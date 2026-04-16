Kerangka Manusia Ditemukan di Sungai Citarum, Identitas Masih Misteri

Tim gabungan berhasil mengevakuasi kerangka manusia yang ditemukan tersangkut di antara tumpukan sampah di bawah Jembatan Sungai Citarum , yang membatasi wilayah Baleendah dan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penemuan mengerikan ini terjadi pada Kamis, 16 April 2026, sekitar pukul 13.30 WIB, ketika warga yang melintas di atas jembatan melihat objek mencurigakan di aliran sungai yang meluap.

Objek tersebut ternyata adalah sisa-sisa tubuh manusia yang telah menjadi kerangka, terperangkap di antara puing-puing sampah yang menggunung. Kejadian ini sontak menarik perhatian warga sekitar yang berdatangan ke lokasi, baik karena rasa penasaran maupun rasa ngeri menyaksikan penampakan tulang belulang yang membusuk. Menanggapi laporan dari masyarakat, Polsek Baleendah bersama dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) segera bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Petugas di lapangan menghadapi tantangan cukup berat mengingat kondisi medan di bawah jembatan yang sulit dijangkau akibat tumpukan sampah dan material lainnya. Upaya evakuasi dilakukan dengan hati-hati untuk mengumpulkan kerangka tersebut demi pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Tim kepolisian dari Polresta Bandung juga segera melakukan identifikasi awal di Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mengumpulkan bukti-bukti primer yang masih tertinggal di sekitar area penemuan. Kapolsek Baleendah, AKP Hendri Noki, yang berada di lokasi, mengonfirmasi bahwa kerangka tersebut telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Ia menyatakan bahwa tim Inafis Kepolisian akan melakukan pemeriksaan mendalam untuk menentukan identitas korban. Penyelidikan polisi kini mulai mengerucut pada kemungkinan bahwa korban adalah salah satu dari beberapa warga yang dilaporkan hilang dalam beberapa pekan terakhir. Terdapat dugaan kuat dari pihak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya sejak tanggal 10 April lalu, yang bertepatan dengan waktu perkiraan kejadian ini. Proses identifikasi oleh tim Inafis tidak hanya bergantung pada analisis struktur tulang, tetapi juga melibatkan pencocokan data dari bukti-bukti fisik lain yang ditemukan di lokasi penemuan kerangka. Salah satu fokus utama dalam proses identifikasi adalah pencocokan data melalui pakaian terakhir yang masih melekat pada kerangka tersebut. Metode ini dianggap sangat efektif, terutama dalam kasus penemuan jenazah yang sudah dalam tahap dekomposisi lanjut hingga hanya menyisakan kerangka. Tim forensik akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan informasi sekecil apapun dari sisa-sisa pakaian tersebut, seperti merek, ukuran, warna, atau ciri khas lainnya yang dapat mengarah pada identitas korban. Selain itu, berbagai tes laboratorium lainnya juga akan dilakukan untuk memastikan identitas, seperti tes DNA jika memungkinkan, serta pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi tulang untuk memperkirakan usia, jenis kelamin, dan kemungkinan adanya luka atau penyebab kematian. Penemuan ini tentunya menjadi pengingat akan pentingnya pelaporan orang hilang serta peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sungai yang dapat berakibat fatal jika tidak diperhatikan. Tim kepolisian terus bekerja keras untuk mengungkap misteri di balik penemuan tragis ini dan memberikan kejelasan bagi keluarga yang mungkin kehilangan orang terkasih





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Banjir Citarum Kepung Dayeuhkolot, 7 Ribu KK TerdampakJPNN.com : Banjir luapan Citarum masih mengepung Dayeuhkolot. Sebanyak 7 ribu KK terdampak, akses jalan terendam, warga beraktivitas pakai perahu.

Penemuan di Ethiopia Ungkap Sisi Kelam Kehidupan Manusia PurbaPenelitian terbaru di kawasan Afar Rift, Ethiopia, mengungkap kehidupan manusia purba yang penuh tantangan. Temuan artefak, sisa hewan, dan fosil manusia memberikan gambaran tentang bagaimana mereka berjuang bertahan hidup, termasuk kondisi kematian yang tragis akibat bencana alam, predator, dan bahkan terbakar. Situs Halibee menjadi sorotan karena mengungkap aktivitas manusia purba di luar gua, di tengah lingkungan yang kaya sumber daya.

Studi: Sistem AI dapat nilai manusia dan ciptakan 'kepercayaan'Studi dari Universitas Ibrani Yerusalem, Selasa (14/4), menemukan sistem akal imitasi (AI) modern dapat menilai orang dan membentuk semacam ...

Pembangunan manusia harus jadi tujuan pemanfaatan AI di bisnisWakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pembangunan manusia harus menjadi salah satu tujuan dari pemanfaatan kecerdasan ...

Mengapa Kecoa Terbang Seolah Menyerang Manusia? Ini PenjelasannyaMeski beberapa spesies kecoa dikenal sebagai penerbang ulung. Gerakan mereka yang seolah 'mengejar' manusia sebenarnya memiliki penjelasan ilmiah.

Robot canggih diuji, siap gantikan manusia dipekerjaan berisikoRobot canggih diuji, siap gantikan manusia dipekerjaan berisiko. Insinyur menguji coba robot untuk keperluan industri di Guangdong Power Grid Robotics Laboratory, Guangzhou, Guangdong, ...

