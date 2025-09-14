Kerusuhan Nepal Terjadi, Korban Tewas Meninggal

Kerusuhan di Nepal mengakibatkan 72 orang meninggal dunia, termasuk 59 demonstran. Serda RS, anggota Kodim 0707/Wonosobo, tewas saat melerai pertikaian di restoran. Berita terkait juga meliputi kunjungan Presiden Prabowo ke Bali, pembebasan Yana Mulyana, dan pengembangan teknologi jet siluman oleh Korea Selatan.

Korban tewas akibat kerusuhan di Nepal bertambah menjadi 72 orang, 59 di antaranya merupakan demonstran. Serda RS, anggota Kodim 0707/Wonosobo, tewas akibat luka tusuk saat berusaha melerai pertikaian di salah satu restoran di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Korban kemudian melerai pertikaian dan mengarahkan pengunjung restoran menuju tempat parkir. Pengunjung yang diketahui berinisial I tersebut, kata dia, ternyata menuju mobil miliknya dan mengambil sebuah senjata tajam.

Ia menuturkan pelaku kemudian menyerang korban dari belakang dengan menggunakan senjata hingga melukai bagian wajah. Sementara Serda SR yang terluka, kata dia, mendapat pertolongan dari petugas dan pengunjung restoran untuk selanjutnya dilarikan ke rumah sakit. Presiden Prabowo Subianto ke Bali untuk mengecek kerja jajarannya dan meminta semua bergerakan cepat. Mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, ternyata sudah menghirup udara bebas sejak tiga bulan lalu melalui program Pembebasan Bersyarat (PB). Jasa Raharja bergerak cepat dalam memberikan jaminan kepada korban kecelakaan bus pariwisata yang mengangkut rombongan nakes RS Bina Sehat Jember. Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menutup rangkaian Milad ke-48 BKPRMI di Palu dengan aksi simbolis penanaman pohon kayu hitam Sulawesi, Minggu 14 September 2025. Diet ketat bisa bikin berat badan turun drastis, tapi sering membuat payudara ikut kendur. Cari tahu penyebab, penjelasan medis, dan cara mengatasinya. Samsung resmi membuka reservasi Galaxy S25 FE di Indonesia mulai 15–25 September 2025. Dapatkan diskon hingga Rp750 ribu lewat Samsung Reservation+, simak artikelnya. Inilah 7 angkatan udara terlemah di Asia 2025 menurut Global Firepower. Dari Myanmar hingga Bhutan, begini keterbatasan armada dan kemampuan tempurnya. Korea Selatan kembangkan KF-21 Boramae jadi jet siluman generasi kelima. Indonesia berpeluang besar ikut menikmati transfer teknologi dan modernisasi TNI AU. Pendidikan anak merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan perencanaan keuangan matang. Biaya pendidikan yang terus meningkat setiap tahun akibat inflasi membuat Literasi keuangan menjadi salah satu keterampilan penting yang harus diajarkan kepada anak sejak usia dini. Kemampuan memahami dan mengelola keuangan dengan bijak akan me Polisi meringkus perempuan yang membuat laporan begal palsu. Setelah dilakukan penyelidikan SU tidak dibegal. Namun motor miliknya digadaikan ke pegadaian. Tidur bukan sekadar aktivitas melepas lelah, melainkan momen krusial untuk memulihkan tubuh dan pikiran. Meski sering dianggap sederhana, kualitas tidur





