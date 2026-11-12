Kerusakan Eskalator Stasiun KRL Jabodetabek Ganggu Ribuan Penumpang

Rusaknya eskalator di Stasiun Kebayoran, Bekasi, dan Duri mengacaukan jadwal KRL. Penumpang kesulitan akses, terutama kelompok rentan yang terdampak beban fisik akibat perbaikan lama dan suku cadang impor.

Kerusakan eskalator di stasiun KRL Jabodetabek kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah fasilitas di stasiun KRL Jabodetabek tidak berfungsi dalam waktu cukup lama. Pada Rabu (11/11/2026), eskalator menuju Peron 2 Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan, masih belum beroperasi meskipun perbaikan telah dimulai sejak 12 Oktober 2026. Kondisi tersebut membuat penumpang KRL Rangkasbitung harus menggunakan tangga manual untuk mencapai peron.

Dampak Buruk Terhadap Arus Penumpang

Dampak paling langsung adalah terganggunya kelancaran pergerakan penumpang, terutama pada jam sibuk. Di Stasiun Duri, misalnya, matinya satu eskalator membuat penumpang yang hendak menuju lantai atas harus berebut menggunakan satu eskalator yang masih berfungsi atau tangga manual. Akibatnya, terjadi penumpukan dan antrean panjang di sekitar akses peron. Kondisi ini semakin berat karena Stasiun Duri melayani rata-rata lebih dari 13.000 penumpang setiap hari. Kerusakan eskalator juga menambah beban fisik pengguna KRL. Di Stasiun Kebayoran, penumpang harus melewati 36 anak tangga untuk mencapai Peron 2.

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Riwayat Masalah di Tiga Stasiun Utama

Di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, eskalator juga kembali mengalami kerusakan pada Senin (9/11/2026), hanya sekitar sepekan setelah diperbaiki dan kembali beroperasi. Padahal, stasiun tersebut pernah mengalami persoalan serupa pada 2023 hingga awal 2024. Salah satu eskalator bahkan mati lebih dari tiga bulan sehingga pada 31 Januari 2024, pengguna KRL menggelar aksi simbolis memperingati 100 hari kerusakan. Sebelumnya, eskalator di Stasiun Duri, Jakarta Barat, juga mengalami gangguan sejak 3 Oktober 2026. Eskalator yang seharusnya bergerak naik tiba-tiba bergerak mundur dan menyebabkan 12 orang mengalami luka ringan. Hingga 7 Oktober 2026, fasilitas tersebut masih dalam perbaikan dan mengganggu pergerakan penumpang menuju Peron 5.

Penyebab Teknis dan Manajemen Suku Cadang

Persoalan ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Sebelumnya, pada Agustus 2024, enam eskalator di tiga stasiun, yakni Jatinegara, Manggarai, dan Bekasi, juga dilaporkan menunggu giliran perbaikan. Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kerusakan eskalator merupakan persoalan berulang di jaringan KRL Jabodetabek, bukan sekadar gangguan pada satu stasiun. Salah satu persoalan utama adalah tingginya beban penggunaan eskalator yang tidak selalu diimbangi spesifikasi dan ketahanan perangkat. Terkait kerusakan eskalator di Stasiun Bekasi, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta Nur Setiawan Sidik mengatakan, beberapa eskalator mengalami beban berlebih karena pola pergerakan penumpang di stasiun belum stabil. Faktor berikutnya adalah persoalan pengadaan suku cadang. Mayoritas komponen eskalator didatangkan dari luar negeri, terutama China. Proses pemesanan dapat memerlukan waktu berbulan-bulan. BTP menyebut pengadaan komponen tertentu bahkan membutuhkan waktu sekitar empat bulan.

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Kritik Terhadap Standar Desain dan Anggaran

Ketua Umum Aliansi Perusahaan dan Profesional Lift Eskalator Nanang Komara menilai, desain eskalator di sejumlah stasiun Jabodetabek belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk fasilitas publik dengan lalu lintas pengguna yang padat, semestinya digunakan eskalator yang dirancang menghadapi intensitas penggunaan tinggi, bukan perangkat dengan spesifikasi seperti yang biasa digunakan di pusat perbelanjaan. Nasib penumpang kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak, terutama warga lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak. Ketika eskalator maupun lift tidak berfungsi, mereka terpaksa menghadapi akses stasiun yang tidak ramah mobilitas.

Problematika Sumber Daya dan Sistem Penggerak

Persoalan lainnya ialah berkaitan dengan mekanisme penyediaan vendor, anggaran, dan kemampuan sumber daya manusia. Nanang Komara mempertanyakan kesesuaian mekanisme vendor dan kepastian pengajuan anggaran. Sementara itu, Nur Setiawan Sidik menyebut tenaga yang menangani perawatan eskalator masih perlu mendapatkan pelatihan agar kemampuan teknisnya meningkat. Kasus rusaknya eskalator di Stasiun Duri juga menunjukkan adanya persoalan teknis pada sistem penggerak eskalator. KAI Commuter menyebut perubahan arah eskalator secara mendadak disebabkan gangguan pada sistem penggerak. Sementara di Stasiun Kebayoran, KAI Commuter menyatakan pemeriksaan menyeluruh menemukan sejumlah komponen yang harus diperbaiki atau diganti.