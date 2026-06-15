Kerusuhan di New York Setelah Kemenangan Knicks

Kerusuhan pecah di sejumlah titik di Kota New York, Amerika Serikat, setelah New York Knicks berhasil meraih gelar juara NBA pertama dalam 53 tahun. Polisi menangkap sedikitnya 63 orang setelah perayaan yang diikuti ribuan hingga puluhan ribu penggemar berujung ricuh.

Euforia kemenangan New York Knicks yang berhasil meraih gelar juara NBA pertama dalam 53 tahun berubah menjadi kerusuhan di sejumlah titik di Kota New York , Amerika Serikat (AS), pada Sabtu malam waktu setempat.

Polisi menangkap sedikitnya 63 orang setelah perayaan yang diikuti ribuan hingga puluhan ribu penggemar berujung ricuh. Departemen Kepolisian New York (NYPD) menyatakan situasi yang awalnya merupakan perayaan kemenangan tim kesayangan warga itu perlahan menjadi tidak terkendali. Massa memenuhi berbagai ruas jalan di Manhattan dan wilayah lain setelah Knicks memastikan diri menjadi juara. Menurut keterangan polisi yang dikutip Reuters pada Senin (15/6/2026), kerusuhan tersebut menyebabkan sejumlah korban jiwa dan luka.

Satu orang ditembak dan empat orang ditikam, kata pihak kepolisian. Selain itu, massa juga melakukan aksi perusakan terhadap fasilitas umum dan kendaraan. Polisi menyebut sejumlah orang memukul kendaraan patroli menggunakan tongkat, menghancurkan kaca depan mobil polisi, serta membakar beberapa bus sekolah. Kericuhan pecah setelah Knicks mengalahkan San Antonio Spurs dalam laga final yang berlangsung di San Antonio, Texas.

Selama dan setelah pertandingan, lautan manusia membanjiri jalan-jalan utama di New York untuk merayakan keberhasilan tim yang telah lama dinantikan para pendukungnya. Dalam upaya mengendalikan situasi, sedikitnya 10 petugas kepolisian dilaporkan mengalami luka-luka. Seorang anggota polisi dipukul di bagian wajah, sementara petugas lainnya terkena lemparan botol kaca saat berhadapan dengan massa. Di tengah kekacauan, seorang remaja berusia 17 tahun menjadi korban penembakan di dekat kawasan Times Square, Manhattan.

Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil polisi karena ambulans kesulitan menembus kepadatan kerumunan. Kerusakan yang ditimbulkan juga cukup luas. Polisi melaporkan lima bus sekolah dibakar atau dirusak, sementara lima kendaraan kepolisian mengalami kerusakan berat. Sejumlah mobil milik warga turut menjadi sasaran aksi vandalisme.

Tak hanya perusakan, berbagai insiden lain mewarnai perayaan tersebut. Sejumlah penggemar terlibat perkelahian, memanjat tiang lampu dan lampu lalu lintas, serta menyalakan kembang api di tengah kerumunan yang padat. Situasi semakin rumit karena perayaan kemenangan Knicks bertepatan dengan pertandingan perdana FIFA World Cup di MetLife Stadium, New Jersey. Bus sekolah yang dirusak diketahui digunakan untuk mengangkut penonton menuju stadion.

Meski demikian, Wali Kota New York Zohran Mamdani tetap mengumumkan rencana parade kemenangan pada Kamis mendatang untuk merayakan keberhasilan Knicks mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara NBA





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New York Knicks Kerusuhan NBA Kemenangan Kota New York Amerika Serikat

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