Penelitian Universitas Denmark Selatan mengungkap pola makan ikan menyebabkan kesalahan penanggalan radiokarbon pada kerangka abad pertengahan di Denmark dan Balkan.

Tim peneliti dari Universitas Denmark Selatan berhasil mengungkap misteri keliru dalam penanggalan kerangka manusia di biara-biara kuno Denmark. Temuan ini berasal dari analisis terhadap 27 kerangka yang digali dari situs biara abad pertengahan, yang menunjukkan usia jauh lebih tua daripada usia bangunan di mana tulang-tulang itu ditemukan.

Analisis Kerangka di Svendborg dan Viborg

Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam dari 27 kerangka memiliki usia yang sangat tidak wajar secara arkeologi. Di lokasi biara Svendborg, satu kerangka diperkirakan berasal dari periode tahun 1100 hingga 1150 Masehi. Sementara itu, biara di lokasi tersebut baru resmi didirikan pada tahun 1236 Masehi, artinya tulang tersebut ditemukan ratusan tahun sebelum struktur bangunannya ada.

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Fenomena serupa juga terdeteksi di Viborg, di mana tulang manusia tertanggal dari tahun 976 Masehi. Tanggal tersebut lebih dari satu abad lebih tua dibandingkan saat bangunan biara pertama kali didirikan di lokasi tersebut. Ketidaksesuaian kronologis ini membingungkan para arkeolog sebelum adanya analisis mendalam terhadap pola makan individu-individu tersebut.

Peran Metode Penanggalan Karbon-14

Masalah utama terletak pada metode penanggalan karbon-14 yang digunakan untuk menentukan usia benda purbakala. Metode ini bekerja dengan mengukur jumlah isotop karbon yang tersisa dalam suatu objek untuk menghitung usianya. Namun, terdapat faktor lingkungan yang dapat mengacaukan hasil pengukuran, terutama terkait sumber karbon yang dikonsumsi oleh manusia.

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Air sungai dan danau mengandung karbon yang jauh lebih tua dibandingkan karbon di atmosfer. Ikan yang hidup di perairan tersebut menyerap karbon tua itu ke dalam tubuh mereka. Ketika manusia memakan ikan tersebut, karbon tua itu ikut masuk dan tersimpan dalam tulang mereka, menyebabkan hasil penanggalan terlihat lebih tua dari usia sebenarnya.

Dampak Pola Makan Ikan terhadap Data Arkeologi

Peneliti utama Kaare Lund Rasmussen menjelaskan bahwa dalam kasus ekstrem, ikan dari Sungai Rhein dapat terlihat hingga 1.300 tahun lebih tua dibandingkan organisme darat yang hidup pada waktu yang sama. Fenomena ini sangat terlihat pada kerangka abad pertengahan karena umat Kristen dilarang memakan daging selama masa prapaskah.

Ikan tawar justru diperbolehkan dan dianggap sebagai makanan elit pada masa tersebut. Akibatnya, banyak orang mengonsumsi ikan tawar dalam jumlah besar. Tim peneliti menemukan kadar isotop nitrogen-15 yang tinggi pada kerangka-kerangka tersebut sebagai tanda pasti bahwa pemiliknya rutin memakan ikan dari air tawar, yang berkontribusi pada kesalahan penanggalan.

Peringatan bagi Dunia Arkeologi Global

Fenomena ini tidak hanya terbatas pada Denmark namun juga terjadi di situs zaman Batu di Balkan. Di sana, tulang manusia terlihat 500 tahun lebih tua daripada anak panah yang tertanam di dalamnya, padahal seharusnya mereka sezaman. Penjelasannya adalah manusia memakan ikan, sementara hewan yang menjadi bahan pembuatan anak panah tidak mengonsumsi karbon tua dari air.

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Para ilmuwan mengeluarkan peringatan resmi agar sebelum menyimpulkan usia kerangka, wajib diperiksa dulu apakah pemiliknya banyak memakan ikan tawar. Mengukur kadar nitrogen-15 dapat membantu mengoreksi angka penanggalan agar lebih akurat dan mencegah kesalahan interpretasi sejarah masa depan.