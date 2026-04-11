Keselamatan Fondasi Utama: Mitsubishi Fuso Dorong Efisiensi Logistik di Indonesia

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) dan pemangku kepentingan industri logistik membahas strategi peningkatan keselamatan dan efisiensi operasional kendaraan niaga. Diskusi ini menyoroti pentingnya investasi pada keselamatan sebagai kunci efisiensi biaya jangka panjang, serta langkah-langkah strategis pemerintah dan inovasi dari pelaku industri.

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso di Indonesia, secara resmi menyediakan layanan service untuk kendaraan yang terdampak banjir. Keselamatan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan transportasi logistik, dan investasi dalam aspek ini terbukti mampu mendorong efisiensi biaya operasional dalam jangka panjang.

Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk “Logistik Makin Efisien: Strategi Mengelola Armada di Tengah Tekanan Biaya” di ajang GIICOMVEC 2026, Jakarta. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Kementerian Perhubungan RI dan pelaku industri logistik. Pemerintah dan pelaku industri logistik sepakat bahwa investasi pada keselamatan adalah kunci untuk efisiensi biaya operasional, meskipun membutuhkan investasi awal yang signifikan. Hal ini mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan standar keselamatan dan efisiensi dalam sektor logistik di Indonesia.\Ketua Tim Substansi Angkutan Barang Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Adrian Tri Laksana, menekankan pentingnya regulasi dan investasi dalam keselamatan. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung keselamatan dan efisiensi sektor logistik. Langkah-langkah tersebut meliputi penggratisan uji KIR untuk kendaraan angkutan barang, pembatasan usia kendaraan maksimal 20 tahun, dorongan penggunaan GPS untuk pelacakan armada, serta larangan truk ODOL (Over Dimension Over Load). Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memastikan armada dalam kondisi optimal, meningkatkan keselamatan di jalan raya, dan mengurangi potensi kerusakan infrastruktur akibat kendaraan yang tidak memenuhi standar. Adrian menekankan bahwa kendaraan yang aman dan dalam kondisi baik pada akhirnya akan lebih menguntungkan bagi perusahaan logistik. Implementasi kebijakan ini membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.\Dari sisi pelaku usaha, General Manager Sales PT Batavia Prosperindo Trans Tbk (Batavia Rent), Butar Tio, menyoroti bahwa keselamatan adalah prioritas utama perusahaan. Implementasinya melibatkan penggunaan suku cadang asli dan perawatan rutin kendaraan. Butar mengakui tantangan dalam mengubah pola pikir pengusaha yang cenderung berfokus pada pengurangan biaya. Efisiensi logistik sejati, menurut Butar, dicapai melalui pengelolaan, perawatan, dan pemantauan kendaraan yang efektif. Skema rental kendaraan B2B (business-to-business) juga dapat menjadi solusi efisien. Dengan lebih dari 7.400 unit kendaraan, Batavia Rent memiliki daya tawar yang lebih besar untuk layanan purna jual dan suku cadang, memungkinkan perusahaan lain fokus pada bisnis inti mereka. Aji Jaya, Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, menyoroti pentingnya layanan purna jual 24 jam untuk mendukung operasional logistik yang tak mengenal waktu. Pentingnya fitur teknologi, seperti sistem telematik pada Mitsubishi Fuso, yang memungkinkan pemantauan kendaraan secara real-time, juga ditekankan. Semua upaya ini menunjukkan komitmen industri untuk menyediakan solusi logistik yang aman, efisien, dan berkelanjutan





