Kertabumi Recycling Center: Mengubah Sampah Menjadi Peluang dan Solusi Berkelanjutan

Kisah inspiratif tentang bagaimana Ikbal, pendiri Kertabumi Recycling Center, mengubah pandangan masyarakat terhadap sampah. Dengan fokus pada edukasi dan kreativitas, Kertabumi tidak hanya mengelola sampah, tetapi juga memberikan 'nyawa kedua' pada limbah, menjadikannya produk bernilai dan solusi berkelanjutan.

Permasalahan sampah di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa timbunan sampah mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 24,8 juta ton. Persoalan sampah ini tidak hanya terbatas di darat, tetapi juga telah mencemari lautan, mengancam ekosistem dan kehidupan di dalamnya. Situasi ini menggarisbawahi urgensi untuk mencari solusi komprehensif dan berkelanjutan dalam penanganan sampah di tingkat nasional.

Ikbal, pendiri Kertabumi Recycling Center, menjadi saksi mata langsung bagaimana sampah telah merusak keindahan alam. Pada tahun 2017, saat melakukan penyelaman di Manta Spot, Bali, ia justru disuguhi pemandangan yang memilukan. “Seharusnya saya melihat pari manta, tetapi yang saya temukan justru sampah plastik yang ‘berenang’ di laut,” ungkap Ikbal. Pengalaman yang tak terlupakan ini menjadi pemicu utama yang mendorongnya untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan sampah.

Ikbal mengambil pendekatan yang berbeda dari sebagian besar orang yang cenderung menyalahkan pemerintah. Ia menyadari bahwa hanya menyalahkan tidak akan memberikan solusi terhadap krisis sampah yang telah menjadi masalah nyata.

Perjalanan Ikbal dalam mengatasi masalah sampah dimulai dari hal yang sangat sederhana. Berawal dari garasi rumahnya sepulang dari Bali, ia mulai memilah sampah. Langkah ini kemudian diikuti dengan mengajak tetangga dan teman untuk ikut serta dalam upaya tersebut.

Seiring waktu, jumlah sampah yang terkumpul semakin meningkat, hingga memenuhi area parkir rumahnya. Dari inisiatif kecil ini, Ikbal kemudian membangun sistem bank sampah yang lebih terorganisir, yang kemudian dikenal dengan nama Kertabumi Recycling Center.

Namun, Ikbal tidak berhenti pada model bank sampah konvensional. Ia melihat bahwa praktik jual beli limbah saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sampah secara fundamental. “Jadi makanya fokusnya Kertabumi adalah saya mau memberikan nyawa kedua buat sampah. Nggak sekadar kita ambil terus kita jual atau kirim kemana, tapi dipikirin ini jadi apalagi ya,” tegas Ikbal.

Konsep 'memberikan nyawa kedua' bagi sampah menjadi landasan utama bagi Kertabumi. Hal ini berarti memperpanjang usia produktif sampah melalui kreativitas dan pemanfaatan teknologi. Ikbal kemudian mulai mengolah sampah menjadi produk fungsional yang memiliki nilai guna bagi masyarakat, seperti tas dan perhiasan. Pemilihan produk tersebut didasarkan pada prinsip sederhana, yaitu jika ia sendiri menyukai produk yang dihasilkan, maka ada kemungkinan besar orang lain juga akan menyukainya. Ini adalah pendekatan yang unik dan berorientasi pada pasar dalam mengatasi masalah sampah.

Ikbal menunjukkan bahwa sampah, yang seringkali dianggap sebagai masalah, sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Saat ini, Kertabumi Recycling Center lebih memfokuskan diri pada kegiatan edukasi kepada masyarakat. Ikbal meyakini bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah adalah kunci utama dalam mengatasi masalah ini. Khususnya, kesadaran dalam memilah sampah dan pemahaman bahwa sampah memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Kertabumi secara aktif mengadakan berbagai workshop dan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah. Upaya ini mencakup penyuluhan tentang cara memilah sampah yang benar, manfaat dari daur ulang, serta potensi ekonomi yang terkandung dalam sampah.

Dengan berfokus pada edukasi, Kertabumi Recycling Center berharap dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam cara masyarakat memandang dan mengelola sampah. Melalui pendekatan yang inovatif dan berorientasi pada edukasi, Kertabumi Recycling Center telah membuktikan bahwa sampah bukan hanya masalah, tetapi juga peluang untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kumpulan Hoaks yang Menerpa Wapres Gibran Hasil AI, Simak FaktanyaHoaks seputar bantuan dana yang menerpa Gibran biasanya menggunakan teknologi AI untuk mengubah suara dan video.

Read more »

Strategi Investasi Shaquille O’Neal, Pilih Bisnis yang Ubah Hidup Banyak OrangLegenda NBA Shaquille O’Neal fokus investasi pada bisnis yang mengubah hidup.

Read more »

Diplomasi Nuklir Iran Memanas, Amerika Serikat Memberikan Ultimatum Mau Mengubah Poin KesepakatanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Terungkap, Tujuan Sequis Life Resmikan Sequis Center Medan, Singgung LayananBerita Terungkap, Tujuan Sequis Life Resmikan Sequis Center Medan, Singgung Layanan terbaru hari ini 2026-04-12 20:17:55 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Alat Buatan Google Bikin Laptop Lawas Hidup Lagi Tak Usah Beli BaruGoogle luncurkan ChromeOS Flex, sistem operasi gratis untuk mengubah PC/Mac lama menjadi Chromebook.

Read more »

Perang AS-Iran: Mengapa ancaman Trump memblokade Selat Hormuz sangat beresiko dan tidak mengubah keadaan?Konflik Iran-AS saat ini menjadi ajang adu keteguhan—antara kemampuan Iran menahan serangan demi serangan dan sejauh mana Presiden Trump bersedia menanggung biaya perang tersebut.

Read more »