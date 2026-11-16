Federasi Sepak Bola Portugal mempertahankan pencoretan Bernardo Silva dari skuad menghadapi Wales. Penjelasan medis menyoroti risiko cedera otot dan batasan diagnosis MRI dini.

Keputusan Bernardo Silva untuk kembali ke Madrid setelah dicoret dari skuad Timnas Portugal memicu perdebatan publik yang luas. Polemik ini muncul setelah terungkap bahwa pemain Real Madrid tersebut kemungkinan besar akan tampil melawan Celta Vigo pada Sabtu mendatang. Keadaan ini menimbulkan keraguan di kalangan publik dan media tentang konsistensi penanganan medis terhadap atlet andalan negara tersebut.

Penjelasan Resmi Medis Federasi Portugal

Jose Carlos Noronha sebagai penanggung jawab layanan medis Federasi Sepak Bola Portugal menegaskan bahwa pencoretan Bernardo Silva dari laga melawan Wales adalah langkah yang tepat. Pemain berusia tiga puluhan tahun ini merasakan nyeri otot pada laga pertama melawan Denmark. Tim medis nasional mencoret nama dirinya dari pertandingan berikutnya dengan tujuan utama menghindari cedera yang lebih parah di masa depan.

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Noronha menjelaskan bahwa nyeri dan kram otot bisa berubah menjadi robekan total beberapa hari kemudian. Hal ini bisa terjadi meskipun hasil pemeriksaan USG dan MRI menunjukkan hasil negatif. Dalam kasus Bernardo Silva, hasil pemeriksaan negatif tidak berarti tubuh atlet dalam kondisi sempurna. Noronha menambahkan bahwa 50 persen keluhan yang dilaporkan pasien tidak terlihat hasilnya dalam pemeriksaan pencitraan standar.

Risiko Cedera Struktural dan Batasan Diagnostik

Dokter asal Portugal itu menyatakan bahwa atlet yang mengalami nyeri semacam ini memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami robekan otot dua atau tiga hari kemudian. Risiko ini bahkan bisa berlanjut hingga robekan total jika atlet tersebut tetap tampil dalam pertandingan atau berlatih. Langkah mencegah evaluasi medis yang lebih akurat pada saat itu diambil untuk menjamin keselamatan sang pemain.

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Jose Carlos Noronha juga menyoroti batasan teknis dari penggunaan MRI dalam diagnosis cedera dini. Ia mengingatkan bahwa MRI tidak semestinya dilakukan dalam 24 hingga 36 jam pertama. Pengecualian hanya berlaku jika cederanya berskala luas karena prosedur dini bisa memberikan hasil negatif palsu. Dokter tersebut menegaskan bahwa langkah yang diambil tim medis sudah tepat mengingat jenis nyeri yang dialami.

Kesesuaian Tampil di Liga Spanyol

Noronha menegaskan bahwa kemungkinan Bernardo Silva tampil melawan Celta Vigo pada Sabtu mendatang tidak bertentangan dengan keputusan mencoretnya dari laga melawan Wales. Sangat wajar jika ia bermain pada Sabtu karena waktu pemulihan yang berbeda. Setelah pertandingan internasional, ia meminta untuk menjalani beberapa latihan peregangan ringan sebagai bagian dari proses pemulihan.

Atlet tersebut akhirnya mengalami cedera pada tanggal 14. Menurut penjelasan medis, tampil melawan Celta Vigo besok akan terlalu dini jika menyangkut cedera struktural. Namun, jadwal liga klub memiliki dinamika pemulihan yang berbeda. Tim medis telah memberi tahu pelatih kepala Timnas Portugal bahwa ia tidak bisa bermain dalam laga internasional. Keputusannya kembali ke Madrid bertujuan untuk perawatan lebih lanjut di lingkungan Real Madrid.