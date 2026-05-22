Kerjasama BSI dengan MITJ untuk Stasiun LRT Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia, Pengembangan Stasiun Sebagai Pusat Ekonomi Masyarakat

PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menjalin kerjasama dengan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) untuk nama hak komersial Stasiun LRT Dukuh Atas. Direktorat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi KAI I Gede Darmayusa menghadiri peresmian kerja sama di Jakarta.

Direktur Portofolio Manajemen dan Teknologi Informasi KAI I Gede Darmayusa menghadiri peresmian kerja sama naming rights Stasiun LRT Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

ANTARA/Uyu Septiyati Liman. Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) menyatakan kerja sama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) dapat menjadi titik awal pengembangan stasiun sebagai pusat ekonomi masyarakat. Stasiun LRT Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia pagi ini. Sebelumnya, stasiun tersebut bernama Stasiun LRT Dukuh Atas BNI.

(kegiatan), sehingga banyak potensi yang bisa kita gali dan bisa kita kembangkan," kata Direktur Portofolio Manajemen dan Teknologi Informasi KAI I Gede Darmayusa di Jakarta, Jumat. Ia menuturkan, saat ini pihaknya berupaya untuk menjadikan stasiun sebagai ruang yang nyaman bagi masyarakat untuk berkumpul, menikmati kuliner, hingga membeli keperluan sehari-hari, terutama dengan adanya cabang ATM BSI.

"Penumpang ini juga salah satu aset yang saat ini sangat-sangat berharga buat kita. Makanya kalau ada penumpang tentunya ada ekonomi yang berputar," ujar Gede. antara BSI dengan MITJ di Stasiun LRT Dukuh Atas tersebut merupakan kolaborasi kedua setelah MRT Lebak Bulus. Direktur Utama MITJ Fuad IZ Fachroeddin memberikan sambutan pada peresmian kerja sama naming rights Stasiun LRT Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Jumat.

Senada, Direktur Utama MITJ Fuad IZ Fachroeddin berharap kehadiran BSI tersebut di LRT Dukuh Atas dapat meningkatkan literasi dan inklusi finansial masyarakat, terutama di sektor syariah. (lebih dari sekedar hak penamaan) di dalam stasiun, tetapi sebagai tempat transaksi. Ukuran 250





