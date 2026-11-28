Ratusan warga mengepung rumah pelaku kasus penganiayaan siswi SMA di Malang. Kerusuhan menyebabkan dua mobil patroli hangus dan Kapolsek Pakis luka berat akibat lemparan batu.

Kerusuhan massal terjadi di wilayah Kabupaten Malang pada Jumat malam, 27 November 2024, ketika ratusan warga berkumpul di Perumahan Emerald Garden untuk memprotes kasus penganiayaan yang menimpa seorang siswi SMA. Keributan ini berujung pada pembakaran dua unit kendaraan patroli kepolisian dan tewasnya seorang Kapolsek Pakis dalam insiden tersebut. Warga berkumpul di kawasan tersebut untuk menentang penanganan hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terlibat dalam kematian siswi tersebut.

Asal Usul Aksi Massa dan Peristiwa di Lapangan

Kondisi di Perumahan Emerald Garden, Jalan Raya Bamban, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, menjadi pusat perhatian setelah ribuan orang berkumpul pada pukul 21.00 WIB. Kedatangan massa tersebut diduga dipicu oleh informasi yang menyebar di media sosial dan aplikasi percakapan WhatsApp mengenai lokasi kediaman orang tua CAN (16), salah satu terduga pelaku yang merupakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Meskipun aparat Polres Malang telah menerima informasi rencana kedatangan massa, jumlah orang yang datang jauh lebih besar dari yang diperkirakan.

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Sejumlah personel kepolisian yang disiagakan di sekitar lokasi merasa kewalahan menghadapi keramaian yang semakin padat. Massa yang semula hanya beberapa kelompok kini berkembang hingga ratusan orang, jauh melampaui jumlah personel yang berjaga. Sebagian massa membawa poster dan potongan kayu sebagai alat pendukung aksi, yang membuat situasi di lapangan semakin tegang. Ketegangan ini memuncak menjelang tengah malam hingga dini hari ketika massa mulai bergerak lebih agresif.

Protes Warga Berubah Menjadi Aksi Anarkis

Kerusuhan berubah menjadi bentrokan fisik antara massa dan aparat kepolisian setelah sebagian warga berhasil menerobos masuk ke kawasan perumahan. Suara ledakan petasan terdengar berulang kali di lokasi, diikuti dengan aksi saling lempar batu antara massa dan petugas yang bertugas mengamankan kawasan. Puncak kericuhan terjadi ketika dua mobil patroli milik Polsek Pakis dibakar hingga mengalami kerusakan parah dan hangus terbakar.

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Bukan hanya kendaraan dinas, bangunan yang diduga ditempati keluarga CAN juga menjadi sasaran amukan massa. Benda-benda keras dilemparkan ke arah rumah tersebut, menyebabkan kerusakan fisik pada properti warga. Insiden anarkis ini turut mengakibatkan beberapa anggota kepolisian mengalami luka-luka berat. Salah satu korban parah adalah Kapolsek Pakis, AKP Bambang Subinanjar, yang terkena lemparan batu paving hingga mengalami luka serius dan memerlukan penanganan medis segera.

Kesaksian Kapolres dan Langkah Pengamanan Tambahan

Wakil Kapolres Malang, Kompol Fahmi Amrullah, menegaskan bahwa aparat sebenarnya telah mengantisipasi kedatangan massa setelah memperoleh informasi mengenai pergerakan orang menuju kawasan perumahan. Namun, perkembangan situasi di lapangan tidak sesuai dengan perkiraan awal karena jumlah massa yang datang terus bertambah secara drastis. Fahmi menjelaskan bahwa massa datang diduga dipicu beredarnya informasi di media sosial dan aplikasi percakapan WhatsApp mengenai keberadaan salah satu terduga pelaku yang sebelumnya diamankan oleh Polresta Malang Kota.

Kompol Fahmi Amrullah membenarkan bahwa dua kendaraan patroli kepolisian menjadi sasaran pembakaran oleh massa di lokasi kejadian. Ia juga mengonfirmasi bahwa rumah yang diduga dihuni keluarga CAN mengalami kerusakan akibat lemparan benda keras dari kerumunan warga. Untuk mengatasi kericuhan yang semakin sulit dikendalikan, Polres Malang kemudian meminta bantuan personel tambahan dari Brimob Polda Jawa Timur guna memperkuat barisan pengamanan di lapangan.

Dampak Kasus dan Imbauan Kebersamaan Warga

Kasus penganiayaan terhadap siswi SMA berinisial SN (17) di Kota Malang telah berujung pada kematian korban. Polresta Malang Kota telah menetapkan empat anak sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam perkara tersebut. Informasi mengenai penanganan kasus dan keberadaan salah satu terduga pelaku diduga memicu kedatangan massa ke rumah keluarganya hingga menyebabkan kerusuhan. Fahmi memastikan bahwa sejumlah anggota yang mengalami cedera telah mendapatkan penanganan medis dari tim medis yang bersiap di lokasi.

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Suasana di kawasan Perumahan Emerald Garden mulai bisa terkendalikan setelah kekuatan tambahan berhasil hadir. Kapolres Malang mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial dan tidak melakukan main hakim sendiri. Imbauan ini disampaikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ulah anarkis serupa di masa mendatang. Hingga Sabtu, 28 November 2024, sekitar pukul 05.00 WIB, sejumlah personel kepolisian masih terlihat berjaga di kawasan tersebut.

Dua mobil patroli yang hangus terbakar masih berada di jalan lingkungan perumahan sebagai saksi bisu peristiwa berdarah tersebut. Satu unit mobil pemadam kebakaran juga disiagakan setelah petugas menyelesaikan proses pemadaman kebakaran yang terjadi pada dini hari. Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat dan aparat terkait pentingnya penanganan informasi dan penegakan hukum yang transparan untuk mencegah kesalahpahaman dan kemarahan publik yang berujung pada tindakan kekerasan.