Kericuhan Yalimo: Kisah Pilu AD dan Upaya Pemulihan Korban

Insiden kericuhan di Kabupaten Yalimo, Papua, meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga korban. Dua anak, AD dan AM, menjadi korban dan sedang dirawat. Dansat Brimob Polda Papua menunjukkan kepedulian dengan menjenguk dan memberikan dukungan. Kisah AD yang berjuang menyelamatkan adiknya menjadi sorotan.

jpnn.com, YALIMO - Insiden kericuhan yang mengguncang Kabupaten Yalimo , Papua , menyisakan duka mendalam. Dalam insiden tragis ini, dua anak kecil, AD (9 tahun) dan AM (8 tahun), menjadi korban dan kini sedang mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua . Kericuhan tersebut menjadi mimpi buruk bagi keluarga korban, khususnya bagi AD yang harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan.

Dansat Brimob Polda Papua, Kombes John Sitanggang, dengan sigap memberikan perhatian dan dukungan kepada para korban. Beliau menjenguk langsung AD dan AM di rumah sakit, menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap situasi yang menimpa anak-anak tersebut. Kunjungan tersebut tidak hanya sekadar memberikan dukungan moral, tetapi juga sebagai bentuk nyata kepedulian. Kombes John Sitanggang membawa sejumlah mainan untuk kedua anak tersebut, memberikan sedikit hiburan dan semangat di tengah trauma yang mereka alami. Selain itu, Dansat Brimob juga menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan AD dan ibunya, mencoba memberikan kekuatan dan dukungan moril kepada mereka. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Polda Papua untuk memberikan penanganan terbaik bagi para korban kericuhan, tidak hanya dari segi medis tetapi juga dari sisi psikologis. Kericuhan di Yalimo ini telah meninggalkan luka mendalam, dan kehadiran Kombes John Sitanggang serta pemberian dukungan tersebut diharapkan dapat membantu para korban untuk pulih dan bangkit kembali. Peristiwa kericuhan di Yalimo ini menjadi pengalaman traumatis yang sulit untuk dilupakan, terutama bagi AD. Anak laki-laki yang baru saja duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar (SD) ini harus berjuang untuk menyelamatkan adiknya. Kisah heroiknya menunjukkan betapa besar keberanian dan kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya di tengah situasi yang sangat berbahaya. AD harus menyaksikan langsung bagaimana keluarganya terdampak oleh kericuhan tersebut. Meskipun trauma, AD menunjukkan ketabahan dan kekuatan yang luar biasa. Dalam ingatannya, AD masih jelas mengingat kejadian yang menimpa dirinya, adiknya, dan ayahnya. Ia menceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi, dimulai dari saat ia berada di sekolah. Saat itu, AD sedang asyik menulis di kelas, namun tiba-tiba semua siswa diminta untuk berkumpul di depan. “Awalnya kami berada di sekolah, lagi menulis tapi tulisan tidak selesai karena disuruh kumpul di depan dikasih lihat rumah terbakar, kami murid disuruh pulang ke rumah masing-masing,” ungkap AD dengan tatapan mata yang masih menyimpan trauma. Setelah pulang dari sekolah, AD dijemput oleh ayahnya. Mereka kemudian pergi ke sebuah perusahaan, PT. Di lokasi tersebut, ayah AD sempat membantu para pekerja. AD dengan jelas mengingat momen-momen tersebut, termasuk saat ayahnya memutuskan untuk tetap membantu sementara ia dan adiknya menunggu. AD mengenang bagaimana ia sempat menelepon ibunya, mengungkapkan betapa beratnya situasi yang mereka hadapi. Peristiwa ini menjadi bukti nyata dampak dari kericuhan yang terjadi di Yalimo, dan bagaimana anak-anak kecil harus menanggung beban yang seharusnya tidak mereka alami. Kunjungan Dansat Brimob Polda Papua merupakan langkah positif untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada para korban, serta menunjukkan komitmen pemerintah untuk menangani dampak dari kericuhan tersebut





jpnncom / 🏆 25. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Kericuhan Yalimo Papua Korban Anak-Anak Dansat Brimob AD AM Trauma Kekerasan

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PDIP Ngamuk Dituding jadi Dalang Kericuhan Demo: Kami Parpol Penyeimbang!PDIP bantah terlibat dalam kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu

Baca lebih lajut »

Kisah 3 Pria Berhasil Keluar dari Gaza ke Eropa Gunakan Jet Ski dan ChatGPTTiga warga Palestina berhasil melarikan diri dari Gaza menuju Eropa menggunakan jet ski. Begini kisah perjalanannya.

Baca lebih lajut »

Kondisi delapan korban kerusuhan Yalimo di RS Bhayangkara membaikKepala Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura AKBP dr. Rommy Sebastian mengatakan kondisi kesehatan delapan orang korban kerusuhan di Distrik Elelim Kabupaten ...

Baca lebih lajut »

Kisah Ibu di Sukabumi Bertahan Hidup Setelah Anaknya Jadi Korban TPPO di ChinaKabar pilu dialami Emalia (55), seorang ibu asal Cisaat, Sukabumi. Ia harus menelan kenyataan pahit bahwa putrinya, Reni (25), menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke China. Ironisnya, Reni bahkan dipaksa menikah sebelum diberangkatkan.

Baca lebih lajut »

Kesaksian Korban Selamat Aksi Penyerangan dan Pembakaran di Yalimo PapuaAparat keamanan menemukan seorang sopir bernama Muhamad Rusli, 52 tahun yang berjalan lemas di Jalan Trans Yalimo Wamena, Kamis (18/9/2025). Rusli kemudian dievakuasi ke Elelim, ibu kota Kabupaten Yalimo.

Baca lebih lajut »

Kadispenad: Situasi di Yalimo sudah kondusif usai perselisihan pelajarKepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana menyatakan bahwa situasi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, saat ini ...

Baca lebih lajut »