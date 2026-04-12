Kesempatan Emas untuk Fresh Graduate: Officer Development Program (ODP) BNI 2026

BNI membuka program Officer Development Program (ODP) Retail Banking Wealth Management bagi lulusan baru. Program ini menawarkan kesempatan karir di industri perbankan dengan fokus pada wealth management, berlokasi di Jakarta Pusat, dan pendaftaran dibuka hingga 27 April 2026. Pelajari kualifikasi, persyaratan, dan benefit yang ditawarkan.

Ingin memulai karier di industri perbankan? Bank Negara Indonesia (BNI) membuka kesempatan emas melalui program Officer Development Program (ODP) Retail Banking Wealth Management . Program ini secara eksklusif dirancang bagi lulusan baru ( fresh graduate ) yang bercita-cita mengembangkan karir di sektor jasa keuangan.

Lokasi penempatan untuk program ODP ini berada di Jakarta Pusat, dan batas akhir pendaftaran ditetapkan pada tanggal 27 April 2026.<\/p>

Program ODP BNI didesain khusus untuk mencetak calon-calon pemimpin masa depan di industri perbankan, khususnya dalam bidang wealth management. Peserta program akan mendapatkan pengalaman kerja yang menantang dan intensif, serta mendapatkan pembelajaran komprehensif terkait investasi dan pengelolaan kekayaan. Fokus utama dari program ini adalah untuk mengembangkan bisnis wealth management BNI, termasuk memperluas segmen nasabah Emerald dan Private Banking. Ini adalah kesempatan luar biasa bagi para lulusan baru untuk terlibat langsung dalam strategi pertumbuhan dan keberlanjutan BNI di pasar keuangan yang dinamis.<\/p>

Program ODP ini menawarkan landasan yang kuat untuk membangun karir yang sukses dan memberikan kontribusi nyata bagi industri perbankan. BNI telah menetapkan sejumlah kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para pelamar. Persyaratan utama adalah lulusan S1 atau S2 dari universitas ternama, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 untuk jenjang S1 dan 3,25 untuk jenjang S2. Batas usia maksimal yang ditetapkan adalah 26 tahun untuk lulusan S1 dan 28 tahun untuk lulusan S2.<\/p>

Program ini terbuka bagi lulusan dari berbagai jurusan, mulai dari Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Teknik, Ilmu Alam, hingga Hubungan Internasional. Selain itu, pelamar wajib memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan skor TOEIC minimal 400 atau sertifikasi yang setara dari lembaga resmi. Syarat tambahan yang harus diperhatikan adalah belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama masa program berlangsung. Pelamar juga tidak boleh memiliki anggota keluarga inti yang bekerja di BNI.<\/p>

Keterampilan yang sangat dihargai dalam proses seleksi adalah kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan negosiasi yang baik, serta minat yang tinggi di bidang investasi dan financial advisory. Pengalaman kerja selama 1-2 tahun di bidang sales wealth management akan menjadi nilai tambah yang signifikan. Seleksi ODP ini sangat kompetitif, oleh karena itu, para pelamar diharapkan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk dapat memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan.<\/p>

Program ODP BNI menawarkan berbagai benefit menarik bagi pesertanya. Gaji dan bonus tahunan yang kompetitif, asuransi kesehatan dan jiwa yang komprehensif, serta program pengembangan karir yang berkelanjutan adalah beberapa keuntungan yang akan didapatkan. Selain itu, tersedia pula fasilitas pinjaman karyawan dan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa pascasarjana di luar negeri bagi mereka yang berprestasi.<\/p>

BNI juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, dinamis, dan memberikan peluang pengembangan diri yang tak terbatas. Bagi para pelamar yang tertarik dan memenuhi kualifikasi, segera ajukan lamaran melalui platform rekrutmen resmi BNI di situs https://recruitment.bni.co.id atau melalui kanal lowongan kerja yang bekerja sama dengan BNI. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk memulai karir yang cemerlang di industri perbankan nasional.<\/p>

Dengan fasilitas yang lengkap dan prospek karir yang menjanjikan, program ODP ini adalah langkah awal yang strategis untuk mencapai kesuksesan di dunia perbankan. Segera siapkan dokumen dan berkas yang diperlukan, serta pastikan Anda memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Jadilah bagian dari BNI dan berkontribusi dalam membangun masa depan perbankan Indonesia.<\/p>





