lembaga pendidikan harus merespons dengan fleksibilitas dan kecepatan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang terjadi.

Dampak Nyata pada Keterampilan dan Prospek Masa Depan

Para pemberi kerja di berbagai sektor kini memprioritaskan serangkaian keterampilan yang dapat ditransfer ke berbagai konteks pekerjaan. Menurut Survei Pemberi Kerja Global QS, keterampilan kerja tim, pemecahan masalah, dan kemampuan komunikasi muncul sebagai prioritas berulang di sektor teknologi, kesehatan atau medis, serta keuangan atau perbankan. Keterampilan lunak ini dinilai setara pentingnya dengan keahlian teknis khusus. Pemberi kerja mencari individu yang mampu berkolaborasi secara efektif dalam tim multidisiplin untuk menyelesaikan tantangan kompleks.

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Pembelajar aktif menjadi atribut penting bagi para pemberi kerja di bidang teknologi, sementara etika dan tanggung jawab sosial menjadi fokus kritis bagi profesional di bidang kesehatan atau medis. Namun, dua kesenjangan keterampilan terbesar yang dilaporkan di industri teknologi, keuangan atau perbankan, dan kesehatan atau medis adalah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Komunikasi yang efektif juga tetap menjadi fitur menonjol yang dicari oleh rekruter. Data ini mengindikasikan bahwa pemberi kerja semakin ditantang oleh kemampuan lulusan untuk menganalisis masalah kompleks.

Seiring dengan otomatisasi tugas-tugas rutin oleh kecerdasan buatan, keterampilan kognitif dan interpersonal tingkat tinggi menjadi amat vital, terutama dalam tim berkinerja tinggi. Jessica Turner menegaskan bahwa kebutuhan untuk mengembangkan individu yang dapat berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi secara efektif di berbagai konteks sudah sangat jelas bagi lembaga pendidikan tinggi. Indonesia sendiri menunjukkan profil keterampilan yang relatif kompetitif di kawasan Asia Pasifik, khususnya dalam hal kerja tim, pemecahan masalah, dan komunikasi. Potensi ini harus terus diperkuat untuk bersaing dalam pasar kerja global yang semakin ketat.