Kereta Api Indonesia Angkut 588 Ribu Pengguna Jarak Jauh Selama Libur Panjang

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mengangkut 588 ribu pengguna kereta api jarak jauh selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Hari Raya Waisak hingga Hari Lahir Pancasila 2026.

Pada periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026, volume pelanggan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang dilayani KAI Daop 1 Jakarta mencapai lebih dari 588 ribu pelanggan. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menyampaikan bahwa selama periode tersebut keberangkatan pelanggan KA Jarak Jauh tercatat sebanyak 300.742 pelanggan, sementara volume kedatangan mencapai 288.113 pelanggan. Menurutnya, tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan antarkota.

KAI terus berkomitmen menghadirkan layanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan andal guna mendukung kebutuhan mobilitas pelanggan. Untuk keberangkatan KA Jarak Jauh, Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan volume pelanggan tertinggi sebanyak 114.017 pelanggan, disusul Stasiun Gambir sebanyak 97.570 pelanggan. Sementara itu, pada sisi kedatangan, Stasiun Pasar Senen juga menjadi stasiun tujuan dengan volume pelanggan tertinggi sebanyak 97.265 pelanggan, diikuti Stasiun Gambir sebanyak 92.727 pelanggan.

Selain layanan KA Jarak Jauh, KAI Daop 1 Jakarta juga mencatat tingginya mobilitas pelanggan pada layanan KA Lokal. Selama periode yang sama, volume pelanggan KA Lokal yang berangkat mencapai 47.432 pelanggan, sedangkan pelanggan yang tiba tercatat sebanyak 47.229 pelanggan. Stasiun Sukabumi menjadi stasiun dengan volume pelanggan KA Lokal tertinggi, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan. Untuk keberangkatan tercatat sebanyak 23.396 pelanggan, sementara kedatangan mencapai 23.253 pelanggan.

Pada periode yang sama, tingkat okupansi layanan KA Jarak Jauh juga menunjukkan capaian yang positif. Dari kapasitas 357.320 tempat duduk yang disediakan, KAI Daop 1 Jakarta memberangkatkan 295.465 pelanggan dengan tingkat okupansi rata-rata mencapai 82,7 persen. Kelas Ekonomi Komersial mencatat okupansi sebesar 90,4 persen dengan volume pelanggan sebanyak 136.727 pelanggan dari kapasitas 151.328 tempat duduk. Sementara kelas Eksekutif mencatat okupansi sebesar 71,4 persen dengan volume pelanggan sebanyak 123.759 pelanggan dari kapasitas 173.286 tempat duduk.

Adapun layanan Ekonomi PSO mencatat okupansi sebesar 106,9 persen dengan volume pelanggan sebanyak 34.979 pelanggan. KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan perjalanan mereka menggunakan kereta api selama periode libur panjang. KAI juga mengimbau masyarakat untuk terus merencanakan perjalanan dengan baik, datang lebih awal ke stasiun, serta memanfaatkan berbagai layanan digital yang telah tersedia guna mendukung kemudahan dan kenyamanan perjalanan





