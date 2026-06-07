Kesalahan Umum dalam Pembuatan Es Krim Homemade dan Cara Menghindarinya

Budi Sulistyarini, pendiri Yaiisy Ice Cream, menjelaskan tiga kesalahan utama pemula dalam membuat es krim rumah: penggunaan air berlebih, penggunaan peralatan mahal, dan pengocokan whipping cream berlebihan, serta memberikan tips praktis untuk menghasilkan es krim lembut dan creamy dengan peralatan sederhana.

Es krim telah menjadi camilan segar yang disukai banyak orang mulai dari anak‑anak hingga orang dewasa karena rasa manisnya dan sensasi dingin yang menyegarkan. Membuat es krim di rumah tidak hanya memberikan kepuasan tersendiri, tetapi juga memungkinkan kontrol penuh atas takaran gula, kualitas bahan, dan rasa yang diinginkan.

Budi Sulistyarini seorang pengusaha es krim homemade berusia empat puluh tahun dengan merek Yaiisy Ice Cream membagikan beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan pemula serta cara menghindarinya. Kesalahan pertama yang paling fatal adalah penggunaan air berlebih dan kandungan lemak yang terlalu sedikit. Menurut Budi, es krim ideal harus mengandung setidaknya sepuluh persen lemak susu dan dua puluh persen total padatan susu.

Penggunaan susu kental manis secara berlebihan, terutama yang dilarutkan dengan banyak air atau dipadukan dengan susu rendah lemak, dapat mengganggu keseimbangan adonan. Akibatnya tekstur es krim menjadi kasar, kristal es besar terbentuk, dan rasa manisnya berlebih hingga terasa enek. Budi menyarankan penggunaan kombinasi whipping cream cair dengan kandungan lemak tiga puluh sampai tiga puluh lima persen serta susu full cream untuk memastikan air terikat oleh lemak sehingga tidak membeku menjadi kristal es yang tidak diinginkan





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Es Krim Homemade Whipping Cream Bahan Tips

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