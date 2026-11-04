Kerugian Ekologis Kebakaran Hutan Kalimantan Melebihi Angka Triliunan Rupiah

Riset baru menunjukkan kehancuran biodiversitas dan hilangnya sumber genetik akibat kebakaran hutan Kalimantan jauh melampaui kerugian ekonomi Rp 359 triliun yang dihitung secara konvensional.

Penelitian terbaru mengungkap bahwa dampak kerusakan ekologis akibat kebakaran hutan di Kalimantan jauh lebih parah dan permanen daripada sekadar angka kerugian ekonomi yang selama ini dilaporkan. Kerusakan ini tidak hanya menghilangkan aset fisik, tetapi juga memusnahkan kekayaan biodiversitas yang terbentuk selama jutaan tahun serta pengetahuan lokal masyarakat adat tentang tumbuhan pangan dan obat-obatan yang tidak tergantikan.

Detail Kerusakan Ekosistem Gambut Kalimantan

Studi yang dipublikasikan dalam jurnal PNAS pada tahun 2024 oleh Mark E Harrison, Nicolas J Deere, dan Muhammad Ali Imron dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada memberikan gambaran mengerikan mengenai hilangnya struktur habitat di Kalimantan. Berdasarkan pengamatan selama 16 tahun di ekosistem hutan rawa gambut, penelitian ini mencatat penurunan drastis pada kepadatan pohon dan tutupan kanopi sebesar 58 hingga 98 persen di lokasi riset.

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Bagian yang paling tragis adalah dampak terhadap invertebrata spesialis hutan, di mana penurunan kekayaan spesies mencapai 99,9 persen. Vegetasi yang tumbuh kembali setelah api padam tidak otomatis mengembalikan komposisi spesies asli maupun relasi ekologis yang kompleks. Jaringan kehidupan yang melibatkan penyerbukan oleh serangga, bantuan jamur mikoriza, dan pengendalian populasi oleh predator runtuh total.

Dampak Konversi Lahan Menjadi Perkebunan Sawit

Situasi memburuk ketika lahan bekas terbakar dikonversi langsung menjadi perkebunan kelapa sawit, sebuah praktik yang umum terjadi setelah rehabilitasi lahan. Laporan tahun 2025 yang menganalisis 82 variabel ekologi di Sabah dan Kalimantan menunjukkan bahwa konversi hutan tropis menjadi monokultur sawit berdampak besar pada hilangnya biodiversitas dan fungsi ekosistem.

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Monokultur kelapa sawit sama sekali tidak mampu menggantikan keragaman pohon, sumber pakan, habitat, dan interaksi biologis yang menjadi ciri khas hutan alam. Lanskap yang kembali hijau di mata publik hanyalah ilusi pemulihan, karena fungsi ekologis vital seperti regulasi air, kesuburan tanah, dan penyimpanan karbon telah mengalami kemerosotan signifikan yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat.

Perhitungan Ekonomi dan Biaya Kesehatan Nasional

Dari perspektif ekonomi makro, Celios memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2026 akan mencapai antara Rp 359,58 triliun hingga Rp 565,03 triliun, berdasarkan data kumulatif hingga 20 Oktober 2026. Kerugian ekonomi murni akibat hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi mencapai Rp 340,38 triliun atau setara dengan 2,69 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dampak fiskal juga sangat terasa, dengan hilangnya potensi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 4,06 triliun. Sektor kesehatan menanggung beban besar di mana biaya masyarakat yang terdiagnosis mencapai Rp 19,20 triliun, mencakup biaya langsung dan tidak langsung. Jika masyarakat yang terdiagnosis dan mengalami gejala turut diperhitungkan, total biaya kesehatan melonjak menjadi Rp 224,65 triliun.

Penilaian Ekonomi Valuas Ekosistem Hutan Indonesia

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kebakaran bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan guncangan ekonomi dan kesehatan berskala nasional. Namun, laporan Bank Dunia bersama Pemerintah Indonesia tahun 2026 berjudul The Value of Nature: Evaluating and Realizing the Value of Forest Ecosystems in Indonesia memperkirakan nilai jasa ekosistem hutan Indonesia mencapai 2.100 hingga 5.200 dolar AS per hektar per tahun.

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Dengan asumsi kurs Rp 18.161 per dolar AS, nilai ini setara dengan Rp 38,14 juta hingga Rp 94,44 juta per hektar per tahun. Laporan tersebut juga mengidentifikasi komponen nilai pelestarian biodiversitas sebesar 165 dolar AS atau Rp 3 juta per hektar per tahun, yang merupakan estimasi satu kategori manfaat dari Total Economic Value (TEV).

Hilangnya Sumber Genetik dan Pengetahuan Adat

Komponen penting yang belum sepenuhnya tercermin dalam perhitungan ekonomi konvensional adalah nilai biodiversitas yang musnah bersama habitatnya. Kehilangan ini berarti hilangnya potensi sumber genetik, penemuan obat-obatan masa depan, dan pengetahuan masyarakat adat mengenai tumbuhan pangan maupun obat.

Nilai-nilai ini mungkin sulit diuangkan saat ini, tetapi bukan berarti tidak memiliki arti ekonomi dan sosial yang mendalam. Hutan bernilai karena mengatur air, menjaga kesuburan tanah, mendukung penyerbukan, menyimpan karbon, serta mempertahankan kehidupan yang mungkin belum diketahui manfaatnya oleh manusia, sehingga angka kerugian ratusan triliun rupiah belum menggambarkan seluruh biaya yang sesungguhnya.