Kerja Bakti Cegah Banjir, Wali Kota Jakarta Utara Ajak Warga Rutin Gotong Royong

Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengajak warga rutin kerja bakti menjaga kebersihan dan mencegah banjir di Kelapa Gading.

Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengajak masyarakat untuk rutin melakukan kerja bakti guna menjaga kebersihan lingkungan dan mengantisipasi banjir akibat saluran air tersumbat sampah. Ajakan tersebut disampaikan di Jakarta pada Minggu (1/11/2026), usai kerja bakti bersama petugas dan warga RW 12 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Hendra menyatakan kerja bakti semacam itu perlu terus didorong karena tidak hanya soal kebersihan, tetapi juga membangun kebersamaan dan kepedulian. Ia menilai berbagai persoalan lingkungan dapat ditangani lebih baik ketika pemerintah dan masyarakat bergerak bersama.

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Kolaborasi Pemerintah dan Warga Jaga Lingkungan

Ia meminta masyarakat memulai aksi kerja bakti dari lingkungan masing-masing dengan menjaga kebersihan serta merawat fasilitas umum. Hendra juga mengimbau warga saling mengingatkan agar wilayah tetap bersih, tertata, dan nyaman untuk ditinggali.

Menurut Hendra, kerja bakti serentak yang digelar pada hari itu merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman bagi warga.

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Sampah yang menyumbat saluran air dapat menghambat aliran air, sehingga berpotensi memicu banjir di permukiman. Karena itu, kebersihan saluran dan lingkungan sekitar menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan warga setempat.

Gotong Royong Jadi Kebiasaan Sehari-hari

Hendra mengajak warga menjadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari, bukan hanya saat ada kerja bakti serentak. Ia menilai kebiasaan tersebut penting agar upaya menjaga kebersihan dapat berjalan berkelanjutan.

Partisipasi warga bersama petugas di lapangan, menurut dia, menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan perlu dibangun melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sebelum kerja bakti serentak itu, Wali Kota Jakarta Utara juga meninjau sejumlah aktivitas petugas gabungan bersama masyarakat di lingkungan RW 12 pada Minggu pagi (1/11).

Manfaat Kerja Bakti bagi Kepedulian Sosial

Hendra menegaskan kerja bakti memiliki nilai lebih dari sekadar membersihkan lingkungan. Momentum tersebut, katanya, juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, membangun komunikasi, dan memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

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Dengan saluran air yang bersih dari sampah, risiko banjir diharapkan dapat dicegah sehingga warga bisa lebih nyaman tinggal di permukiman. Pemerintah dan warga diharapkan terus menjaga sinergi tersebut demi lingkungan yang tertata.