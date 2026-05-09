Kerusuhan Persipura di Stadion Lukas Enembe Jayapura Menimbulkan Kerugian Hingga 100 Miliar Rupiah

Insiden kerusuhan yang terjadi usai pertandingan final adu Ayam Telur 2026 di Stadion Lukas Enembe Jayapura mengakibatkan kerugian hingga 100 miliar rupiah. Sepuluh orang personel kepolisian terluka dan puluhan kendaraan rusak dan terbakar.

di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura , Jumat 8 Mei 2026. Insiden tersebut mengakibatkan 10 personel kepolisian terluka, puluhan kendaraan rusak dan terbakar, serta belasan orang diamankan aparat.

Cabag Humas Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan Satreskrim Polres Jayapura bersama Inafis Polda Papua sedang melakukan identifikasi terhadap kerusakan dan pelaku yang diduga terlibat dalam aksi anarkis tersebut. Salah satu korban anggota kami Ipda Arjuna menderita luka serius di bagian kepala akibat lemparan batu dan kini dirawat intensif di rumah sakit. Selain itu, satu warga sipil juga menjadi korban akibat serangan massa, Kerugian material akibat kerusuhan disebut cukup besar.

Sedikitnya 25 kendaraan roda empat mengalami kerusakan berat atau terbakar. Selain itu, tiga kendaraan roda enam dirusak, sembilan sepeda motor terbakar, dan 27 unit sepeda motor lainnya dilaporkan hilang..





Persipura vs Adhyaksa: Rahmad Siapkan Strategi untuk Raih Kemenangan di Stadion Lukas Enembe, JayapuraCoach RD Rahmad mempersiapkan strategi khusus untuk memastikan kemenangan Persipura saat menghadapi Adhyaksa di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Jumat (8/5/2026). Dia menilai bermain di kandang sendiri akan berperan penting bagi timnya untuk meraih kemenangan.

Adhyaksa FC Raih Kemenangan Tipis 1-0 di Stadion Lukas EnembeAdhyaksa FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas lawan di Stadion Lukas Enembe, dengan gol tunggal dari Adilson Silva. Klub asal Tangerang ini, meski masih baru, menunjukkan fondasi organisasi yang serius dan hubungan erat dengan dunia hukum. Dibentuk sejak 2018, Adhyaksa FC kini sukses promosi ke BRI Super League 2026/2027 setelah menjadi juara Liga 3 2023/2024. Klub ini juga dikenal memiliki akademi yang aktif menyuplai pemain Timnas Indonesia.

Kerusuhan di Stadion Lukas Enembe usai Persipura Kalah, Massa Disebut Kecewa dengan WasitMassa suporter Persipura Jayapura dilaporkan kecewa dengan keputusan wasit dalam pertandingan play-off promosi Pegadaian Championship 2025/2026 lawan Adhyaksa.

Persipura Gagal ke Super League, Kericuhan Pecah di Stadion Lukas EnembeKericuhan hebat mewarnai berakhirnya laga antara Persipura Jayapura melawan Adhyaksa FC di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Jumat 8 Mei 2026. Itu setelah Persipura gagal

