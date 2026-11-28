Ratusan warga di Malang mengamuk hingga membakar dua mobil patroli Polsek Pakis. Kerusuhan dipicu rencana main hakim sendiri atas pelaku kasus kematian siswi SMA.

Ratusan orang mengepung sebuah rumah di Perumahan Emerald Garden, Jalan Raya Bamban, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada Jumat malam, 27 November. Kedatangan massa yang diduga dipicu informasi mengenai keberadaan salah satu terduga pelaku Situasi mulai memanas sekitar pukul 21.00 WIB. Massa berdatangan menuju kawasan perumahan yang diduga menjadi tempat tinggal orang tua CAN (16), salah satu anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam kasus tersebut.

Pemicu Kerusuhan Warga Malang

Kerusuhan ini dipicu oleh kabar bahwa anggota Polresta Malang Kota telah menetapkan empat anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam perkara pembunuhan terhadap seorang siswi SMA berinisial SN (17). Informasi mengenai penanganan kasus dan keberadaan salah satu terduga pelaku diduga memicu kedatangan massa ke rumah keluarganya. Warga percaya bahwa keadilan tidak akan berjalan baik melalui proses hukum, sehingga mereka memutuskan untuk mengambil alih keadaan secara sendiri-sendiri.

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Langkah Polisi Menghadapi Massa

Wakapolres Malang Kompol Fahmi Amrullah mengatakan, aparat sebenarnya telah mengantisipasi kedatangan massa setelah memperoleh informasi mengenai adanya pergerakan orang menuju kawasan perumahan tersebut. Namun, perkembangan situasi di lapangan tidak sesuai perkiraan karena jumlah massa yang datang terus bertambah. Fahmi saat dikonfirmasi, Sabtu (28/11) pagi menjelaskan bahwa massa datang diduga dipicu beredarnya informasi di media sosial dan aplikasi percakapan WhatsApp mengenai keberadaan salah satu terduga pelaku yang sebelumnya diamankan Polresta Malang Kota.

Eskalasi Kekerasan dan Korban Luka

Situasi kemudian berubah menjadi aksi anarkis. Massa terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian. Suara ledakan petasan terdengar berulang kali, disusul aksi saling lempar batu antara massa dan petugas. Puncak kericuhan terjadi ketika massa berhasil menerobos masuk ke kawasan Perumahan Emerald Garden. Dalam insiden tersebut, dua mobil patroli milik Polsek Pakis dibakar hingga mengalami kerusakan. Tidak hanya kendaraan dinas, bangunan yang diduga ditempati orang tua CAN juga menjadi sasaran amukan massa. Sejumlah benda keras dilemparkan ke arah rumah tersebut. Insiden itu turut menyebabkan beberapa anggota kepolisian mengalami luka-luka. Salah satunya Kapolsek Pakis AKP Bambang Subinanjar yang terkena lemparan batu paving hingga mengalami luka berat dan harus mendapatkan penanganan medis.

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Konfirmasi Kapolres Fahmi Amrullah

Wakapolres Malang Kompol Fahmi Amrullah membenarkan dua kendaraan patroli kepolisian yang sebelumnya ditempatkan untuk mengamankan situasi menjadi sasaran pembakaran massa. Rumah yang diduga dihuni keluarga CAN juga mengalami kerusakan akibat lemparan benda keras. Untuk mengatasi kericuhan, Polres Malang kemudian meminta bantuan personel tambahan dari Brimob Polda Jatim. Pengamanan juga diperkuat dengan mengerahkan anggota Polres Malang guna mencegah aksi massa kembali meluas. Fahmi memastikan sejumlah anggota yang mengalami cedera telah mendapatkan penanganan medis, termasuk Kapolsek Pakis. Ia menekankan bahwa tim medis sudah menangani anggota yang cedera dan suasana sudah mulai terkendali.

Imbauan dan Situasi Sabtu Pagi

Kompol Fahmi Amrullah mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi yang beredar di media sosial, serta tidak main hakim sendiri. Hingga Sabtu (28/11) sekitar pukul 05.00 WIB, sejumlah personel kepolisian masih terlihat berjaga di kawasan Perumahan Emerald Garden. Dua mobil patroli yang hangus terbakar masih berada di jalan lingkungan perumahan. Sementara itu, satu unit mobil pemadam kebakaran juga disiagakan setelah petugas menyelesaikan proses pemadaman. Kerugian materiil akibat aksi massa ini menjadi catatan penting bagi aparat untuk meningkatkan pengawasan di masa mendatang.