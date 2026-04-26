Kesenjangan Ekonomi Menganga: Kekayaan Konglomerat Meroket di Era Jokowi

Analisis Celios menyoroti peningkatan tajam kesenjangan ekonomi di Indonesia selama dua periode pemerintahan Jokowi, di mana kekayaan 50 orang terkaya kini setara dengan kekayaan 55 juta orang Indonesia. Kebijakan hilirisasi dikritik karena dinilai hanya menguntungkan segelintir elite dan memicu eksploitasi sumber daya alam.

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode pemerintahan, dari tahun 2014 hingga 2024, telah memunculkan sebuah realitas ekonomi yang mengkhawatirkan, yaitu kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.

Analisis mendalam terhadap perkembangan ekonomi selama periode tersebut menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata, melainkan cenderung terakumulasi di tangan segelintir orang. Perubahan signifikan terjadi pada struktur kekayaan di Indonesia, di mana sebelumnya didominasi oleh sembilan konglomerat yang dikenal sebagai '9 Naga', kini telah berkembang menjadi 50 individu terkaya.

Ironisnya, sementara kelompok konglomerat ini mengalami peningkatan kekayaan yang pesat, sebagian besar warga miskin Indonesia masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan belum merasakan dampak positif dari pembangunan ekonomi. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyampaikan hal ini dalam peluncuran dan diskusi buku berjudul 'Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia: Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi'. Menurut Bhima, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2024 setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia.

Bahkan, pada tahun 2026, kekayaan kelompok ini diperkirakan setara dengan kekayaan 55 juta orang Indonesia, menunjukkan semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Pertumbuhan kekayaan yang signifikan ini, menurut Bhima, didorong oleh kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama masa pemerintahan Jokowi, terutama kebijakan hilirisasi. Namun, Bhima mempertanyakan efektivitas kebijakan hilirisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Ia menyoroti bahwa sebagian besar ekspor hasil hilirisasi Indonesia ditujukan ke China, sementara kebutuhan domestik akan produk-produk hilir seperti mobil listrik dan baterai masih sangat bergantung pada impor. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kebijakan hilirisasi benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia dan masyarakatnya. Lebih lanjut, Bhima mengkritik kebijakan hilirisasi yang dianggap hanya menguntungkan segelintir elite yang mampu mengkapitalisasi sumber daya alam mentah untuk diekspor ke negara tetangga.

Ia mencontohkan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel yang melimpah, namun biji nikel justru diimpor dari negara-negara lain seperti Filipina dan Kepulauan Solomon karena sumber daya nikel di dalam negeri telah habis terkuras akibat eksploitasi yang berlebihan. Kebijakan hilirisasi, menurut Bhima, telah menciptakan rente yang menguntungkan kelompok tertentu, sementara masyarakat luas tidak merasakan manfaatnya. Ia menambahkan bahwa kelompok kaya tidak hanya mendapatkan rente dari proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol dan BUMN yang bangkrut, tetapi juga dari kebijakan hilirisasi.

Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dimanfaatkan untuk memperkaya kelompok tertentu. Kondisi ini semakin diperburuk oleh praktik penggelapan pajak, di mana kekayaan para konglomerat Indonesia disimpan di luar negeri, di negara-negara surga pajak seperti Singapura, Dubai, Hongkong, dan Makau, untuk menghindari kewajiban pajak. Bhima tidak menyebutkan secara spesifik nama-nama 50 konglomerat yang dimaksud, namun ia menekankan bahwa fenomena ini merupakan indikasi kuat adanya ketidakadilan ekonomi dan praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat





