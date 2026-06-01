Kerendahan Hati Luis de la Fuente Bawa Spanyol ke Puncak Dunia

Luis de la Fuente tetap sederhana meski memimpin Spanyol meraih gelar Nations League 2023 dan EURO 2024, kini bersiap menyongsong Piala Dunia 2026 dengan nilai-nilai kerendahan hati dan prestasi pada level usia muda.

Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, tetap menjadi sosok yang sederhana meski selama beberapa tahun terakhir ia berhasil mengumpulkan deretan trofi bergengsi. Pada usia 64 tahun, de la Fuente tidak berubah menjadi figur yang mencolok atau mengada-ada; ia tetap ramah, mudah didekati, dan selalu menjaga hubungan hangat dengan pemain, staf, serta media.

Kesuksesan terbesarnya tercapai setelah menjuarai UEFA Nations League 2023 dan UEFA EURO 2024, yang menandai puncak karirnya sebelum menatap ajang Piala Dunia 2026. Dalam grup H, Spanyol akan bersaing dengan Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay, menyiapkan strategi dan mentalitas baru yang terus dipupuk oleh de la Fuente.

Karakter rendah hati dan nilai‑nilai sederhana inilah yang menonjolkan apresiasi publik, sebagaimana diungkapkan oleh penulis biografinya, Eduardo Verdu, yang menekankan bahwa pelatih asal Haro, La Rioja, tetap 'membumi' meski berada di puncak sepak bola dunia. Perjalanan de la Fuente ke kursi kepelatihan timnas tidak dimulai dengan sorotan lampu sorotan, melainkan melalui sebuah iklan lowongan kerja di surat kabar.

Saat itu Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) sedang mencari pelatih untuk tim usia muda, sementara de la Fuente berada dalam keadaan tanpa pekerjaan setelah kontraknya dengan Alavés diputus. Merasa terpinggirkan dan takut dilupakan, ia langsung menghubungi federasi, sebuah tindakan sederhana yang membuka pintu kesempatan. Melalui rekomendasi mantan pelatih nasional, Iñaki Sáez, de la Fuente mendapat tugas sementara mengelola tim U‑19.

Meskipun posisi itu tidak stabil dan persiapan terbatas, ia berhasil menghadapi fase kualifikasi yang berat, menambah pengalaman penting yang menjadi landasan bagi persembahan selanjutnya di tingkat senior. Keberhasilan de la Fuente tidak terlepas dari prestasi gemilangnya pada level usia muda. Ia memimpin Spanyol U‑19 meraih gelar juara di Kejuaraan Eropa 2015, kemudian membawa tim U‑21 menjadi juara pada 2019, serta meraih medali perak di Olimpiade Tokyo 2020.

Pengalaman tersebut memperkokoh reputasinya dan menyiapkan generasi pemain muda, termasuk bintang muda Lamine Yamal, yang kini menjadi andalan tim senior. Di balik semua pencapaian, Verdu menegaskan bahwa de la Fuente tidak pernah menunjukkan sikap arogan; sebaliknya, ia selalu menghargai kontribusi tiap orang di sekelilingnya, menjadikan ia contoh pemimpin yang menginspirasi. Dengan tekad dan kerendahan hati, Luis de la Fuente mempersiapkan Spanyol untuk menantang rival‑rival kuat di Piala Dunia 2026, berharap dapat menambah catatan sejarah baru bagi La Furia Roja





