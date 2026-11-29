Mayoritas ulama sepakat keramas siang hari tak batal puasa jika air tak masuk rongga. Simak tips aman dari Buya Yahya hindari masuk ke telinga hingga hidung.

Kebanyakan ulama sepakat bahwa aktivitas keramas atau mandi di siang hari selama Ramadhan tidak membatalkan ibadah puasa. Keputusan ini didasarkan pada konsensus empat mazhab fikih utama, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali, yang menyatakan bahwa menyiramkan air ke kepala hukumnya mubah selama air tidak memasuki jauf atau rongga tubuh secara sengaja. Kehati-hatian ini menjadi poin kritis karena masuknya benda cair ke dalam lubang tubuh dapat membatalkan status puasa seseorang.

Isnan Ansory, Lc., M.Ag., dalam bukunya yang berjudul "Pembatal Puasa Ramadhan dan Konsekuensinya" menjelaskan prinsip dasar hukum ini. Ia menegaskan bahwa pembatal puasa terjadi ketika seseorang memasukkan benda ke dalam jauf secara sadar. Oleh karena itu, aktivitas membersihkan diri dengan air selama air tersebut tetap di luar rongga tubuh aman secara syariat. Mayoritas ulama tidak membedakan antara mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi mubah dalam konteks kebolehannya di siang hari Ramadhan.

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Dalil kebolehan ini diperkuat oleh riwayat hadis dari Imam Malik yang mencatat kejadian pada hari Fathu Makkah di bulan Ramadan. Dalam riwayat tersebut, Nabi Muhammad SAW bepergian dalam keadaan berpuasa dan merasakan kelelahan saat tiba di kota 'Araj. Beliau kemudian menuangkan air ke atas kepala beliau sendiri untuk menyegarkan diri tanpa membatalkan puasa. Syekh Muhammad Asyraf bin Amir dalam kitab "Aunu al-Ma'bud" Juz VI menafsirkan hadis ini sebagai bukti jelas bahwa menyiramkan air ke sebagian atau seluruh badan diperbolehkan bagi orang yang berpuasa.

Imam al-Harawi dalam kitab "al-Maraaqatu al-Mafaatih" Juz IV halaman 1396 juga menegaskan bahwa berkeramas tidak termasuk dalam kategori makruh bagi orang yang berpuasa. Kebolehan ini didukung oleh contoh nyata dari sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik ra. Beliau memiliki kolam air pribadi dan rutin berendam di dalamnya saat berpuasa di siang hari. Hal ini diriwayatkan dalam Shahih Bukhari, menunjukkan bahwa aktivitas menghilangkan dahaga atau kepanasan dengan air merupakan sunnah yang dicontohkan oleh para sahabat.

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Buya Yahya memberikan catatan penting bahwa keramas diperbolehkan selama tidak ada air yang masuk ke telinga, hidung, maupun mulut. Puasa dianggap batal jika ada sesuatu yang masuk ke dalam jauf, meskipun dalam jumlah sedikit. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menjaga lubang tubuh menjadi kunci utama. Jika air masuk secara sengaja atau tanpa kehati-hatian yang cukup, status puasa menjadi batal. Kaidah praktisnya adalah keramas tidak membatalkan puasa asalkan air tidak masuk ke rongga tubuh.

Untuk memastikan aktivitas keramas tidak merusak keabsahan puasa, terdapat lima tips penting yang dapat diterapkan. Pertama, basahi rambut dan kulit kepala secukupnya untuk membersihkan dan menyegarkan badan tanpa mengguyur air dalam jumlah besar yang berisiko mengalir deras. Buya Yahya menyarankan agar keramas dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan, terutama jika tujuannya hanya untuk menyegarkan diri di tengah hari.

Kedua, tutup lubang telinga dengan kapas, jari, atau penutup telinga yang aman sebelum memulai aktivitas keramas. Ini adalah langkah pencegahan paling efektif untuk menghindari masuknya air ke dalam telinga, yang menurut mazhab Syafi'i dapat membatalkan puasa jika air melewati batas had batin. Buya Yahya mengingatkan bahwa aliran air sulit diprediksi, sehingga kewaspadaan ekstra sangat dianjurkan.

Ketiga, saat membilas rambut, jangan menengadahkan kepala terlalu tinggi hingga air berpotensi masuk ke hidung. Posisikan kepala sedikit menunduk agar air mengalir ke bawah, menjauhi lubang hidung dan mulut. Jika air masuk ke hidung hingga melewati batas khaisyum, puasa dapat batal. Keempat, hindari kebiasaan berkumur atau menghirup air ke hidung secara berlebihan.

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Aktivitas berkumur memiliki risiko tinggi air tertelan atau masuk terlalu dalam. Jika ingin membersihkan mulut, lakukan secara terpisah dengan hati-hati dan tidak berlebihan, sebagaimana dijelaskan dalam I'anatut Thalibin bahwa berkumur berlebihan saat puasa dapat membatalkan jika air masuk ke jauf. Kelima, waktu terbaik untuk keramas adalah sebelum waktu Subuh atau setelah berbuka puasa. Jika harus keramas di siang hari, lakukan sebelum zawal dengan kehati-hatian ekstra namun tanpa waswas berlebihan.

Intinya, keramas di siang hari selama Ramadhan hukumnya boleh dan tidak membatalkan puasa selama air tidak masuk ke dalam lubang tubuh. Konsensus ulama dan dalil-dalil sahih dari hadis-hadis Nabi serta praktik para sahabat menjadi landasan kuat bagi umat Muslim untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan selama berpuasa.