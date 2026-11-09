Kerjasama KP2MI dan KAHMI Perkuat Ekosistem Perlindungan PMI dan Kualitas Tenaga Kerja

Kerjasama KP2MI dan KAHMI memperluas kesempatan kerja luar negeri. Menteri Mukhtarudin menekankan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program SMK Go Global hingga 2029.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( KP2MI) secara resmi menggandeng Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ( KAHMI) dalam upaya strategis memperluas akses pasar kerja luar negeri yang sah dan terstruktur. Langkah kolaboratif ini ditandatangani secara simbolis pada Senin, 9 November 2026, di kantor pusat KP2MI di Jakarta, menandai awal dari sinergi institusional yang bertujuan menciptakan ekosistem perlindungan yang komprehensif.

Strategi Kolaborasi Lembaga Negara dan Alumni

Perjanjian Nota Kesepahaman (MoU) antara KP2MI dan Majelis Nasional KAHMI hadir sebagai respons terhadap urgensi penanganan tenaga kerja migran yang lebih holistik. Dalam acara penandatanganan tersebut, hadir para pemimpin kunci dari kedua belah pihak, termasuk Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin yang memimpin delegasi pemerintah, serta perwakilan dari KAHMI yang diketuai oleh Presidium Zulfikar Arse Sadikin.

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Kehadiran Presidium lainnya, Sutomo, dan Sekretaris Jenderal KAHMI, Syamsul Qomar, menegaskan keseriusan organisasi alumni ini dalam mendukung program nasional. Sinergi ini dirancang bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai upaya nyata untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi jutaan calon pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara tujuan kerja.

Transformasi Kelembagaan di Bawah Prabowo Subianto

Menteri Mukhtarudin menjelaskan bahwa pembentukan KP2MI sebagai kementerian baru merupakan wujud nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam merevolusi tata kelola pekerja migran. Transformasi institusi ini, yang berawal dari BNP2TKI, lalu menjadi BP2MI, dan kini berstatus kementerian penuh, mencerminkan naiknya status strategis pekerja migran dalam agenda kebijakan negara.

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Dua arahan utama dari Presiden Prabowo Subianto menjadi pilar utama kerja KP2MI saat ini. Pertama, pemerintah wajib meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran di seluruh fase kronologis, mulai dari persiapan sebelum keberangkatan, pengawasan selama masa kerja di luar negeri, hingga re integrasi pasca kembali ke Tanah Air. Kedua, fokus besar diarahkan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar terjadi pergeseran struktur tenaga kerja.

Menteri Mukhtarudin menekankan bahwa orientasi strategis saat ini adalah menggeser profil pekerja migran Indonesia dari kategori tenaga kerja berketerampilan rendah atau low skill menuju tenaga kerja berketerampilan menengah dan tinggi. Target ini sangat krusial agar pekerja migran dapat masuk ke sektor formal global dengan kompetensi yang relevan dan diakui secara internasional.

Implementasi Program SMK Go Global 2026 hingga 2029

Sebagai wujud konkret dari arahan presiden, KP2MI meluncurkan program prioritas bernama SMK Go Global yang menjadi program direktif Presiden Prabowo Subianto. Program ambisius ini menargetkan penyiapan sebanyak 500.000 pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan mumpuni, kompetensi global, dan siap bersaing di pasar kerja internasional dalam periode empat tahun, yakni dari tahun 2026 hingga 2029.

Untuk memastikan efektivitas program ini, pemerintah terus memperkuat peningkatan kapasitas melalui berbagai skema penempatan resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Skema tersebut mencakup kerjasama Government to Government (G to G), kerja sama Private to Private (P to P), serta penempatan perseorangan yang tetap mengacu pada regulasi ketat.

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Pendekatan pelatihan dalam program SMK Go Global dirancang khusus agar selaras dengan dinamika dan kebutuhan pasar kerja internasional terkini. Peserta pelatihan tidak hanya memperoleh materi teoritis, tetapi juga dibekali kompetensi praktis yang sangat dibutuhkan oleh pemberi kerja di negara tujuan, baik berdasarkan job order spesifik maupun tren penempatan global.

Kolaborasi dengan KAHMI diharapkan dapat memperluas jangkauan program ini hingga ke akar rumput, memastikan bahwa calon pekerja migran mendapatkan akses informasi dan pelatihan yang berkualitas sebelum berangkat. Dengan ekosistem perlindungan yang kuat dan sumber daya manusia yang terlatih, Indonesia optimis dapat meningkatkan nilai tambah dari kontribusi tenaga kerjanya di kancah global.