Berita utama pada Selasa 2 Juni 2026 mencakup empat topik signifikan: kerusakan parah rumah sakit di Lebanon akibat serangan udara, perkembangan kasus korupsi kuota haji Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, kebakaran masif di Jakarta yang melukai ratusan jiwa, serta pelantikan timnas voli putri untuk Piala AVC 2026. Artikel ini merangkum fakta-fakta kunci dari setiap peristiwa dalam satu laporan komprehensif.

Kepadatan warga di sekitar Rumah Sakit Jabal Amel , Tyre, Lebanon , meningkat drastis pada Selasa 2 Juni 2026 menyusul serangan udara Israel pada Senin (1/6) yang menghantam gedung di dekatnya.

Serangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas rumah sakit, termasuk laboratorium, kamar bayi, koridor, dan area parkir. Banyak kaca jendela pecah, bagian bangunan hancur, dan debris berada di setiapsudut. Orang-orang, termasuk dokter, perawat, dan pekerja berusaha membersihkan pecahan kaca serta merapikan ruangan yang rusak. Beberapa pasien, termasuk seorang anak laki-laki, terbaring di kamar yang tidak lagi memadai keadaan darurat.

Petugas penyelamat juga memeriksa area parkir yang全体地terdampak. Sementara itu, di Jakarta, Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Yaqut adalah tersangka dalam pengalihan kuota haji tambahan periode 2023-2024. Dia dnaftahan di Rumah Tahanan KPK sejak Maret 2026 setelah statusnya sempat diubah menjadi tahanan rumah namun kemudian dikembalikan.

Pemeriksaan intensif terus dilakukan dan pelimpahan berkas perkara dijadwalkan setelah musim haji 2026 berakhir. Di bidang lain, kebakaran hebat melanda permukiman padat di Jalan Kemayoran Gempol belakang Pasar Jiung, Jakarta Pusat, pada Senin malam 1 Juni 2026. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan berkobar selama sekitar 7 jam sebelum dipadamkan total pada dini hari Selasa.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menunjukkan 304 bangunan hangus terbakar, termasuk ratusan rumah semipermanen dan kios pasar. 354 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 620 hingga 679 jiwa kehilangan tempat tinggal. 8 orang cedera dan mengalami sesak napas akibat asap, lalu dievakuasi ke rumah sakit. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuka posko pengungsian di Lapangan Serbaguna, Jalan Benyamin Sueb, dengan bantuan logistik, dapur umum dari BPBD, Dinas Sosial, PMI, Baznas, dan Brimob Polda Metro Jaya.

Di bidang olahraga, Timnas voli putri Indonesia resmi dilepas oleh Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) di Padepokan Voli, Sentul, Jawa Barat. Tim ini akan berlaga di Piala AVC Putri 2026 di Candon City Arena, Filipina, pada 6-14 Juni 2026. Skuad 14 pemain, kombinasi atlet senior dan pemain muda tim nasional U-21, diharapkan mampu menembus minimal empat besar.

Kompetisi diharapkan sangat ketat dengan kehadiran tim kuat dari Asia Barat dan Asia Tengah seperti Iran dan Kazakhstan yang menjadi rival utama





