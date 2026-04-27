Kereta Api Jarak Jauh dari Gambir dan Pasarsenen Dihentikan Sementara Akibat Tabrakan di Bekasi Timur

Seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen Jakarta dihentikan sementara menyusul insiden tabrakan antara Commuter Line dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur. KAI mengambil langkah ini untuk mendukung penanganan kecelakaan dan memastikan keselamatan penumpang.

jpnn.com - JAKARTA – Seluruh layanan kereta api jarak jauh ( KAJJ ) yang beroperasi dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasarsenen di Jakarta mengalami penghentian sementara operasionalnya.

Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap insiden tabrakan yang terjadi antara sebuah Commuter Line dan kereta api jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur. Dampak dari kejadian ini cukup signifikan, memaksa PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengambil langkah-langkah darurat demi keselamatan dan keamanan seluruh penumpang. Anne Purba, Wakil Presiden Corporate Communication KAI, menjelaskan bahwa penghentian sementara ini bertujuan untuk memberikan dukungan penuh terhadap upaya penanganan kecelakaan di lokasi kejadian.

Selain itu, langkah ini juga diambil untuk memastikan tidak ada risiko tambahan yang membahayakan perjalanan kereta api lainnya. Prioritas utama KAI saat ini adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang dan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti dari insiden tersebut. Menurut keterangan resmi yang disampaikan oleh Anne Purba di Jakarta pada Senin malam, 27 April, penghentian layanan KAJJ ini akan berlangsung sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

KAI terus memantau perkembangan situasi di lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk kepolisian dan tim penyelamat, untuk mempercepat proses penanganan dan pemulihan. Dampak dari penghentian ini dirasakan oleh ratusan bahkan ribuan penumpang yang memiliki rencana perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dari kedua stasiun tersebut. KAI telah menyiapkan berbagai opsi bagi penumpang yang terkena dampak, termasuk pengembalian dana tiket secara penuh atau penjadwalan ulang perjalanan.

Informasi mengenai opsi-opsi ini dapat diakses melalui berbagai saluran komunikasi KAI, seperti website resmi, aplikasi KAI Access, pusat layanan pelanggan, dan media sosial. KAI mengimbau kepada seluruh penumpang untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari petugas KAI di lapangan. Perusahaan juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat insiden ini.

Beberapa kereta api jarak jauh yang terpaksa batal berangkat akibat insiden tabrakan ini, per tanggal 27 April, antara lain: Kereta Api 120B Gunungjati dengan rute perjalanan dari Gambir menuju Cirebon; Kereta Api 139B Parahyangan yang seharusnya berangkat dari Kiaracondong menuju Gambir; Kereta Api 140B Parahyangan dengan rute perjalanan dari Gambir menuju Kiaracondong; dan Kereta Api 22 Argo Muria yang dijadwalkan berangkat dari Gambir menuju Semarang Tawang. KAI terus memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan situasi dan jadwal keberangkatan kereta api melalui berbagai saluran komunikasi.

Penumpang diimbau untuk selalu memperbarui informasi perjalanan mereka sebelum menuju stasiun. Investigasi mendalam akan dilakukan untuk mengungkap penyebab kecelakaan ini dan mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan. KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keselamatan dan keamanan dalam setiap aspek operasionalnya. Selain itu, KAI juga akan mengevaluasi kembali prosedur operasional standar (SOP) untuk memastikan bahwa semua langkah pencegahan telah dilakukan secara optimal.

Upaya perbaikan infrastruktur juga akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan jaringan kereta api di Indonesia





