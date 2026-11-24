Pengiriman anggur segar dari Prefektur Liangshan ke Filipina menandai penggunaan model kontainer berpendingin multimoda pertama untuk pasar ASEAN.

Kereta kargo yang memuat delapan kontainer anggur segar resmi diberangkatkan dari Stasiun Xichang Selatan di Prefektur Otonom Etnis Yi Liangshan, Provinsi Sichuan, dengan tujuan Pelabuhan Manila di Filipina. Pengiriman ini merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan pasar produk pertanian lokal ke negara-negara ASEAN melalui infrastruktur transportasi yang semakin terintegrasi.

Mekanisme Rantai Dingin Berpendingin Multimoda

Pengiriman cepat buah-buahan dari pedalaman Tiongkok ke pasar ASEAN ini tidak terlepas dari upaya Tiongkok menyempurnakan model transportasi multimodanya, yang kini menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah yang dulu tertinggal dan terpencil seperti Prefektur Liangshan. Berdasarkan informasi dari Pusat Logistik Kereta Api Chengdu di bawah China Railway Chengdu Group Co., Ltd., pengiriman ini menandai pertama kalinya daerah setempat di Tiongkok menerapkan model kontainer berpendingin ransel via laut untuk transportasi rantai dingin lintas perbatasan dengan sistem satu kontainer hingga tujuan akhir .

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Dampak Infrastruktur pada Produk Pertanian Lokal

Terletak di kawasan pergunungan Tiongkok barat, Liangshan dikelilingi oleh puncak-puncak yang tinggi dan lembah-lembah yang dalam. Sinar matahari yang melimpah serta perbedaan suhu yang signifikan antara siang dan malam menciptakan rumah kaca alami yang unik. Kondisi ini menghasilkan panen melimpah untuk anggur, delima, apel, dan berbagai produk pertanian lainnya, yang dikenal memiliki kadar gula tinggi dan cita rasa yang kuat. Namun, selama bertahun-tahun, buah-buahan segar harus diangkut melalui jalan pergunungan yang berliku.

Perbandingan dengan Metode Transportasi Sebelumnya

Proses pengangkutan sebelumnya memakan waktu lama, rentan menyebabkan tingkat kerusakan produk yang tinggi, serta sangat membatasi jangkauan pasar. Sebelumnya, sebagian anggur dari daerah tersebut diangkut dengan truk ke Shenzhen, lalu dipindahkan ke kontainer berpendingin sebelum dikirim via laut ke pasar-pasar ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Perubahan paradigma logistik ini menghilangkan kebutuhan untuk perpindahan barang yang memakan waktu dan berisiko rusak.

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Ekspansi Pasar ke Negara Tetangga ASEAN

Setelah uji coba pengiriman ke Filipina ini, model tersebut akan diperluas lebih lanjut sehingga semakin banyak buah-buahan segar dari Liangshan dapat menjangkau pasar ASEAN dan pasar internasional lainnya, demikian Xinhua. Langkah ini menunjukkan komitmen China Railway Chengdu Group Co., Ltd. dalam menghubungkan produk pertanian berkualitas tinggi dari wilayah pegunungan yang sebelumnya sulit diakses dengan konsumen global yang menuntut kesegaran dan kualitas produk.

Implikasi Strategis bagi Rantai Pasok Regional

Penerapan sistem satu kontainer hingga tujuan akhir ini diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi waktu pengiriman. Bagi Prefektur Liangshan, ini merupakan kesempatan emas untuk meningkatkan ekspor produk unggulan tanpa kehilangan kualitas saat sampai di tangan konsumen akhir di Filipina dan negara-negara lainnya.