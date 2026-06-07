Kereta Api Indonesia Perbarui Layanan dengan Rangkaian Stainless Steel New Generation

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjalankan program pengadaan 612 unit kereta Stainless Steel New Generation hasil produksi PT INKA (Persero). Program tersebut merupakan bagian dari modernisasi sarana penumpang yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2027 dengan nilai kontrak mencapai Rp 5,505 triliun.

Terus berlanjut seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi yang nyaman, aman, dan modern. Salah satu perubahan yang kini semakin dirasakan pelanggan adalah hadirnya rangkaian Stainless Steel New Generation yang secara bertahap memperbarui layanan.

Sejak tahun 2023, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjalankan program pengadaan 612 unit kereta Stainless Steel New Generation hasil produksi PT INKA (Persero). Program tersebut merupakan bagian dari modernisasi sarana penumpang yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2027 dengan nilai kontrak mencapai Rp 5,505 triliun. Hingga saat ini, sebanyak 39 trainset atau 391 kereta Stainless Steel New Generation telah diserahterimakan dan beroperasi melayani pelanggan.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari realisasi pengadaan yang terus berjalan secara bertahap hingga seluruh program selesai pada tahun 2027. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan bahwa program pengadaan New Generation menjadi langkah strategis perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman perjalanan pelanggan. Program pengadaan 612 kereta tersebut terdiri atas 297 kereta kelas eksekutif, 199 kereta ekonomi, 57 kereta makan, 57 kereta pembangkit, serta 2 kereta bagasi.

Modernisasi sarana tersebut kini telah menjangkau berbagai segmen layanan, mulai dari kelas eksekutif, kelas campuran eksekutif dan ekonomi, hingga layanan ekonomi. Dengan semakin luasnya cakupan relasi yang menggunakan rangkaian New Generation, semakin banyak pelanggan dapat menikmati standar kenyamanan yang lebih tinggi selama perjalanan.

Rangkaian Stainless Steel New Generation hadir dengan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan pelanggan, mulai dari kursi ergonomis, reclining seat hingga 135 derajat, revolving seat yang dapat disesuaikan dengan arah perjalanan, legroom yang lebih luas, foot rest, meja lipat, USB port dan stop kontak di setiap kursi, hingga pintu geser otomatis. Pada sejumlah layanan, pelanggan juga dapat menikmati fasilitas tambahan seperti Passenger Information Display System (PIDS), kabin yang lebih senyap, toilet dengan foot washer, musala, baby care desk atau meja ganti popok bayi, serta selimut untuk perjalanan malam dengan waktu tempuh tertentu.

Anne menjelaskan bahwa proses pengadaan dan pengoperasian rangkaian New Generation turut menghasilkan berbagai masukan yang menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan sarana berikutnya. Program pengadaan 612 kereta tersebut terdiri atas 297 kereta kelas eksekutif, 199 kereta ekonomi, 57 kereta makan, 57 kereta pembangkit, serta 2 kereta bagasi. Modernisasi sarana tersebut kini telah menjangkau berbagai segmen layanan, mulai dari kelas eksekutif, kelas campuran eksekutif dan ekonomi, hingga layanan ekonomi.

Dengan semakin luasnya cakupan relasi yang menggunakan rangkaian New Generation, semakin banyak pelanggan dapat menikmati standar kenyamanan yang lebih tinggi selama perjalanan. Rangkaian Stainless Steel New Generation hadir dengan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan pelanggan, mulai dari kursi ergonomis, reclining seat hingga 135 derajat, revolving seat yang dapat disesuaikan dengan arah perjalanan, legroom yang lebih luas, foot rest, meja lipat, USB port dan stop kontak di setiap kursi, hingga pintu geser otomatis.

Pada sejumlah layanan, pelanggan juga dapat menikmati fasilitas tambahan seperti Passenger Information Display System (PIDS), kabin yang lebih senyap, toilet dengan foot washer, musala, baby care desk atau meja ganti popok bayi, serta selimut untuk perjalanan malam dengan waktu tempuh tertentu. Anne menjelaskan bahwa proses pengadaan dan pengoperasian rangkaian New Generation turut menghasilkan berbagai masukan yang menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan sarana berikutnya.

Kereta Api Ekonomi Majapahit Stainless Steel New Generation relasi Malang - Jakarta berangkat dari Stasiun Malang pada Senin, 25 Maret 2024. Menurut Anne, penyempurnaan dilakukan secara bertahap pada berbagai aspek yang berkaitan dengan kenyamanan pelanggan, mulai dari detail interior, konfigurasi ruang pelanggan, fasilitas pendukung perjalanan, hingga komponen sarana lainnya yang memengaruhi pengalaman selama berada di dalam kereta. Target penyelesaian program pengadaan hingga 2027 akan semakin memperluas jangkauan layanan Stainless Steel New Generation di berbagai relasi kereta api.

Pelanggan saat ini semakin memperhatikan kualitas pengalaman perjalanan. Karena itu, KAI terus melakukan pengembangan sarana secara berkelanjutan. Seiring bertambahnya jumlah trainset yang diterima dan dioperasikan hingga seluruh program selesai, semakin banyak pelanggan yang dapat menikmati perjalanan dengan standar kenyamanan New Generation





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Kereta Api Indonesia Rangkaian Stainless Steel New Generation Modernisasi Sarana Penumpang Pengadaan 612 Unit Kereta Nilai Kontrak Rp 5 505 Triliun

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