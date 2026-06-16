Keraton Yogyakarta Sambut Tahun Baru Jawa dengan Pementasan Wayang Gedhog Langka dan Mubeng Beteng

Keraton Yogyakarta menggelar pementasan wayang gedhog langka dengan lakon Jaya Berdangga sebagai bagian dari sambutan Tahun Baru Jawa 1 Sura Be 1960. Acara ini diselenggarakan oleh Kawedanan Kridhamardawa dan diikuti tradisi mubeng beteng, dengan tujuan melestarikan warisan budaya dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan Jawa.

Keraton Yogyakarta menggelar wayang gedhog langka dan tradisi mubeng beteng untuk menyambut Tahun Baru Jawa 1 Sura Be 1960 pada Selasa malam. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menyelenggarakan rangkaian acara budaya yang dimulai dengan pementasan wayang kulit gedhog, diikuti oleh Hajad Dalem Lampah Budaya Mubeng Beteng .

Pementasan wayang gedhog ini menjadi sorotan karena jarang pentas di Yogyakarta dan dipersembahkan oleh Kawedanan Kridhamardawa. Mas Bekel Cermo Gupito, sebagai pimpinan produksi, menjelaskan bahwa acara ini bagian dari upaya paguyuban Abdi Dalem untuk mempertahankan tradisi. Wayang gedhog mengangkat kisah Panji dengan lakon Jaya Berdangga, berbeda dengan wayang purwa yang mengangkat Mahabharata atau Ramayana. Pertunjukan berlangsung sekitar empat jam di Kagungan Dalem Bangsal Kamandungan Kidul.

Lakon Jaya Berdangga menceritakan perjuangan Raden Panji yang menyamar demi memenuhi permintaan istrinya, Dewi Sekartaji, yang sedang mengandung, dengan menghadapi berbagai rintangan dan konflik. Nilai-nilai kehidupan dalam cerita tersebut dekat dengan masyarakat Jawa, seperti perjuangan hidup, kesetiaan, dan konsep kesuburan tanah Jawa. Acara juga disiarkan melalui YouTube Kraton Jogja, dan setelahnya masyarakat dapat mengikuti iring-iringan Hajad Kawula Dalem Lampah Budaya Mubeng Beteng. Pementasan wayang ini diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk melaksanakan laku reflektif di tahun baru





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Wayang Gedhog Tahun Baru Jawa Mubeng Beteng Keraton Yogyakarta Panji

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